Nubia компанияси бир вақтнинг ўзида иккита қурилмани қувватловчи Red Magic кабелини чиқарди
Мобил ўйинлар ва юқори технологияли аксессуарлар бозорида ўз ўрнига эга бўлган Nubia бренди навбатдаги инновацион маҳсулотини тақдим этди. Янги Nubia Red Magic 100W кабели ўзининг ноодатий конструкцияси ва юқори қувват узатиш имконияти билан кўпчиликнинг эътиборини тортмоқда. Мазкур аксессуар нафақат смартфонларни қувватлаш, балки мураккаб геймерлик экотизимларида энергия тақсимотини оптималлаштириш учун мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу кабел Хитой бозорида тахминан 20 доллар қийматида сотувга чиқди. Қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг "айри" кўринишидаги дизайнида бўлиб, у битта кириш портидан иккита алоҳида чиқиш портига энергия етказиб беради. Бу эса фойдаланувчиларга бир вақтнинг ўзида икки хил гаджетни қувватлаш имконини яратади.
Қувват тақсимоти ва техник имкониятларКабел умумий ҳисобда 100 В қувватни қўллаб-қувватлайди, бироқ ишлаб чиқарувчи максимал самарадорликка эришиш учун камида 100 ваттли қувватлаш блокидан фойдаланишни тавсия этмоқда. Тизим икки каналли конвертор асосида ишлайди ва энергияни портлар ўртасида аниқ белгиланган тартибда тақсимлайди. Хусусан, тўғри шаклдаги коннектор 45 В қувватни кафолатласа, бурчакли (Л-симон) коннекторга қолган 55 В қувват йўналтирилади.
Бундай тақсимот тасодифий эмас. 55 ваттли бурчакли коннектор асосан смартфонлар учун мўлжалланган бўлиб, ўйин ўйнаш вақтида кабелнинг қўлга халақит бермаслигини таъминлайди. 45 ваттли тўғри коннектор орқали эса ташқи совутиш тизими (кулер), планшет ёки ҳатто ихчам ноутбукларни қувватлантириш мумкин. Бу ечим айниқса узоқ вақт давомида оғир ўйинларни ўйнайдиган ва смартфони қизиб кетишидан шикоят қиладиган фойдаланувчилар учун жуда қулайдир.
Чидамлилик ва дизайн хусусиятлариNubia Red Magic 100W кабели фақатгина техник кўрсаткичлари билан эмас, балки сифати билан ҳам ажралиб туради. Кабелнинг ташқи қисми мустаҳкам нейлон ўрим билан қопланган бўлиб, бу унинг тугун бўлиб қолиши ва узилишининг олдини олади. Коннекторларнинг корпуси эса рух қотишмасидан тайёрланган, бу эса деталларнинг узоқ вақт давомида емирилмасдан хизмат қилишини таъминлайди.
Кабелнинг умумий узунлиги 150 сантиметрни ташкил этади. Шундан асосий қисмдан ажралиб чиқувчи тармоқларнинг узунлиги 50 сантиметрдан иборат. Бу масофа икки қурилмани бир-биридан етарли даражада узоқликда жойлаштириш ва фойдаланишда ноқулайлик сезмаслик учун етарлидир. Аксессуар нафақат қувват узатиш, балки маълумотларни алмашиш функциясини ҳам тўлиқ бажаради.
Ҳозирча маҳсулот асосан Осиё бозорида сотилаётган бўлса-да, тез орада халқаро онлайн савдо платформалари орқали Ўзбекистондаги технология ишқибозлари учун ҳам етиб келиши кутилмоқда. Nubia брендининг ушбу гаджети бозордаги стандарт кабеллардан чидамлилиги ва универсаллиги билан ажралиб туриши шубҳасиз.
…