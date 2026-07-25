Рамазон Темиров Абу-Дабида Стив Эрцегни нокаутга учратди (видео)
Рамазон Темиров фаолиятидаги энг катта ғалабалардан бирини Абу-Дабида қўлга киритди. Ўзбекистонлик жангчи UFC рейтингида ўнинчи ўринни эгаллаб турган ва аввал чемпионлик камари учун курашган Стив Эрцегни биринчи раундда техник нокаут билан мағлуб этди.
Уч раундга мўлжалланган co-main event узоқ давом этмади. Темиров рақибга ўз режасини ишга тушириш учун деярли имконият қолдирмади, аммо ушбу ғалабанинг энг муҳим натижаси ҳали олдинда — энди UFC уни рейтингга киритадими?
Темиров энг катта синовни биринчи раундда якунлади
UFC Fight Night 282 турнири 25 июль куни Абу-Дабидаги Etihad Arena мажмуасида ўтказилди. Оқшомнинг иккинчи асосий жангида Рамазон Темиров Австралия вакили Стив Эрцег билан октагонга кўтарилди.
Эрцег жанг олдидан энг енгил вазн рейтингида ўнинчи ўринда эди. Темиров эса рейтингдан ташқарида бўлишига қарамай, UFC уни дивизионнинг кучли ўнлигидаги рақибга қарши қўйди. Бу ўзбекистонлик спортчи учун фаолиятидаги энг жиддий имтиҳон эди.
Темировга ғалаба учун уч раунд керак бўлмади — у рейтингдаги рақибини биринчи раунддаёқ тўхтатди.
Расмий натижаларга кўра, баҳс Темировнинг техник нокаут орқали ғалабаси билан якунланди. Бу турнирнинг асосий кардаги энг ёрқин натижаларидан бири бўлди.
Эрцег оддий рақиб эмасди
Стив Эрцег UFC’да катта жанглар тажрибасига эга. Австралиялик спортчи аввал UFC чемпиони Александр Пантожага қарши камар учун жанг қилган ва Темировга қарши баҳс олдидан 14 та ғалаба ҳамда 4 та мағлубиятдан иборат рекордга эга эди.
Жанг олдидан
Стив Эрцег
Ёши
29
30
Рекорди
19–3
14–4
UFC рейтинги
Рейтингдан ташқарида
10-ўрин
Жанг натижаси
Техник нокаут
Мағлубият
Раунд
1-раунд
1-раунд
Шу сабабли бу натижани Темировнинг навбатдаги оддий ғалабаси деб баҳолаб бўлмайди. У рейтингдаги ва чемпионлик жанги муҳитини ҳис қилган рақибни ҳакамлар қарорига қолдирмасдан мағлуб этди.
Рекорд бўйича муҳим аниқлик
UFC’нинг расмий маълумотларида Темиров жанг олдидан 19–3, Эрцег эса 14–4 рекорди билан кўрсатилган. Демак, Абу-Дабидаги натижадан кейин ўзбекистонлик жангчининг профессионал кўрсаткичи 20–3, австралиялик спортчиники эса 14–5 бўлди.
Темировнинг расмий статистикасида яна бир диққатга сазовор жиҳат бор:
11 та ғалаба нокаут ёки техник нокаут билан;
10 та биринчи раунддаги ғалаба;
UFC’даги аввалги икки жангида ҳам ғалаба;
энди эса рейтингдаги биринчи рақиб устидан катта натижа.
У 2024 йил октябридаги UFC дебютида Си Жей Вергарани ҳам биринчи раундда техник нокаут қилган, кейин эса Чарльз Жонсонни ҳакамларнинг якдил қарори билан енгган эди.
Бу ғалаба Темировга нима беради?
Темиров рейтингнинг ўнинчи рақамини биринчи раундда тўхтатди. Бу натижа унинг кейинги рейтинг янгиланишида кучли ўн бешликка кириш имкониятини жиддий оширади.
Мантиқан, UFC энди унга икки йўлдан бирини таклиф қилиши мумкин:
Рейтингнинг 7–12-ўринларидаги яна бир рақибга қарши жанг;
Ғолиб чемпионлик пойгасига яқинлашадиган катта рейтинговий тўқнашув.
Бироқ рейтинг автоматик тарзда рақибнинг ўрнини эгаллаш тамойили бўйича ўзгармайди. UFC натижа билан бирга бошқа спортчиларнинг фаоллиги, охирги жанглари ва дивизиондаги умумий вазиятни ҳам ҳисобга олади.
Шундай бўлса-да, топ-10 жангчисини биринчи раундда техник нокаут қилиш — рейтинг тузувчилар эътиборсиз қолдирадиган натижа эмас. Октагонда эшикни тақиллатмади, очиб кирди — қолгани энди UFC’га боғлиқ.
Ўзбекистонлик жангчи учун янги босқич бошланди
Темировнинг аввалги ғалабалари уни истеъдодли ва хавфли зарбачи сифатида танитган эди. Эрцег устидан қозонилган натижа эса уни энг енгил вазн дивизионидаги реал даъвогарлар қаторига яқинлаштирди.
Энди унинг олдидаги асосий вазифа — бу ғалабани бир марталик портлаш эмаслигини кўрсатиш. Кейинги рақиб аввалгилардан янада кучли бўлиши аниқ. Аммо Абу-Дабида Темиров муҳим хабарни берди: у рейтингдаги жангчилар билан фақат рақобатлашиш эмас, уларни муддатидан олдин мағлуб этишга ҳам қодир.
Сизнингча, UFC Рамазон Темировни рейтингда қайси ўринга жойлаштириши керак? Фикрингизни изоҳларда ёзинг ва ушбу тарихий ғалаба ҳақидаги мақолани Telegram’да ММА мухлислари билан улашинг.
…