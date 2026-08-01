Нико Уильямс шахсий ҳаётида кескин бурилиш: 2 йиллик севги қиссаси нега якун топди?

·0·Спорт
Нико Уильямс шахсий ҳаётида кескин бурилиш: 2 йиллик севги қиссаси нега якун топди?

Зафарли ғалабалар ва майдондаги ёрқин ўйинлари билан миллионлаб мухлислар меҳрини қозонган Испания терма жамоаси ва «Атлетик Бильбао» вингери Нико Уильямс кутилмаганда диққат марказига тушди. Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятни севгилиси Айни Гарсия билан бирга нишонлаган футболчи орадан бор-йўғи ўн кун ўтиб у билан хайрлашишга қарор қилди. Юлдузли жуфтликнинг ажралишига аслида нима сабаб бўлди?

1. Зафарли онлардан сўнг кутилмаган совуқлик

19 июль куни Нико Уильямс халқаро майдондаги йирик муваффақиятни ўзининг севгилиси Айни Гарсия бағрида, қувонч кўз ёшлари ва самимий табассумлар билан нишонлаган эди. Уларнинг бахтли тасвирлари бутун спорт оламида ва ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди.

Бироқ, ушбу қувончли онлардан бор-йўғи 10 кун ўтиб, жуфтлик муносабатларига нуқта қўйилгани ҳақида хабарлар пайдо бўлди. Мухлислар учун кутилмаган бу муҳаббат инқирози тезда спорт матбуотининг энг кўп муҳокама қилинадиган мавзусига айланди.

2. Яхтадаги шов-шувли суратлар ва «хиёнат» саволи

Жуфтлик ўртасидаги ажралиш ҳақидаги хабарлар Нико Уильямснинг очиқ денгизда, ҳашаматли яхтада бир неча жозибали қизлар ҳамроҳлигида ҳордиқ чиқараётган тасвирлари тарқалганидан сўнг янада авж олди.

Кўпчилик бу ҳолатни хиёнат ёки жанжал билан боғлай бошлади. Бироқ испаниялик нуфузли инсайдер ва журналист Хави Охос ушбу хабарларга аниқлик киритиб, вазият аслида умуман бошқача эканини маълум қилди.

«Бу ажралишга ҳеч қандай учинчи шахс сабабчи эмас. Ҳеч ким ҳеч кимга хиёнат қилгани йўқ. Уларнинг ўртасидаги муҳаббат туйғуси шунчаки вақт ўтиши билан йўқолиб кетди», — деб ёзди журналист Хави Охос.

3. Икки йиллик муҳаббат ва жанжалсиз хайрлашув

Нико Уильямс ва Айни Гарсиянинг муҳаббат қиссаси 2024 йилнинг ёзида бошланган эди. Икки йил давомида аҳил ва самимий муносабатларни сақлаб келган жуфтлик ҳаётининг ушбу босқичини тинч ва ўзаро ҳурмат руҳида якунлашга қарор қилишган.

Жуфтлик ажралишининг асосий тафсилотлари:

  • Давомийлиги: Муносабатлар 2024 йил ёзидан буён 2 йил давом этди;

  • Сабаб: Ҳис-туйғуларнинг совиши ва шахсий йўлларнинг айрилиш вақти келгани;

  • Муносабат: Жанжал ва айбловларсиз, дўстона ва ўзаро ҳурмат асосидаги хайрлашув.

Хави Охоснинг таъкидлашича, «Атлетик» юлдузи ўзининг собиқ севгилисига ҳамон катта ҳурмат билан қарайди ва улар ўртасида ҳеч қандай гина-кудурат қолмаган.

4. Хулоса: Майдондаги янги марралар ва шахсий мувозанат

Нико Уильямс учун шахсий ҳаётдаги ушбу бурилиш унинг футболчилик фаолиятига ва диққатини майдонга қаратишига халақит бермайди деб умид қилинмоқда. Эндиликда ёш ва иқтидорли вингер бутун эътиборини янги мавсумдаги ғалабалар ва ўз клуби ҳамда терма жамоасидаги янги марраларга қаратади.

Мухлислар эса майдонда чақмоқдай ҳаракат қиладиган футболчининг ҳам шахсий, ҳам спорт фаолиятида барқарорлик ва омад тилашда давом этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аякс Германия терма жамоаси яримҳимоячиси Юлиан Брандтни ўз сафига қўшиб олдиАякс Германия терма жамоаси яримҳимоячиси Юлиан Брандтни ўз сафига қўшиб олдиБугун, 12:34Эмерс Фаэ Кот-д’Ивуар терма жамоасини тарк этди — Олтин эра якунландими?Эмерс Фаэ Кот-д’Ивуар терма жамоасини тарк этди — Олтин эра якунландими?Бугун, 12:19Фил Фоден Манчестер Сити сафида янги саҳна очишга ҳозирланмоқдаФил Фоден Манчестер Сити сафида янги саҳна очишга ҳозирланмоқдаБугун, 12:10Туркияда «супер трансфер» шов-шуви: Шомуродов «Трабзонспор» нишонига тушдиТуркияда «супер трансфер» шов-шуви: Шомуродов «Трабзонспор» нишонига тушдиБугун, 12:03Кристиан Киву Жон Стонснинг трансферига юқори баҳо бердиКристиан Киву Жон Стонснинг трансферига юқори баҳо бердиБугун, 11:56ФИФА миллиард долларлик шов-шувли режасидан воз кечди: Инфантино чекинишга мажбур бўлдиФИФА миллиард долларлик шов-шувли режасидан воз кечди: Инфантино чекинишга мажбур бўлдиБугун, 11:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда