Уокер 92 сонияда ишни битирди: UFCда тарихий серия (видео)
Абу-Дабидаги «Этихад Арена»да Вальтер Уокер яна рақибининг оёғини нишонга олди. Бразилиялик оғир вазн жангчиси Томас Петерсенни биринчи раундда таслим қилди, аммо бу сафар у ўзининг одатий усулидан бошқача ҳаракат қилди.
Жанг атиги 1 дақиқа 32 сония давом этди. Уокернинг навбатдаги тезкор ғалабаси уни UFC тарихидаги камёб кўрсаткичлардан бирига олиб чиқди.
Петерсен тепада эди, аммо тузоққа тушди
UFC Fight Night 282 турнирининг дастлабки кардида Томас Петерсен жангни фаол бошлаб, тейкдаундан кейин юқори позицияни эгаллади. Бироқ Уокер пастда қолганига қарамай, рақибининг оёғини назоратга олишга киришди.
Бразилиялик аввал ўзига хос товонни қайириш усулини қўллашга уринди. Петерсен бу хавфдан чиққандек кўринган бир пайтда, Уокер унинг орқа томонига ўтиб, болдирни қисиш — calf slicer усулини ишлатди.
Петерсен оғриқли усул тўлиқ ўрнатилиши билан дарҳол таслим бўлди.
Расмий натижага кўра, Уокер биринчи раунднинг 1:32 дақиқасида сабмишен орқали ғалаба қозонди.
Уокер одатий «товон овидан» воз кечдими?
Уокер UFCдаги аввалги тўртта ғалабасининг барчасини биринчи раундда товонни қайириш — heel hook усули билан қўлга киритган эди. Бу сафар Петерсен унинг асосий қуролига тайёр келди, аммо бразилиялик вазиятга тез мослашиб, бошқа оғриқли усулга ўтди.
Жанг тафсилоти
Натижа
Ғолиб
Вальтер Уокер
Рақиб
Томас Петерсен
Усул
Calf slicer орқали сабмишен
Раунд
1-раунд
Вақт
1:32
Уокернинг янги рекорди
16–1
Петерсеннинг янги рекорди
11–5
Бу Петерсеннинг профессионал фаолиятида сабмишен орқали қабул қилган илк мағлубияти бўлди.
Бешта жанг — бешта биринчи раунд сабмишени
Уокернинг энг катта натижаси фақат Петерсенни тез мағлуб этганида эмас. У UFCдаги кетма-кет бешинчи жангини ҳам биринчи раундда оёққа қаратилган оғриқли усул билан якунлади.
Унинг серияси:
Жуниор Тафа — биринчи раундда сабмишен;
Дон’Тейл Мэйс — биринчи раундда сабмишен;
Кеннеди Нзечукву — биринчи раундда сабмишен;
Луи Сазерленд — биринчи раундда сабмишен;
Томас Петерсен — биринчи раундда сабмишен.
Шу натижа билан Уокер кетма-кет бешта сабмишенли ғалаба бўйича Демьян Майянинг UFC рекордига тенглашди. У, шунингдек, оғир вазн дивизионидаги энг узун амалдаги ғалабалар серияларидан бирини давом эттирди.
Гусковнинг жамоадоши энди рейтингни кўзлайди
Вальтер Уокер Москвадаги GOR MMA клубида Ўзбекистон вакили Богдан Гусков билан бирга машғулот ўтказади. Бразилиялик жангчи Гусков унинг энг муҳим спарринг шерикларидан бири эканини аввал ҳам таъкидлаган.
Петерсенга қарши жанг Уокер учун яна бир жиҳатдан муҳим эди. Унинг UFC билан амалдаги шартномасида фақат битта баҳс қолган ва спортчи ғалабадан кейин яхшироқ молиявий шартлар бўйича музокара қилиш ниятини билдирган эди.
Энди асосий синов бошланади
Уокернинг UFCдаги рекорди 5–1 га етди. У бешта кетма-кет рақибни биринчи раундда таслим қилганидан кейин, навбатдаги жангда рейтингдаги оғир вазн вакилига қарши имконият талаб қилиши мантиқий.
Бироқ унинг кейинги рақиблари оёққа қаратилган ҳужумларни анча жиддий ўрганади. Энди Уокердан фақат фирмавий сабмишени эмас, тик ҳолатдаги жанги, чидамлилиги ва кучли рақибларга қарши тўлиқ арсеналини ҳам кўрсатиш талаб этилади.
Сизнингча, Вальтер Уокерга кейинги жангда UFC рейтингидаги рақиб берилиши керакми? Фикрингизни изоҳларда ёзинг ва мақолани Telegram’да ММА мухлислари билан улашинг.
…