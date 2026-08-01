Аякс Германия терма жамоаси яримҳимоячиси Юлиан Брандтни ўз сафига қўшиб олди
Нидерландиянинг Аякс клуби трансфер бозорида кутилмаган ва шов-шувли қадам ташлаб, Германия терма жамоаси ва Боруссия Дортмунд собиқ яримҳимоячиси Юлиан Брандтни ўз сафига қўшиб олди. Goal.com хабар беришича, эркин агент мақомида бўлган тажрибали футболчи Амстердам клуби билан уч йиллик шартномага имзо чекди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клуб матбуот хизматининг жума куни кечқурун эълон қилган баёноти нафақат мухлислар, балки кўплаб спорт журналистлари учун ҳам мутлақо кутилмаган янгилик бўлди. Бироқ, Аякс раҳбарияти мазкур трансфер устида бир неча ой давомида махфий музокаралар олиб борган ва бошқа даъвогар жамоалар рақобатига қарамасдан германиялик плеймейкерни Амстердамга кўчиб ўтишга кўндира олган.
Янги шартнома тафсилотлариТомонлар имзолаган келишув дарҳол кучга киради ва 2029-йилнинг 30-июнига қадар амал қилади. 1996-йил 2-майда Германиянинг Бремен шаҳрида туғилган Юлиан Брандт ўзининг бой профессионал тажрибаси билан жамоа сафини кучайтириши кутилмоқда. У фаолияти давомида Боруссия Дортмунд сафида етти мавсум давомида юқори савияда тўп сурган бўлса, унга қадар беш йилдан ортиқ вақт мобайнида Баер Леверкузен шарафини ҳимоя қилган.
Германия терма жамоаси сафида 48 та ўйин ўтказган тажрибали футболчининг трансфери ҳақида фикр билдирар экан, клуб вакили Жорди Круйфф қуйидагиларни таъкидлади:
- Юлиан Аякс вариантини танлади ва биз бундан ниҳоятда мамнунмиз
- Биз бир неча ойдан бери музокаралар олиб бораётгандик, унинг бошқа клубларга ўтиш имконияти ҳам бор эди
- Биз халқаро майдонда катта тажрибага ва ажойиб менталитетга эга бўлган топ-футболчини ўз сафига қўшиб олдик
Мазкур трансфер Аякс учун нафақат тажрибали ижрочини текинга қўлга киритиш, балки жамоанинг Европа майдонларидаги рақобатбардошлигини янада ошириш йўлидаги муҳим қадам бўлди. Брандтнинг майдондаги кўникмалари ва етакчилик фазилатлари Нидерландия чемпионатида жамоанинг ўйин сифатини янада юқори босқичга кўтариши кутилмоқда.
…