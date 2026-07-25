Nubia компанияси бир вақтнинг ўзида иккита қурилмани қувватловчи Red Magic кабелини чиқарди

·30·Техно
Nubia компанияси бир вақтнинг ўзида иккита қурилмани қувватловчи Red Magic кабелини чиқарди

Мобил ўйинлар ва юқори технологияли аксессуарлар бозорида ўз ўрнига эга бўлган Nubia бренди навбатдаги инновацион маҳсулотини тақдим этди. Янги Nubia Red Magic 100W кабели ўзининг ноодатий конструкцияси ва юқори қувват узатиш имконияти билан кўпчиликнинг эътиборини тортмоқда. Мазкур аксессуар нафақат смартфонларни қувватлаш, балки мураккаб геймерлик экотизимларида энергия тақсимотини оптималлаштириш учун мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу кабел Хитой бозорида тахминан 20 доллар қийматида сотувга чиқди. Қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг "айри" кўринишидаги дизайнида бўлиб, у битта кириш портидан иккита алоҳида чиқиш портига энергия етказиб беради. Бу эса фойдаланувчиларга бир вақтнинг ўзида икки хил гаджетни қувватлаш имконини яратади.

Қувват тақсимоти ва техник имкониятлар

Кабел умумий ҳисобда 100 В қувватни қўллаб-қувватлайди, бироқ ишлаб чиқарувчи максимал самарадорликка эришиш учун камида 100 ваттли қувватлаш блокидан фойдаланишни тавсия этмоқда. Тизим икки каналли конвертор асосида ишлайди ва энергияни портлар ўртасида аниқ белгиланган тартибда тақсимлайди. Хусусан, тўғри шаклдаги коннектор 45 В қувватни кафолатласа, бурчакли (Л-симон) коннекторга қолган 55 В қувват йўналтирилади.

Бундай тақсимот тасодифий эмас. 55 ваттли бурчакли коннектор асосан смартфонлар учун мўлжалланган бўлиб, ўйин ўйнаш вақтида кабелнинг қўлга халақит бермаслигини таъминлайди. 45 ваттли тўғри коннектор орқали эса ташқи совутиш тизими (кулер), планшет ёки ҳатто ихчам ноутбукларни қувватлантириш мумкин. Бу ечим айниқса узоқ вақт давомида оғир ўйинларни ўйнайдиган ва смартфони қизиб кетишидан шикоят қиладиган фойдаланувчилар учун жуда қулайдир.

Чидамлилик ва дизайн хусусиятлари

Nubia Red Magic 100W кабели фақатгина техник кўрсаткичлари билан эмас, балки сифати билан ҳам ажралиб туради. Кабелнинг ташқи қисми мустаҳкам нейлон ўрим билан қопланган бўлиб, бу унинг тугун бўлиб қолиши ва узилишининг олдини олади. Коннекторларнинг корпуси эса рух қотишмасидан тайёрланган, бу эса деталларнинг узоқ вақт давомида емирилмасдан хизмат қилишини таъминлайди.

Кабелнинг умумий узунлиги 150 сантиметрни ташкил этади. Шундан асосий қисмдан ажралиб чиқувчи тармоқларнинг узунлиги 50 сантиметрдан иборат. Бу масофа икки қурилмани бир-биридан етарли даражада узоқликда жойлаштириш ва фойдаланишда ноқулайлик сезмаслик учун етарлидир. Аксессуар нафақат қувват узатиш, балки маълумотларни алмашиш функциясини ҳам тўлиқ бажаради.

Ҳозирча маҳсулот асосан Осиё бозорида сотилаётган бўлса-да, тез орада халқаро онлайн савдо платформалари орқали Ўзбекистондаги технология ишқибозлари учун ҳам етиб келиши кутилмоқда. Nubia брендининг ушбу гаджети бозордаги стандарт кабеллардан чидамлилиги ва универсаллиги билан ажралиб туриши шубҳасиз.

NubiaRed MagicТехнологияГаджетСмартфон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб