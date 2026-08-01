Нико Уильямс шахсий ҳаётида кескин бурилиш: 2 йиллик севги қиссаси нега якун топди?
Зафарли ғалабалар ва майдондаги ёрқин ўйинлари билан миллионлаб мухлислар меҳрини қозонган Испания терма жамоаси ва «Атлетик Бильбао» вингери Нико Уильямс кутилмаганда диққат марказига тушди. Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятни севгилиси Айни Гарсия билан бирга нишонлаган футболчи орадан бор-йўғи ўн кун ўтиб у билан хайрлашишга қарор қилди. Юлдузли жуфтликнинг ажралишига аслида нима сабаб бўлди?
1. Зафарли онлардан сўнг кутилмаган совуқлик
19 июль куни Нико Уильямс халқаро майдондаги йирик муваффақиятни ўзининг севгилиси Айни Гарсия бағрида, қувонч кўз ёшлари ва самимий табассумлар билан нишонлаган эди. Уларнинг бахтли тасвирлари бутун спорт оламида ва ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди.
Бироқ, ушбу қувончли онлардан бор-йўғи 10 кун ўтиб, жуфтлик муносабатларига нуқта қўйилгани ҳақида хабарлар пайдо бўлди. Мухлислар учун кутилмаган бу муҳаббат инқирози тезда спорт матбуотининг энг кўп муҳокама қилинадиган мавзусига айланди.
2. Яхтадаги шов-шувли суратлар ва «хиёнат» саволи
Жуфтлик ўртасидаги ажралиш ҳақидаги хабарлар Нико Уильямснинг очиқ денгизда, ҳашаматли яхтада бир неча жозибали қизлар ҳамроҳлигида ҳордиқ чиқараётган тасвирлари тарқалганидан сўнг янада авж олди.
Кўпчилик бу ҳолатни хиёнат ёки жанжал билан боғлай бошлади. Бироқ испаниялик нуфузли инсайдер ва журналист Хави Охос ушбу хабарларга аниқлик киритиб, вазият аслида умуман бошқача эканини маълум қилди.
«Бу ажралишга ҳеч қандай учинчи шахс сабабчи эмас. Ҳеч ким ҳеч кимга хиёнат қилгани йўқ. Уларнинг ўртасидаги муҳаббат туйғуси шунчаки вақт ўтиши билан йўқолиб кетди», — деб ёзди журналист Хави Охос.
3. Икки йиллик муҳаббат ва жанжалсиз хайрлашув
Нико Уильямс ва Айни Гарсиянинг муҳаббат қиссаси 2024 йилнинг ёзида бошланган эди. Икки йил давомида аҳил ва самимий муносабатларни сақлаб келган жуфтлик ҳаётининг ушбу босқичини тинч ва ўзаро ҳурмат руҳида якунлашга қарор қилишган.
Жуфтлик ажралишининг асосий тафсилотлари:
Давомийлиги: Муносабатлар 2024 йил ёзидан буён 2 йил давом этди;
Сабаб: Ҳис-туйғуларнинг совиши ва шахсий йўлларнинг айрилиш вақти келгани;
Муносабат: Жанжал ва айбловларсиз, дўстона ва ўзаро ҳурмат асосидаги хайрлашув.
Хави Охоснинг таъкидлашича, «Атлетик» юлдузи ўзининг собиқ севгилисига ҳамон катта ҳурмат билан қарайди ва улар ўртасида ҳеч қандай гина-кудурат қолмаган.
4. Хулоса: Майдондаги янги марралар ва шахсий мувозанат
Нико Уильямс учун шахсий ҳаётдаги ушбу бурилиш унинг футболчилик фаолиятига ва диққатини майдонга қаратишига халақит бермайди деб умид қилинмоқда. Эндиликда ёш ва иқтидорли вингер бутун эътиборини янги мавсумдаги ғалабалар ва ўз клуби ҳамда терма жамоасидаги янги марраларга қаратади.
Мухлислар эса майдонда чақмоқдай ҳаракат қиладиган футболчининг ҳам шахсий, ҳам спорт фаолиятида барқарорлик ва омад тилашда давом этмоқда.
…