Абу-Дабида тарихий UFC кечаси: бири портлади, бири чидади (видео)
Абу-Дабидаги «Этихад Арена» Ўзбекистон ММАси учун унутилмас кечага гувоҳ бўлди. Бир турнирнинг икки асосий жангида Рамазон Темиров ва Богдан Гусков октагонга кўтарилди: бири рейтингдаги машҳур рақибини илк раундда яксон қилди, иккинчиси эса собиқ чемпионга қарши ҳал қилувчи раундгача курашди.
Темиров Стив Эрцегни биринчи раунднинг 4:21 дақиқасида техник нокаутга учратди. Марказий баҳсда эса Магомед Анкалаев Гусковни бешинчи раунднинг 2:41 дақиқасида зарбалар билан тўхтатди.
Бир турнирда икки ўзбекистонлик марказий жангчи
UFC Fight Night 282 турнирининг асосий жанги Магомед Анкалаев ва Богдан Гусков ўртасида ўтказилди. Оқшомнинг иккинчи муҳим баҳсида эса Рамазон Темиров собиқ титул даъвогари Стив Эрцегга қарши чиқди. Турнир 25 июль куни Абу-Дабидаги «Этихад Арена»да ташкил этилди.
Гусков бу имкониятни икки ҳафтадан кам вақт қолганида қабул қилганди. У жароҳат сабаб турнирдан чиққан Халил Раунтрининг ўрнини эгаллаб, беш раундлик марказий жангга қисқа муддатда тайёрланди.
Бу кеча бир ғалаба ва бир мағлубиятдан кўра каттароқ аҳамият касб этди: Ўзбекистоннинг икки вакили UFC турнирининг энг катта саҳнасида кетма-кет октагонга чиқди.
Темиров Эрцегга нафас ростлашга имкон бермади
Рамазон Темиров учун Стив Эрцег билан жанг фаолиятидаги энг катта синов эди. Австралиялик спортчи аввал UFC чемпионлик камари учун курашган ва турнир олдидан дивизион рейтингида кучли ўнликдан жой олганди.
Бироқ Темиров рақибнинг тажрибаси ва мақомига қараб ўтирмади. У биринчи раундданоқ юқори босим ўрнатиб, Эрцегни бир неча марта оғир зарбалар билан ларзага келтирди. 4:21 дақиқадаги навбатдаги кучли ҳужумдан кейин ҳакам жангни тўхтатди.
Бу ғалаба Темировнинг UFC октагонидаги учинчи муваффақияти ва иккинчи биринчи раунддаги финиши бўлди. Жангдан сўнг у чемпионлик камари учун курашиш нияти борлигини ҳам яширмади.
Гусков собиқ чемпионга қарши сўнгги раундгача борди
Богдан Гусковни эса анча оғир вазифа кутарди. У собиқ чемпион Магомед Анкалаевга қарши қисқа тайёргарлик лагери билан октагонга чиқди.
Гусков ўзининг кучли зарбалари билан доимий хавф туғдириб турди ва баҳсни бешинчи раундгача олиб борди. Бироқ сўнгги раундда Анкалаев босимни кучайтириб, кетма-кет зарбалар йўллади. Ҳакам 2:41 дақиқада тўқнашувни тўхтатди.
Мағлубиятга қарамай, Гусков:
жангни қисқа огоҳлантириш билан қабул қилди;
собиқ чемпионга қарши илк беш раундлик баҳсини ўтказди;
ҳал қилувчи раундгача курашди;
ярим оғир вазн элитасига қарши катта тажриба тўплади.
Анкалаев учун эса бу ғалаба чемпионлик камари учун курашга қайтиш йўлида муҳим қадам бўлди.
UFC Fight Night 282 турнирининг тўлиқ натижалари
Турнирда 12 та жанг ўтказилди. Режалаштирилган Ислом Дулатов — Веллингтон Турман баҳси Дулатовнинг бетоблиги сабаб мусобақа бошланишидан бир неча соат аввал бекор қилинди.
Асосий кард
Жанг
Натижа
Магомед Анкалаев — Богдан Гусков
Анкалаев, ТКО, 5-раунд — 2:41
Стив Эрцег — Рамазон Темиров
Темиров, ТКО, 1-раунд — 4:21
Магомед Зайнуков — Дамиан Ржепецки
Зайнуков, якдил қарор — 30:27
Ризван Куниев — Тайрелл Форчун
Куниев, ТКО, 3-раунд — 1:12
Сайгид Изагахмаев — Абубакар Вагаев
Вагаев, якдил қарор — 29:28
Дастлабки кард
Жанг
Натижа
Вальтер Уокер — Томас Петерсен
Уокер, сабмишен, 1-раунд — 1:32
Дастин Жейкоби — Муҳаммад Саидов
Саидов, ТКО, 2-раунд — 4:49
Сантьяго Понзиниббио — Сэм Паттерсон
Паттерсон, ТКО, 2-раунд — 3:06
Исмаэль Бонфим — Аксель Сола
Сола, сабмишен, 1-раунд — 4:44
Брендсон Рибейро — Магомед Тучалов
Тучалов, якдил қарор — 29:28
Нурулло Алиев — Майк Дэвис
Алиев, якдил қарор — 30:27
Абдул Хуссейн — Коди Гибсон
Хуссейн, сабмишен, 3-раунд — 3:07
Барча натижалар MMA Fighting’нинг турнир якунлари саҳифасида қайд этилган.
Ўзбекистон ММАси учун кечанинг асосий хулосаси
Натижалар турлича бўлди, аммо ҳар икки жангчи ҳам ўз даражасида муҳим сигнал берди.
Темиров кучли ўнликдаги собиқ титул даъвогарини биринчи раундда тўхтатиб, рейтингда юқорилаш учун жиддий даъво билдирди. Гусков эса қисқа тайёргарликка қарамай, собиқ чемпион билан бешинчи раундгача курашиб, юқори даражадаги жангларга тайёр эканини кўрсатди.
Энди Темировни рейтингли яна бир катта баҳс, Гусковни эса тўлиқ тайёргарлик лагери билан октагонга қайтиш кутмоқда. Абу-Дабидаги кеча якунланди, аммо икки ўзбекистонлик учун катта йўлнинг янги қисми энди бошланди.
Сизнингча, кечанинг энг ёрқин лаҳзаси Темировнинг нокаутими ёки Гусковнинг собиқ чемпионга қарши жасорати бўлдими? Фикрингизни изоҳларда ёзинг ва мақолани Telegram орқали UFC мухлисларига улашинг.
…