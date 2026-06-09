Ўзбекистоннинг бўлажак рақиби Конго ДР Чилига имкониятни бой берди
Тарихда илк бор старт олаётган оламшумул Жаҳон чемпионати бошланиши арафасида Ўзбекистон миллий терма жамоаси жой олган гуруҳдаги вазият ва рақибларимизнинг тайёргарлик жараёнлари юртимиз футбол ишқибозларининг диққат-марказида бўлиб турибди. Хусусан, вакилларимизнинг квартетдаги асосий рақибларидан бири ҳисобланган Конго Демократик Республикаси (Конго ДР) миллий терма жамоаси навбатдаги халқаро назорат-ўртоқлик учрашувида Жанубий Америка вакили — Чили терма жамоасига қарши майдонга тушиб, мағлубиятга учради.
Океан ортидаги яшил майдонларда кечган шиддатли ва кескин курашлар остидаги беллашувда 2:1 ҳисобида лотин америкаликларнинг қўли баланд келди. Ўйин давомида чилиликлар сафида Осорио (51-дақиқада) ва Сепулведа (86-дақиқада) рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, ўз жамоаларига ғалаба тақдим этган бўлсалар, африкаликларнинг ягона тасалли голи учрашув якунида, яъни 88-дақиқада Кайембе ҳисобига ёзилди. Ушбу назорат баҳси Конго ДР терма жамоасининг ҳимоя чизиғида ҳали ҳамон жиддий муаммолар ва бўшлиқлар мавжудлигини яққол кўрсатиб берди ва бу Фабио Каннаваро бошчилигидаги бизнинг мураббийлар штаби учун яхшигина маълумот бўлиб хизмат қилиши шубҳасиз.
Эслатиб ўтиш жоизки, Жаҳон чемпионати баҳсларида Ўзбекистон терма жамоаси билан биргаликда «ҳисоб-китоб» қиладиган Конго ДР вакиллари мундиалдаги ўзларининг илк расмий учрашувини 17 июнь куни Европа гранди — Португалия терма жамоасига қарши ўтказади. Шундан сўнг, улар 24 июнь куни Колумбия вакилларига қарши майдонга тушадилар. Ниҳоят, гуруҳ босқичининг энг ҳал қилувчи 3-турида, яъни 28 июнь куни Конго ДР терма жамоаси бизнинг ҳамюртларимиз — Ўзбекистон миллий терма жамоасига қарши баҳс олиб боради. Интригага бой ўтадиган ушбу тўқнашувда ҳамюртларимизга фақат ва фақат ғалаба ёр бўлишини тилаб қоламиз!
Ўртоқлик учрашуви тафсилотлари:
Терма жамоалар: Конго ДР – Чили — 1:2
Киритилган голлар: Кайембе 88 — Осорио 51, Сепулведа 86.
Жаҳон чемпионати кундалиги, гуруҳимиздаги рақибларнинг энг сўнгги натижалари ва Ўзбекистон миллий терма жамоасининг океан ортидаги тарихий юришларига оид энг тезкор эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…