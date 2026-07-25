Хитойда мия-компьютер интерфейслари соҳасида улкан сакраш амалга оширилди

·40·Техно
Хитойда мия-компьютер интерфейслари соҳасида улкан сакраш амалга оширилди

Хитойлик олимлар нейроинтерфейслар технологиясини янги босқичга олиб чиқувчи инқилобий тизимни тақдим этишди. Дунёда илк бор бир вақтнинг ўзида турли ҳудудларда бўлган минглаб инсонларнинг электроэнцефалограмма (ЭEГ) маълумотларини синхрон равишда йиғиш имконияти яратилди. Ушбу кашфиёт сунъий интеллект моделларини инсон мияси сигналлари асосида ўқитишда янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ККТВ телеканали хабарига кўра, ушбу янги технология мия ва компьютер ўртасидаги алоқани тадқиқ қилиш ҳамда нейротизимларни такомиллаштириш учун махсус ишлаб чиқилган. Шу пайтга қадар бундай тажрибалар чекланган миқёсда, яни фақат бир неча ўнлаб кўнгиллилар иштирокида ўтказиб келинар эди. Эндиликда минглаб иштирокчиларнинг маълумотларини бир вақтнинг ўзида ёзиб олиш имконияти пайдо бўлди.

Технологик тўсиқлар қандай бартараф этилди?

Лойиҳа муҳандислари ушбу натижага эришиш учун иккита ўта мураккаб масалани ҳал қилишларига тўғри келди. Биринчидан, ЭEГ сигналларини қайд этувчи ускуналар ҳажми сезиларли даражада кичрайтирилди, бироқ бу ўлчов аниқлигига салбий таъсир кўрсатмади. Бу қурилмаларни кундалик ҳаётда фойдаланиш учун қулайроқ ҳолга келтирди.

Иккинчи ва энг муҳим муаммо — бу маълумотларни синхронлаштириш эди. Иштирокчилар турли шаҳар ва ҳудудларда бўлгани сабабли, тармоқдаги кечикишларга қарамай, барча қурилмаларнинг миллисекундгача бўлган аниқликда бир хил вақтда ишлаши таъминланди. Бу сунъий интеллект учун ўта аниқ ва сифатли маълумотлар базасини яратишга хизмат қилади.

Нейротизимлар келажаги учун янги манба

Мутахассисларнинг фикрича, бугунги кунда нейроинтерфейслар соҳасидаги асосий муаммо — бу сифатли ЭEГ маълумотларининг етишмаслигидир. Агар ChatGPT каби универсал AI моделларини ўқитиш учун матн, тасвир ва видеолар гигант ҳажмларда тўпланган бўлса, инсон миясининг электр фаоллиги ҳақидаги ёзувлар жуда кам ва тарқоқ ҳолатда эди.

Янги тизим биргина сеанс давомида минглаб соатлик синхрон ЭEГ ёзувларини тўплаш имконини беради. Бу эса сунъий интеллект алгоритмларини ўқитиш учун улкан маълумотлар тўпламини (датасет) яратиш жараёнини бир неча баробар тезлаштиради. Натижада, келажакда фақат матн ёки тасвир билан чекланиб қолмай, инсон мияси сигналларини бевосита таҳлил қила оладиган янги авлод нейротизимлари пайдо бўлади.

Истиқболда ушбу технология инсоннинг когнитив ҳолатини яхшироқ тушунадиган ва у билан деярли бевосита мулоқот қила оладиган тизимларни яратишга йўл очади. Бу нафақат тиббиётда, балки инсон ва техника ўртасидаги ўзаро алоқанинг барча соҳаларида инқилоб ясаши мумкин.

ХитойНейроинтерфейсСунъий ИнтеллектТехнологияЭEГ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб