Смартфонлар ўртасида ҚР-кодлар ёрдамида маълумот алмашиш технологияси яратилди
Замонавий рақамли технологиялар оламида маълумотларни бир қурилмадан бошқасига ўтказиш учун одатда Wi-Fi, Bluetooth ёки ЛТE каби симсиз тармоқлардан фойдаланилади. Бироқ ixbt.com нашрининг хабар беришича, дастурчи башалармисталт тармоқ уланишисиз ва махсус иловаларсиз ишлайдиган Десимен Оптикал Трансфер номли экспериментал тизимни тақдим этди. Ушбу ўзига хос ишланма оддий экран ва камера ёрдамида файлларни тез ўзгарувчи QR-кодлар кетма-кетлиги орқали узатиш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги технологиянинг ишлаш механизми оптик канал орқали маълумот узатиш принципига асосланади. Бунда битта смартфон ўз экранида тинимсиз равишда турли QR-кодлар сериясини намойиш этади, иккинчи қурилманинг камераси эса уларни кетма-кет сканерлаб боради. Шундан сўнг махсус дастурий алгоритм олинган блокларни йиғиб, асл файлни тўлиқ тиклайди.
Фоунтаин-кодлар ва хатоларни бартараф этишТизимнинг муваффақиятли ишлашида фоунтаин-кодлар деб номланувчи технология муҳим ўрин тутади. Унинг ёрдамида дастур алоҳида кадрлар йўқолишининг олдини олади. Агар камера баъзи QR-кодларни ўқишга улгурмаса ҳам, қабул қилувчи қурилма қолган маълумотлар асосида файлни тўлиқ тиклай олиш имкониятига эга.
Ҳар бир QR-код фақат фойдали маълумотларгина эмас, балки хизмат кўрсатувчи маълумотларни ҳам ўз ичига олади. Буларга узатиш идентификатори, блок рақами, файл ҳажми ва маълумотларни тўғри йиғиш учун зарур бўлган назорат параметрлари киради. Бу эса узатиш жараёнининг барқарорлигини таъминлайди.
Узатиш тезлиги ва истиқболлариСинов жараёнида ишлаб чиқарувчи смартфонларни қўлда ушлаб турган ҳолда тахминан 128 КБ/с тезликка эришган. Агар қурилмалар қатъий қўзғалмас ҳолатда ўрнатилса, маълумот узатиш тезлиги 186–190 КБ/с гача ошиши аниқланган. Гарчи бу кўрсаткичлар Wi-Fi, Bluetooth ёки ҳатто NFC тезлигидан сезиларли даражада паст бўлса-да, лойиҳа ўзига хос афзалликларга эга.
Ҳозирча МИТ лицензияси остида тарқатилаётган бу лойиҳа концепция намойиши бўлиб қолмоқда. Муаллифнинг таъкидлашича, гарчи экран орқали маълумот узатиш ғояси илгари ҳам ўрганилган бўлса-да, у бу ечимга мустақил равишда келган. Wi-Fi ва бошқа интерфейслар ўчирилган ёки умуман мавжуд бўлмаган шароитларда ушбу усул муқобил оптик алоқа канали вазифасини бажариши мумкин.
…