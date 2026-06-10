Ўзбекистон миллий терма жамоаси ЖЧдаги асосий қароргоҳига етиб борди
Тарихда илк маротаба сайёрамизнинг энг нуфузли ва улуғвор спорт байрами — Жаҳон чемпионатида иштирок этаётган Ўзбекистон миллий терма жамоасининг океан ортидаги юришлари ва тайёргарлик жараёнлари бутун юртимиз футбол ишқибозларининг диққат-марказида бўлиб турибди. Миллий жамоамиз мундиал олдидан ташкил этилган ўқув-машғулот йиғинлари ва расмий тайёргарлик режаси доирасида иккита жиддий назорат-ўртоқлик учрашувини ўтказиб олди.
Дунё футболининг энг кучли ва тажрибали вакиллари ҳисобланган Канада ҳамда Нидерландия терма жамоаларига қарши кечган қизғин ва кескин баҳсларда, афсуски, вакилларимиз кичик ҳисобларда имкониятни бой беришди. Шунга қарамай, ушбу олий даражадаги масъулиятли ўйинлар жамоамизнинг янги тактик схемаларини синаб олиш ҳамда камчиликлар устида ишлаш учун бош мураббийга жуда бой малумот тақдим этди.
Бугун эса терма жамоамиз ҳаётида янги ва энг масъулиятли босқич бошланди. Фабио Каннаваро бошчилигидаги «оқ бўрилар» Нью-Йорк шаҳридаги йиғинларни муваффақиятли якунлаб, Жаҳон чемпионати баҳслари давомида истиқомат қиладиган ҳамда асосий база вазифасини ўтайдиган муҳташам Атланта шаҳрига етиб келишди. Бу ҳақда Ўзбекистон футбол ассоциацияси (ЎФА) матбуот хизмати расмий баёнот бериб, ҳамюртларимизни суюнчилади. Футболчиларимиз Атлантадаги замонавий меҳмонхонага жойлашиб, аллақачон бўлажак расмий тўқнашувларга руҳий ва жисмоний жиҳатдан тайёргарликни бошлаб юборишган.
Маълумот ўрнида айтиш жоизки, миллионлаб ватандошларимиз орзу қилган ушбу улуғвор мундиалнинг илк турида ҳамюртларимиз Жанубий Американинг машҳур ва шиддатли грандларидан бири — Колумбия терма жамоаси билан куч синашади. Футбол ишқибозлари ушбу тарихий кунни тақвимларига белгилаб қўйишлари мумкин: мазкур ҳаяжонли ва интригага бой учрашув шу йилнинг 18 июнь куни Тошкент вақти билан эрталабки соат 07:00 да расман старт олади. Биз барча мухлислар номидан Фабио Каннаваро шогирдларига АҚШ яшил майдонларида тарихий ғалабалар ва улкан зафарлар ёр бўлишини тилаб қоламиз! Олға, Ўзбекистон!
Миллий терма жамоамизнинг Атлантадаги кундалик ҳаёти, футболчиларимизнинг энг сўнгги машғулотлари ва ЖЧ—2026 мусобақасининг энг қайноқ эксклюзив репортажларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…