Эмманюэль Пети: Гарри Кейн энди Олтин тўпни қўлга кирита олмайди
Франция терма жамоаси ва Англия Премер-лигаси афсонаси Эмманюэль Пети Бавария ҳамда Англия терма жамоаси ҳужумчиси Гарри Кейн ҳақида кескин фикр билдирди. Унинг сўзларига кўра, тажрибали форварднинг индивидуал совринлар, хусусан, Олтин тўп учун курашдаги имкониятлари бутунлай йўққа чиққан. Пети бу ҳолатни ҳужумчининг энг муҳим ва ҳал қилувчи ўйинларда кўринмай қолиши билан изоҳлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Гарчи Гарри Кейн Германия Бундеслигасида сермаҳсул мавсум ўтказиб, кўплаб голлар урган бўлса-да, Петининг фикрича, бу натижалар нуфузли мукофотни олиш учун етарли эмас. Goal.com нашри хабарига кўра, собиқ ярим ҳимоячи Кейннинг Чемпионлар лигаси ва терма жамоа миқёсидаги йирик турнирларнинг плей-офф босқичларида ўзини кўрсата олмаганини танқид остига олган.
Катта ўйинлардаги муваффақиятсизлик"Гарри Кейннинг Олтин тўп учун имкониятлари тугади. Агар фақат Германия чемпионатидаги статистикага қарайдиган бўлсак, ҳаммаси жойида. Аммо Чемпионлар лигаси ва терма жамоада, ҳақиқий ғалаба учун кураш кетаётган оғир паллада у ғойиб бўлди", — дейди Пети Мр Гамбле нашрига берган интервюсида. Унинг таъкидлашича, Кейн ҳар қанча ҳаракат қилмасин, ҳал қилувчи баҳсларда ўйин тақдирига таъсир ўтказа олмаяпти.
Ўтган мавсумда Гарри Кейн барча мусобақаларда 51 та ўйинда майдонга тушиб, 61 та гол уришга муваффақ бўлди. У 36 та гол билан Бундеслиганинг энг яхши тўпурари бўлди ва Европа "Олтин бутса"сини қўлга киритди. Бироқ, бу шахсий муваффақиятлар жамоавий совринларга айланмади. Бавария Чемпионлар лигаси ярим финалида PSJга имкониятни бой берди, Англия терма жамоаси эса Жаҳон чемпионати ярим финалида Аргентинадан мағлубиятга учради.
Асосий номзодлар ким?Петининг фикрича, ҳозирги кунда Олтин тўп учун курашда бошқа футболчилар анча олдинда. У номзодлар сифатида қуйидагиларни санаб ўтди:
- Ламине Ямал: Жаҳон чемпионатида ажойиб ўйин кўрсатган ёш иқтидор;
- Родри: Турнир давомида энг барқарор ва кучли ўйин намойиш этган ярим ҳимоячи;
- Лионель Месси: Гарчи у ҳозирда Интер Маями сафида ўйнаётган бўлса-да, терма жамоа билан эришган муваффақияти уни ҳамон пойгада ушлаб турибди.
Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун Гарри Кейннинг бу ҳолати қизиқ мавзу, боиси ҳужумчи фаолияти давомида ҳали бирорта ҳам нуфузли жамоавий соврин юта олмаган. Петининг бу чиқиши эса Кейннинг нафақат жамоавий, балки шахсий чўққиларни забт этишига бўлган ишончни янада камайтириши мумкин.
…