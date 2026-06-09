Ўзбекистон дарвозасига 2 та гол урган футболчига 3 та таклиф тушди...

·0·Спорт
Ўзбекистон дарвозасига 2 та гол урган футболчига 3 та таклиф тушди...

Европа трансфер бозорида навбатдаги шов-шувли ва кутилмаган янгилик куртак очмоқда. Англиянинг машҳур «Ливерпуль» жамоасининг маҳоратли ҳужумкор ярим ҳимоячиси Коди Гакпо шу ёзги трансфер ойнасининг ўзидаёқ мерсисайдликлар лагерини тарк этиб, бошқа клубга кўчиб ўтиши мумкин. Бу ҳақда Буюк Британиянинг нуфузли спорт нашрларидан бири ҳисобланган Teamtalk портали ўз эксклюзив манбаларига таяниб хабар тарқатди.

Айни пайтда 27 ёшни қарши олган иқтидорли футболчи Нидерландия миллий терма жамоаси сафида океан ортида ўтадиган нуфузли Жаҳон чемпионати баҳсларига жуда қизғин ҳозирлик кўрмоқда. Мундиал олдидан ўтказилган сўнгги назорат-ўртоқлик учрашувида айнан шу Гакпо Ўзбекистон миллий терма жамоаси дарвозасини икки бор 11 метрлик жарима нуқтасидан аниқ нишонга олиб, европаликларнинг 2:1 ҳисобидаги қийин ғалабасини ёлғиз ўзи таъминлаган эди. Ушбу мазмунли ўйинлардан сўнг, Нидерландия терма жамоаси вингерига нисбатан Европанинг бир қатор кучли жамоалари томонидан қизиқишлар янада жиддий тус ола бошлади.

Манбанинг берган маълумотларига қараганда, маҳоратли ўйинчига трансфер бозорида талабгорлар етарли. Хусусан, Гакпони Англия Премьер-лигасининг амбицияли клублари — «Астон Вилла» ва Лондоннинг «Тоттенхэм» жамоалари ўз сафига қўшиб олиш истагини билдирган бўлса, Испания Ла Лигаси грандларидан бири «Атлетико Мадрид» ҳам унга жиддий тарзда ов бошламоқда. Маълум қилинишича, агар «Ливерпуль»нинг янги мавсумдаги тактик режаларида Кодига асосий таркибда доимий ва кафолатланган ўйин амалиёти тақдим этилмаса, у Ливерпулни узил-кесил тарк этишга тайёр.

Ортда қолган мавсумда нидерландиялик ҳужумчи Англия чемпионати доирасида «қизиллар» либосида жами 36 та учрашувда яшил майдонга тушиб, ўз жамоаси ҳисобига 7 та гол ҳамда 5 та самарали голли узатмани ёздириб қўйишга муваффақ бўлган эди. Эндиликда ушбу футбол юлдузининг фаолияти қайси клубда давом этиши ЖЧ—2026 мусобақасидаги ўйинларидан сўнг бутунлай ойдинлашади.

Коди Гакпонинг Жаҳон чемпионатидаги янги юришлари, «Ливерпуль» ва Европа грандлари ўртасидаги кескин трансфер курашлари ҳамда дунё футболининг энг қайноқ репортажларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мадриднинг «Реал» клуби Дензел Дюмфрис трансферини расман якунладиМадриднинг «Реал» клуби Дензел Дюмфрис трансферини расман якунладиБугун, 08:55Бавария Майкл Олисе борасида Реал Мадридга рад жавобини беришга тайёрБавария Майкл Олисе борасида Реал Мадридга рад жавобини беришга тайёрБугун, 08:53Неймар Жаҳон чемпионатига тайёрми? Бразилия терма жамоаси янги маълумот бердиНеймар Жаҳон чемпионатига тайёрми? Бразилия терма жамоаси янги маълумот бердиБугун, 08:53Ливерпул афсонаси Дивокк Ориги 31 ёшида фаолиятини якунладиЛиверпул афсонаси Дивокк Ориги 31 ёшида фаолиятини якунладиБугун, 08:16Эрлинг Холанд ва Джамал Мусиала: Англия термасида ўйнаши мумкин бўлган юлдузларЭрлинг Холанд ва Джамал Мусиала: Англия термасида ўйнаши мумкин бўлган юлдузларБугун, 07:18Дарвин Нунез кутилмаганда Ливерпулга бепул қайтиши мумкинДарвин Нунез кутилмаганда Ливерпулга бепул қайтиши мумкинБугун, 07:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)