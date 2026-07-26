Эрлинг Холанд Доннарумманинг тўйида «Викинглар қайиғи» рақсини ижро этиб, меҳмонларни лол қолдирди

·65·Спорт
Эрлинг Холанд Доннарумманинг тўйида «Викинглар қайиғи» рақсини ижро этиб, меҳмонларни лол қолдирди

Манчестер Сити жамоасининг юлдузли ҳужумчиси Эрлинг Холанд майдондан ташқарида ҳам диққат марказида бўлишни хуш кўради. Яқинда у жамоадоши, Италия терма жамоаси дарвозабони Гианлуиги Доннарумманинг ҳашаматли тўй маросимида ҳақиқий шоу кўрсатиб, ижтимоий тармоқларда вирусли видеога айланган «Викинглар қайиғи» (Викинг ров) анъанасини бошқариб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Италиянинг сўлим Локоротондо ҳудудида бўлиб ўтган никоҳ оқшомида норвегиялик тўпурар саҳнага чиқиб, барабанни қўлга олди. Goal.com нашрининг хабар беришича, Эрлинг Холанд Жаҳон чемпионати вақтида Норвегия терма жамоаси билан машҳур бўлган байрам қилиш услубини тўй меҳмонлари билан бирга такрорлаган. Ушбу анъанага кўра, бир киши ритмни белгилаб беради, қолганлар эса гўёки қайиқда кетаётгандек бир маромда тебраниб, жўр бўлишади.

Маросимда Гианлуиги Доннарумма ўзининг кўп йиллик севгилиси Алессиа Элефанте билан турмуш қурди. Тадбир Европа футболининг ҳақиқий юлдузлар жамланмасига айланди. Меҳмонлар орасида афсонавий Паоло Малдини, шунингдек, Сандро Тонали ва Николо Барелла каби таниқли футболчилар бор эди. Эрлинг Холанд эса ўзининг жуфти Исабел Ҳаугсенг Жоҳансен билан ташриф буюриб, кечанинг энг қувноқ иштирокчисига айланди.

Майдондаги шижоат байрамга кўчди

Эрлинг Холанд нафақат барабан чалиш билан чекланди, балки бу анъанани тушунмай ҳайрон бўлиб турган меҳмонларга ҳаракатларни қандай бажариш кераклигини ҳам ўргатиб кетди. Унинг самимий кулгиси ва жўшқинлиги тўйга ўзгача файз бағишлади. Эслатиб ўтамиз, ушбу «қайиқ ҳайдаш» байрами Норвегия терма жамоаси Бразилияни мағлуб этганидан сўнг Мартин Одегаард бошчилигида оммалашган эди.

Ушбу қувноқ лаҳзалар Манчестер Сити футболчилари учун янги мавсум олдидан сўнгги ҳордиқ бўлиши мумкин. Зеро, клубда катта ўзгаришлар даври бошланмоқда. Ўн йиллик муваффақиятли фаолиятидан сўнг Пеп Гуардиола жамоани тарк этди ва унинг ўрнини Энзо Мареска эгаллади. Гуардиола даврида «шаҳарликлар» 20 та йирик совринни қўлга киритиб, Англия футболининг мутлақ етакчисига айланишган эди.

Эндиликда Эрлинг Холанд ва унинг жамоадошлари янги мураббий қўл остида ўз унвонларини ҳимоя қилишлари керак бўлади. Доннарумманинг тўйидаги бундай аҳил муҳит эса жамоа аъзолари ўртасидаги муносабатлар нафақат майдонда, балки ҳаётда ҳам жуда мустаҳкам эканлигини кўрсатиб берди. Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам бу каби норасмий тадбирлар юлдузларнинг инсоний жиҳатларини кўриш учун яхши имкониятдир.

Эрлинг ХоландГианлуиги ДоннаруммаМанчестер СитиФутболТўй
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Италия мураббий излаб яна тўсиққа учради: Тиаго Мотта нима деди?Италия мураббий излаб яна тўсиққа учради: Тиаго Мотта нима деди?Бугун, 05:43Беҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБеҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБугун, 05:33Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди