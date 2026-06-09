Ўзбекистоннинг бўлажак рақиби Конго ДР Чилига имкониятни бой берди

·0·Спорт
Ўзбекистоннинг бўлажак рақиби Конго ДР Чилига имкониятни бой берди

Тарихда илк бор старт олаётган оламшумул Жаҳон чемпионати бошланиши арафасида Ўзбекистон миллий терма жамоаси жой олган гуруҳдаги вазият ва рақибларимизнинг тайёргарлик жараёнлари юртимиз футбол ишқибозларининг диққат-марказида бўлиб турибди. Хусусан, вакилларимизнинг квартетдаги асосий рақибларидан бири ҳисобланган Конго Демократик Республикаси (Конго ДР) миллий терма жамоаси навбатдаги халқаро назорат-ўртоқлик учрашувида Жанубий Америка вакили — Чили терма жамоасига қарши майдонга тушиб, мағлубиятга учради.

Океан ортидаги яшил майдонларда кечган шиддатли ва кескин курашлар остидаги беллашувда 2:1 ҳисобида лотин америкаликларнинг қўли баланд келди. Ўйин давомида чилиликлар сафида Осорио (51-дақиқада) ва Сепулведа (86-дақиқада) рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, ўз жамоаларига ғалаба тақдим этган бўлсалар, африкаликларнинг ягона тасалли голи учрашув якунида, яъни 88-дақиқада Кайембе ҳисобига ёзилди. Ушбу назорат баҳси Конго ДР терма жамоасининг ҳимоя чизиғида ҳали ҳамон жиддий муаммолар ва бўшлиқлар мавжудлигини яққол кўрсатиб берди ва бу Фабио Каннаваро бошчилигидаги бизнинг мураббийлар штаби учун яхшигина маълумот бўлиб хизмат қилиши шубҳасиз.

Эслатиб ўтиш жоизки, Жаҳон чемпионати баҳсларида Ўзбекистон терма жамоаси билан биргаликда «ҳисоб-китоб» қиладиган Конго ДР вакиллари мундиалдаги ўзларининг илк расмий учрашувини 17 июнь куни Европа гранди — Португалия терма жамоасига қарши ўтказади. Шундан сўнг, улар 24 июнь куни Колумбия вакилларига қарши майдонга тушадилар. Ниҳоят, гуруҳ босқичининг энг ҳал қилувчи 3-турида, яъни 28 июнь куни Конго ДР терма жамоаси бизнинг ҳамюртларимиз — Ўзбекистон миллий терма жамоасига қарши баҳс олиб боради. Интригага бой ўтадиган ушбу тўқнашувда ҳамюртларимизга фақат ва фақат ғалаба ёр бўлишини тилаб қоламиз!

Ўртоқлик учрашуви тафсилотлари:

  • Терма жамоалар: Конго ДР – Чили — 1:2

  • Киритилган голлар: Кайембе 88 — Осорио 51, Сепулведа 86.

Жаҳон чемпионати кундалиги, гуруҳимиздаги рақибларнинг энг сўнгги натижалари ва Ўзбекистон миллий терма жамоасининг океан ортидаги тарихий юришларига оид энг тезкор эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Маниче: 2026-йилги Жаҳон чемпионатида Криштиано Роналдо асосий таркибда бўлиши шартМаниче: 2026-йилги Жаҳон чемпионатида Криштиано Роналдо асосий таркибда бўлиши шартБугун, 18:17Раул Жименез кутилмаганда Вульверхемптон жамоасига қайтдиРаул Жименез кутилмаганда Вульверхемптон жамоасига қайтдиБугун, 18:16FIFA рейтинги: Ўзбекистон неча очко йўқотди?FIFA рейтинги: Ўзбекистон неча очко йўқотди?Бугун, 18:10Франциялик Пьер Саж «Кристал Пэлас» бош мураббийи этиб тайинландиФранциялик Пьер Саж «Кристал Пэлас» бош мураббийи этиб тайинландиБугун, 17:43«Сити» иқтидорли яримҳимоячи Дивине Мукаса билан шартномани узайтирди«Сити» иқтидорли яримҳимоячи Дивине Мукаса билан шартномани узайтирдиБугун, 17:40Деклан Рисе Коббие Маиноўнинг ўйинидаги камчиликни кўрсатдиДеклан Рисе Коббие Маиноўнинг ўйинидаги камчиликни кўрсатдиБугун, 17:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...