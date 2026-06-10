Ўзбекистон миллий терма жамоаси ЖЧдаги асосий қароргоҳига етиб борди

·0·Спорт
Ўзбекистон миллий терма жамоаси ЖЧдаги асосий қароргоҳига етиб борди

Тарихда илк маротаба сайёрамизнинг энг нуфузли ва улуғвор спорт байрами — Жаҳон чемпионатида иштирок этаётган Ўзбекистон миллий терма жамоасининг океан ортидаги юришлари ва тайёргарлик жараёнлари бутун юртимиз футбол ишқибозларининг диққат-марказида бўлиб турибди. Миллий жамоамиз мундиал олдидан ташкил этилган ўқув-машғулот йиғинлари ва расмий тайёргарлик режаси доирасида иккита жиддий назорат-ўртоқлик учрашувини ўтказиб олди.

Дунё футболининг энг кучли ва тажрибали вакиллари ҳисобланган Канада ҳамда Нидерландия терма жамоаларига қарши кечган қизғин ва кескин баҳсларда, афсуски, вакилларимиз кичик ҳисобларда имкониятни бой беришди. Шунга қарамай, ушбу олий даражадаги масъулиятли ўйинлар жамоамизнинг янги тактик схемаларини синаб олиш ҳамда камчиликлар устида ишлаш учун бош мураббийга жуда бой малумот тақдим этди.

Бугун эса терма жамоамиз ҳаётида янги ва энг масъулиятли босқич бошланди. Фабио Каннаваро бошчилигидаги «оқ бўрилар» Нью-Йорк шаҳридаги йиғинларни муваффақиятли якунлаб, Жаҳон чемпионати баҳслари давомида истиқомат қиладиган ҳамда асосий база вазифасини ўтайдиган муҳташам Атланта шаҳрига етиб келишди. Бу ҳақда Ўзбекистон футбол ассоциацияси (ЎФА) матбуот хизмати расмий баёнот бериб, ҳамюртларимизни суюнчилади. Футболчиларимиз Атлантадаги замонавий меҳмонхонага жойлашиб, аллақачон бўлажак расмий тўқнашувларга руҳий ва жисмоний жиҳатдан тайёргарликни бошлаб юборишган.

Маълумот ўрнида айтиш жоизки, миллионлаб ватандошларимиз орзу қилган ушбу улуғвор мундиалнинг илк турида ҳамюртларимиз Жанубий Американинг машҳур ва шиддатли грандларидан бири — Колумбия терма жамоаси билан куч синашади. Футбол ишқибозлари ушбу тарихий кунни тақвимларига белгилаб қўйишлари мумкин: мазкур ҳаяжонли ва интригага бой учрашув шу йилнинг 18 июнь куни Тошкент вақти билан эрталабки соат 07:00 да расман старт олади. Биз барча мухлислар номидан Фабио Каннаваро шогирдларига АҚШ яшил майдонларида тарихий ғалабалар ва улкан зафарлар ёр бўлишини тилаб қоламиз! Олға, Ўзбекистон!

Миллий терма жамоамизнинг Атлантадаги кундалик ҳаёти, футболчиларимизнинг энг сўнгги машғулотлари ва ЖЧ—2026 мусобақасининг энг қайноқ эксклюзив репортажларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фабио Каннаваро: “Биз тайёрмиз, фақат олдинга қараяпмиз”Фабио Каннаваро: “Биз тайёрмиз, фақат олдинга қараяпмиз”Бугун, 01:29«Вильярреал» «Рома» ҳужумчиси Артём Довбикни сотиб олмоқчи«Вильярреал» «Рома» ҳужумчиси Артём Довбикни сотиб олмоқчиБугун, 00:20«Бенфика» Марку Силва билан 2 йиллик шартнома имзолаганини эълон қилди«Бенфика» Марку Силва билан 2 йиллик шартнома имзолаганини эълон қилдиБугун, 00:12Гарри Кейн Кристиан Эриксеннинг соғлиғи ва келажаги ҳақида гапирдиГарри Кейн Кристиан Эриксеннинг соғлиғи ва келажаги ҳақида гапирдиБугун, 21:58Саудия клублари Рафинья учун Барселона юлдузига астрономик маош таклиф қилдиСаудия клублари Рафинья учун Барселона юлдузига астрономик маош таклиф қилдиБугун, 21:39Букайо Сака ЖЧга тайёрми? Томас Тухель унинг ҳолати ҳақида маълумот бердиБукайо Сака ЖЧга тайёрми? Томас Тухель унинг ҳолати ҳақида маълумот бердиБугун, 21:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...