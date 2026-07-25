Ханси Флик бошчилигидаги Барселона янги иқтидорини кашф этди: Алекс Гонзалез порламоқда

·43·Спорт
Ханси Флик бошчилигидаги Барселона янги иқтидорини кашф этди: Алекс Гонзалез порламоқда

Каталониянинг Барселона клуби янги бош мураббий Ханси Флик қўл остида мавсумолди тайёргарлик жараёнини муваффақиятли бошлади. "Сиутат Эспортива Жоан Гампер" базасида ўтказилган назорат баҳсида жамоа "СE Эуропа" устидан 4:1 ҳисобида ишончли ғалабага эришди. Мазкур учрашув нафақат натижаси, балки ёш иқтидорларнинг намойиш этган ўйини билан ҳам мутахассислар эътиборини тортди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг энг ёрқин қаҳрамонига айланган Алекс Гонзалез иккинчи бўлимда майдонга тушиб, қисқа вақт ичида ўзини кўрсатишга улгурди. Ёш вингер битта гол уришдан ташқари, жамоадошига голли узатма ҳам етказиб берди. Sport нашрининг хабар беришича, Флик ушбу футболчининг ҳаракатларидан ҳайратда қолган ва унинг асосий таркиб билан Англия йиғинига бориш имкониятларини юқори баҳоламоқда.

Академия тарбияланувчисининг кутилмаган парвози

Алекс Гонзалез 2025-2026-йилги мавсум якунида ёшлар жамоасида кўрсатган ўйинлари орқали Ханси Фликнинг назарига тушган эди. "Дам" клубидан трансфер қилинган футболчи апрель ойида Пол Планас жамоасида дебют қилган ва жуда қисқа вақт ичида асосий таркибнинг ажралмас бўлагига айланган. Унинг профессионал даражадаги ўсиши каталонияликлар учун кутилмаган совға бўлди.

Учрашувнинг 48-дақиқасида Гонзалез чап қанотдан ёриб кириб, Ибраима Тоумкара учун қулай имконият яратди ва ҳисобнинг йириклашишига ҳисса қўшди. Oraдан ўн дақиқа ўтиб, у Тони Фернандезнинг узатмасини голга айлантириб, ўйинга якуний нуқтани қўйди. Унинг майдондаги интизоми ва тезкор қарор қабул қилиши Барселона мураббийлар штабида ижобий таассурот қолдирди.

Ёшлар учун катта имконият

Ҳозирда Барселона таркибида Жаҳон чемпионати баҳсларида иштирок этаётган бир қатор етакчи футболчиларнинг йўқлиги академия тарбияланувчилари учун ўзини кўрсатишга йўл очди. Алекс Гонзалез билан бир қаторда Алежандро Бальде, Фермин Лопес ва Марк Бернал каби тажрибалироқ футболчилар ҳам машғулотларда фаол иштирок этмоқда.

Мутахассисларнинг фикрича, Ханси Фликнинг ёшларга бўлган ишончи клубнинг келажакдаги стратегиясида муҳим рол ўйнайди. Алекс Гонзалез каби футболчиларнинг асосий таркиб машғулотларига жалб этилиши, Ла Масиа академиясининг ҳали ҳам жаҳон футболига кучли кадрлар етказиб бераётганидан далолатдир. Эндиликда жамоа Англия сафари давомида янада жиддийроқ рақибларга қарши куч синашади.

БарселонаХанси ФликАлекс ГонзалезЛа ЛигаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБеҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБугун, 05:33Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди