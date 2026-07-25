Эмманюэль Пети: Гарри Кейн энди Олтин тўпни қўлга кирита олмайди

·70·Спорт
Эмманюэль Пети: Гарри Кейн энди Олтин тўпни қўлга кирита олмайди

Франция терма жамоаси ва Англия Премер-лигаси афсонаси Эмманюэль Пети Бавария ҳамда Англия терма жамоаси ҳужумчиси Гарри Кейн ҳақида кескин фикр билдирди. Унинг сўзларига кўра, тажрибали форварднинг индивидуал совринлар, хусусан, Олтин тўп учун курашдаги имкониятлари бутунлай йўққа чиққан. Пети бу ҳолатни ҳужумчининг энг муҳим ва ҳал қилувчи ўйинларда кўринмай қолиши билан изоҳлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Гарчи Гарри Кейн Германия Бундеслигасида сермаҳсул мавсум ўтказиб, кўплаб голлар урган бўлса-да, Петининг фикрича, бу натижалар нуфузли мукофотни олиш учун етарли эмас. Goal.com нашри хабарига кўра, собиқ ярим ҳимоячи Кейннинг Чемпионлар лигаси ва терма жамоа миқёсидаги йирик турнирларнинг плей-офф босқичларида ўзини кўрсата олмаганини танқид остига олган.

Катта ўйинлардаги муваффақиятсизлик

"Гарри Кейннинг Олтин тўп учун имкониятлари тугади. Агар фақат Германия чемпионатидаги статистикага қарайдиган бўлсак, ҳаммаси жойида. Аммо Чемпионлар лигаси ва терма жамоада, ҳақиқий ғалаба учун кураш кетаётган оғир паллада у ғойиб бўлди", — дейди Пети Мр Гамбле нашрига берган интервюсида. Унинг таъкидлашича, Кейн ҳар қанча ҳаракат қилмасин, ҳал қилувчи баҳсларда ўйин тақдирига таъсир ўтказа олмаяпти.

Ўтган мавсумда Гарри Кейн барча мусобақаларда 51 та ўйинда майдонга тушиб, 61 та гол уришга муваффақ бўлди. У 36 та гол билан Бундеслиганинг энг яхши тўпурари бўлди ва Европа "Олтин бутса"сини қўлга киритди. Бироқ, бу шахсий муваффақиятлар жамоавий совринларга айланмади. Бавария Чемпионлар лигаси ярим финалида PSJга имкониятни бой берди, Англия терма жамоаси эса Жаҳон чемпионати ярим финалида Аргентинадан мағлубиятга учради.

Асосий номзодлар ким?

Петининг фикрича, ҳозирги кунда Олтин тўп учун курашда бошқа футболчилар анча олдинда. У номзодлар сифатида қуйидагиларни санаб ўтди:

  • Ламине Ямал: Жаҳон чемпионатида ажойиб ўйин кўрсатган ёш иқтидор;
  • Родри: Турнир давомида энг барқарор ва кучли ўйин намойиш этган ярим ҳимоячи;
  • Лионель Месси: Гарчи у ҳозирда Интер Маями сафида ўйнаётган бўлса-да, терма жамоа билан эришган муваффақияти уни ҳамон пойгада ушлаб турибди.
Франциялик собиқ футболчи Олтин тўп топшириш жараёнида тижорий қарорлардан қочиш кераклигини ва ҳақиқий ғолиб майдондаги натижаларга қараб аниқланиши лозимлигини қўшимча қилди. Унинг назарида, Испания терма жамоаси вакилларидан бири ушбу совринни олишга муносиброқ кўринмоқда.

Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун Гарри Кейннинг бу ҳолати қизиқ мавзу, боиси ҳужумчи фаолияти давомида ҳали бирорта ҳам нуфузли жамоавий соврин юта олмаган. Петининг бу чиқиши эса Кейннинг нафақат жамоавий, балки шахсий чўққиларни забт этишига бўлган ишончни янада камайтириши мумкин.

Гарри КейнОлтин ТўпБаварияЭмманюэль ПетиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБеҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБугун, 05:33Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди