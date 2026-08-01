Аякс Германия терма жамоаси яримҳимоячиси Юлиан Брандтни ўз сафига қўшиб олди

·0·Спорт
Аякс Германия терма жамоаси яримҳимоячиси Юлиан Брандтни ўз сафига қўшиб олди

Нидерландиянинг Аякс клуби трансфер бозорида кутилмаган ва шов-шувли қадам ташлаб, Германия терма жамоаси ва Боруссия Дортмунд собиқ яримҳимоячиси Юлиан Брандтни ўз сафига қўшиб олди. Goal.com хабар беришича, эркин агент мақомида бўлган тажрибали футболчи Амстердам клуби билан уч йиллик шартномага имзо чекди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клуб матбуот хизматининг жума куни кечқурун эълон қилган баёноти нафақат мухлислар, балки кўплаб спорт журналистлари учун ҳам мутлақо кутилмаган янгилик бўлди. Бироқ, Аякс раҳбарияти мазкур трансфер устида бир неча ой давомида махфий музокаралар олиб борган ва бошқа даъвогар жамоалар рақобатига қарамасдан германиялик плеймейкерни Амстердамга кўчиб ўтишга кўндира олган.

Янги шартнома тафсилотлари

Томонлар имзолаган келишув дарҳол кучга киради ва 2029-йилнинг 30-июнига қадар амал қилади. 1996-йил 2-майда Германиянинг Бремен шаҳрида туғилган Юлиан Брандт ўзининг бой профессионал тажрибаси билан жамоа сафини кучайтириши кутилмоқда. У фаолияти давомида Боруссия Дортмунд сафида етти мавсум давомида юқори савияда тўп сурган бўлса, унга қадар беш йилдан ортиқ вақт мобайнида Баер Леверкузен шарафини ҳимоя қилган.

Германия терма жамоаси сафида 48 та ўйин ўтказган тажрибали футболчининг трансфери ҳақида фикр билдирар экан, клуб вакили Жорди Круйфф қуйидагиларни таъкидлади:

  • Юлиан Аякс вариантини танлади ва биз бундан ниҳоятда мамнунмиз
  • Биз бир неча ойдан бери музокаралар олиб бораётгандик, унинг бошқа клубларга ўтиш имконияти ҳам бор эди
  • Биз халқаро майдонда катта тажрибага ва ажойиб менталитетга эга бўлган топ-футболчини ўз сафига қўшиб олдик
Ўз навбатида, трансфернинг тезкор тарзда ҳал этилганига изоҳ берар экан, Юлиан Брандт шундай деди: «Бу янгилик сиз учун мен учун бўлгандан кўра каттароқ кутилмаган ҳодиса бўлгандир, аммо охирги бир неча кун жуда қизиқарли ўтди. Ҳозир бу ерда эканлигимдан бағоят хурсандман».

Мазкур трансфер Аякс учун нафақат тажрибали ижрочини текинга қўлга киритиш, балки жамоанинг Европа майдонларидаги рақобатбардошлигини янада ошириш йўлидаги муҳим қадам бўлди. Брандтнинг майдондаги кўникмалари ва етакчилик фазилатлари Нидерландия чемпионатида жамоанинг ўйин сифатини янада юқори босқичга кўтариши кутилмоқда.

АяксЮлиан БрандтБоруссия ДортмундТрансферНидерландия чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эмерс Фаэ Кот-д’Ивуар терма жамоасини тарк этди — Олтин эра якунландими?Эмерс Фаэ Кот-д’Ивуар терма жамоасини тарк этди — Олтин эра якунландими?Бугун, 12:19Фил Фоден Манчестер Сити сафида янги саҳна очишга ҳозирланмоқдаФил Фоден Манчестер Сити сафида янги саҳна очишга ҳозирланмоқдаБугун, 12:10Туркияда «супер трансфер» шов-шуви: Шомуродов «Трабзонспор» нишонига тушдиТуркияда «супер трансфер» шов-шуви: Шомуродов «Трабзонспор» нишонига тушдиБугун, 12:03Кристиан Киву Жон Стонснинг трансферига юқори баҳо бердиКристиан Киву Жон Стонснинг трансферига юқори баҳо бердиБугун, 11:56ФИФА миллиард долларлик шов-шувли режасидан воз кечди: Инфантино чекинишга мажбур бўлдиФИФА миллиард долларлик шов-шувли режасидан воз кечди: Инфантино чекинишга мажбур бўлдиБугун, 11:41Челси молиявий қоидабузарликлар учун 10 миллион фунт стерлинг жаримага тортилдиЧелси молиявий қоидабузарликлар учун 10 миллион фунт стерлинг жаримага тортилдиБугун, 11:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда