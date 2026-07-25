Ханси Флик бошчилигидаги Барселона янги иқтидорини кашф этди: Алекс Гонзалез порламоқда
Каталониянинг Барселона клуби янги бош мураббий Ханси Флик қўл остида мавсумолди тайёргарлик жараёнини муваффақиятли бошлади. "Сиутат Эспортива Жоан Гампер" базасида ўтказилган назорат баҳсида жамоа "СE Эуропа" устидан 4:1 ҳисобида ишончли ғалабага эришди. Мазкур учрашув нафақат натижаси, балки ёш иқтидорларнинг намойиш этган ўйини билан ҳам мутахассислар эътиборини тортди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг энг ёрқин қаҳрамонига айланган Алекс Гонзалез иккинчи бўлимда майдонга тушиб, қисқа вақт ичида ўзини кўрсатишга улгурди. Ёш вингер битта гол уришдан ташқари, жамоадошига голли узатма ҳам етказиб берди. Sport нашрининг хабар беришича, Флик ушбу футболчининг ҳаракатларидан ҳайратда қолган ва унинг асосий таркиб билан Англия йиғинига бориш имкониятларини юқори баҳоламоқда.
Академия тарбияланувчисининг кутилмаган парвозиАлекс Гонзалез 2025-2026-йилги мавсум якунида ёшлар жамоасида кўрсатган ўйинлари орқали Ханси Фликнинг назарига тушган эди. "Дам" клубидан трансфер қилинган футболчи апрель ойида Пол Планас жамоасида дебют қилган ва жуда қисқа вақт ичида асосий таркибнинг ажралмас бўлагига айланган. Унинг профессионал даражадаги ўсиши каталонияликлар учун кутилмаган совға бўлди.
Учрашувнинг 48-дақиқасида Гонзалез чап қанотдан ёриб кириб, Ибраима Тоумкара учун қулай имконият яратди ва ҳисобнинг йириклашишига ҳисса қўшди. Oraдан ўн дақиқа ўтиб, у Тони Фернандезнинг узатмасини голга айлантириб, ўйинга якуний нуқтани қўйди. Унинг майдондаги интизоми ва тезкор қарор қабул қилиши Барселона мураббийлар штабида ижобий таассурот қолдирди.
Ёшлар учун катта имкониятҲозирда Барселона таркибида Жаҳон чемпионати баҳсларида иштирок этаётган бир қатор етакчи футболчиларнинг йўқлиги академия тарбияланувчилари учун ўзини кўрсатишга йўл очди. Алекс Гонзалез билан бир қаторда Алежандро Бальде, Фермин Лопес ва Марк Бернал каби тажрибалироқ футболчилар ҳам машғулотларда фаол иштирок этмоқда.
Мутахассисларнинг фикрича, Ханси Фликнинг ёшларга бўлган ишончи клубнинг келажакдаги стратегиясида муҳим рол ўйнайди. Алекс Гонзалез каби футболчиларнинг асосий таркиб машғулотларига жалб этилиши, Ла Масиа академиясининг ҳали ҳам жаҳон футболига кучли кадрлар етказиб бераётганидан далолатдир. Эндиликда жамоа Англия сафари давомида янада жиддийроқ рақибларга қарши куч синашади.
…