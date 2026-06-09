Ўзбекистон дарвозасига 2 та гол урган футболчига 3 та таклиф тушди...
Европа трансфер бозорида навбатдаги шов-шувли ва кутилмаган янгилик куртак очмоқда. Англиянинг машҳур «Ливерпуль» жамоасининг маҳоратли ҳужумкор ярим ҳимоячиси Коди Гакпо шу ёзги трансфер ойнасининг ўзидаёқ мерсисайдликлар лагерини тарк этиб, бошқа клубга кўчиб ўтиши мумкин. Бу ҳақда Буюк Британиянинг нуфузли спорт нашрларидан бири ҳисобланган Teamtalk портали ўз эксклюзив манбаларига таяниб хабар тарқатди.
Айни пайтда 27 ёшни қарши олган иқтидорли футболчи Нидерландия миллий терма жамоаси сафида океан ортида ўтадиган нуфузли Жаҳон чемпионати баҳсларига жуда қизғин ҳозирлик кўрмоқда. Мундиал олдидан ўтказилган сўнгги назорат-ўртоқлик учрашувида айнан шу Гакпо Ўзбекистон миллий терма жамоаси дарвозасини икки бор 11 метрлик жарима нуқтасидан аниқ нишонга олиб, европаликларнинг 2:1 ҳисобидаги қийин ғалабасини ёлғиз ўзи таъминлаган эди. Ушбу мазмунли ўйинлардан сўнг, Нидерландия терма жамоаси вингерига нисбатан Европанинг бир қатор кучли жамоалари томонидан қизиқишлар янада жиддий тус ола бошлади.
Манбанинг берган маълумотларига қараганда, маҳоратли ўйинчига трансфер бозорида талабгорлар етарли. Хусусан, Гакпони Англия Премьер-лигасининг амбицияли клублари — «Астон Вилла» ва Лондоннинг «Тоттенхэм» жамоалари ўз сафига қўшиб олиш истагини билдирган бўлса, Испания Ла Лигаси грандларидан бири «Атлетико Мадрид» ҳам унга жиддий тарзда ов бошламоқда. Маълум қилинишича, агар «Ливерпуль»нинг янги мавсумдаги тактик режаларида Кодига асосий таркибда доимий ва кафолатланган ўйин амалиёти тақдим этилмаса, у Ливерпулни узил-кесил тарк этишга тайёр.
Ортда қолган мавсумда нидерландиялик ҳужумчи Англия чемпионати доирасида «қизиллар» либосида жами 36 та учрашувда яшил майдонга тушиб, ўз жамоаси ҳисобига 7 та гол ҳамда 5 та самарали голли узатмани ёздириб қўйишга муваффақ бўлган эди. Эндиликда ушбу футбол юлдузининг фаолияти қайси клубда давом этиши ЖЧ—2026 мусобақасидаги ўйинларидан сўнг бутунлай ойдинлашади.
Коди Гакпонинг Жаҳон чемпионатидаги янги юришлари, «Ливерпуль» ва Европа грандлари ўртасидаги кескин трансфер курашлари ҳамда дунё футболининг энг қайноқ репортажларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…