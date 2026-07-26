Эрлинг Холанд Доннарумманинг тўйида «Викинглар қайиғи» рақсини ижро этиб, меҳмонларни лол қолдирди
Манчестер Сити жамоасининг юлдузли ҳужумчиси Эрлинг Холанд майдондан ташқарида ҳам диққат марказида бўлишни хуш кўради. Яқинда у жамоадоши, Италия терма жамоаси дарвозабони Гианлуиги Доннарумманинг ҳашаматли тўй маросимида ҳақиқий шоу кўрсатиб, ижтимоий тармоқларда вирусли видеога айланган «Викинглар қайиғи» (Викинг ров) анъанасини бошқариб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Италиянинг сўлим Локоротондо ҳудудида бўлиб ўтган никоҳ оқшомида норвегиялик тўпурар саҳнага чиқиб, барабанни қўлга олди. Goal.com нашрининг хабар беришича, Эрлинг Холанд Жаҳон чемпионати вақтида Норвегия терма жамоаси билан машҳур бўлган байрам қилиш услубини тўй меҳмонлари билан бирга такрорлаган. Ушбу анъанага кўра, бир киши ритмни белгилаб беради, қолганлар эса гўёки қайиқда кетаётгандек бир маромда тебраниб, жўр бўлишади.
Маросимда Гианлуиги Доннарумма ўзининг кўп йиллик севгилиси Алессиа Элефанте билан турмуш қурди. Тадбир Европа футболининг ҳақиқий юлдузлар жамланмасига айланди. Меҳмонлар орасида афсонавий Паоло Малдини, шунингдек, Сандро Тонали ва Николо Барелла каби таниқли футболчилар бор эди. Эрлинг Холанд эса ўзининг жуфти Исабел Ҳаугсенг Жоҳансен билан ташриф буюриб, кечанинг энг қувноқ иштирокчисига айланди.
Майдондаги шижоат байрамга кўчдиЭрлинг Холанд нафақат барабан чалиш билан чекланди, балки бу анъанани тушунмай ҳайрон бўлиб турган меҳмонларга ҳаракатларни қандай бажариш кераклигини ҳам ўргатиб кетди. Унинг самимий кулгиси ва жўшқинлиги тўйга ўзгача файз бағишлади. Эслатиб ўтамиз, ушбу «қайиқ ҳайдаш» байрами Норвегия терма жамоаси Бразилияни мағлуб этганидан сўнг Мартин Одегаард бошчилигида оммалашган эди.
Ушбу қувноқ лаҳзалар Манчестер Сити футболчилари учун янги мавсум олдидан сўнгги ҳордиқ бўлиши мумкин. Зеро, клубда катта ўзгаришлар даври бошланмоқда. Ўн йиллик муваффақиятли фаолиятидан сўнг Пеп Гуардиола жамоани тарк этди ва унинг ўрнини Энзо Мареска эгаллади. Гуардиола даврида «шаҳарликлар» 20 та йирик совринни қўлга киритиб, Англия футболининг мутлақ етакчисига айланишган эди.
Эндиликда Эрлинг Холанд ва унинг жамоадошлари янги мураббий қўл остида ўз унвонларини ҳимоя қилишлари керак бўлади. Доннарумманинг тўйидаги бундай аҳил муҳит эса жамоа аъзолари ўртасидаги муносабатлар нафақат майдонда, балки ҳаётда ҳам жуда мустаҳкам эканлигини кўрсатиб берди. Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам бу каби норасмий тадбирлар юлдузларнинг инсоний жиҳатларини кўриш учун яхши имкониятдир.
…