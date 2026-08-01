Смартфонлар ўртасида ҚР-кодлар ёрдамида маълумот алмашиш технологияси яратилди

·0·Техно
Смартфонлар ўртасида ҚР-кодлар ёрдамида маълумот алмашиш технологияси яратилди

Замонавий рақамли технологиялар оламида маълумотларни бир қурилмадан бошқасига ўтказиш учун одатда Wi-Fi, Bluetooth ёки ЛТE каби симсиз тармоқлардан фойдаланилади. Бироқ ixbt.com нашрининг хабар беришича, дастурчи башалармисталт тармоқ уланишисиз ва махсус иловаларсиз ишлайдиган Десимен Оптикал Трансфер номли экспериментал тизимни тақдим этди. Ушбу ўзига хос ишланма оддий экран ва камера ёрдамида файлларни тез ўзгарувчи QR-кодлар кетма-кетлиги орқали узатиш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги технологиянинг ишлаш механизми оптик канал орқали маълумот узатиш принципига асосланади. Бунда битта смартфон ўз экранида тинимсиз равишда турли QR-кодлар сериясини намойиш этади, иккинчи қурилманинг камераси эса уларни кетма-кет сканерлаб боради. Шундан сўнг махсус дастурий алгоритм олинган блокларни йиғиб, асл файлни тўлиқ тиклайди.

Фоунтаин-кодлар ва хатоларни бартараф этиш

Тизимнинг муваффақиятли ишлашида фоунтаин-кодлар деб номланувчи технология муҳим ўрин тутади. Унинг ёрдамида дастур алоҳида кадрлар йўқолишининг олдини олади. Агар камера баъзи QR-кодларни ўқишга улгурмаса ҳам, қабул қилувчи қурилма қолган маълумотлар асосида файлни тўлиқ тиклай олиш имкониятига эга.

Ҳар бир QR-код фақат фойдали маълумотларгина эмас, балки хизмат кўрсатувчи маълумотларни ҳам ўз ичига олади. Буларга узатиш идентификатори, блок рақами, файл ҳажми ва маълумотларни тўғри йиғиш учун зарур бўлган назорат параметрлари киради. Бу эса узатиш жараёнининг барқарорлигини таъминлайди.

Узатиш тезлиги ва истиқболлари

Синов жараёнида ишлаб чиқарувчи смартфонларни қўлда ушлаб турган ҳолда тахминан 128 КБ/с тезликка эришган. Агар қурилмалар қатъий қўзғалмас ҳолатда ўрнатилса, маълумот узатиш тезлиги 186–190 КБ/с гача ошиши аниқланган. Гарчи бу кўрсаткичлар Wi-Fi, Bluetooth ёки ҳатто NFC тезлигидан сезиларли даражада паст бўлса-да, лойиҳа ўзига хос афзалликларга эга.

Ҳозирча МИТ лицензияси остида тарқатилаётган бу лойиҳа концепция намойиши бўлиб қолмоқда. Муаллифнинг таъкидлашича, гарчи экран орқали маълумот узатиш ғояси илгари ҳам ўрганилган бўлса-да, у бу ечимга мустақил равишда келган. Wi-Fi ва бошқа интерфейслар ўчирилган ёки умуман мавжуд бўлмаган шароитларда ушбу усул муқобил оптик алоқа канали вазифасини бажариши мумкин.

ҚР-кодТехнологияСмартфонМаълумот узатишДастурлаш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX космосдан Starship кемасининг ноёб кадрларини намойиш этдиSpaceX космосдан Starship кемасининг ноёб кадрларини намойиш этдиБугун, 12:51Elon Musk SpaceX учун сунъий интеллект мутахассисларини жалб қилмоқдаElon Musk SpaceX учун сунъий интеллект мутахассисларини жалб қилмоқдаБугун, 12:25Xiaomi компанияси 185 Hz экранли янги флагманини эълон қилдиXiaomi компанияси 185 Hz экранли янги флагманини эълон қилдиБугун, 11:26Россиянинг «КодДурова» нашри «Код.ру» деб ўзгартирилдиРоссиянинг «КодДурова» нашри «Код.ру» деб ўзгартирилдиБугун, 10:50Qualcomm Computex 2026 тақдимотида қулаган 4NE-1 роботи юзасидан изоҳ бердиQualcomm Computex 2026 тақдимотида қулаган 4NE-1 роботи юзасидан изоҳ бердиБугун, 10:28Жанубий Кореяда янги Samsung смартфонларига талаб юқориЖанубий Кореяда янги Samsung смартфонларига талаб юқориБугун, 07:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади