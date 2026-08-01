Реал Мадрид Винисиус Жуниорни сотувга қўйиши мумкин

·17·Спорт
Реал Мадрид Винисиус Жуниорни сотувга қўйиши мумкин
Қисқача

Мадриднинг Реал клуби бразилиялик юлдуз Винисиус Жуниор билан янги шартнома бўйича музокаралар тўхтаб қолса, футболчини сотиб юборишга тайёрлигини билдирди. Қироллик клуби раҳбарияти футболчига берилган сўнгги шартларни яхшилаш ниятида емаслигини қатъий таъкидлаб, якуний қарорни ўйинчининг ўзига юкламоқда.

Мадриднинг Реал клуби бразилиялик юлдуз Винисиус Жуниор билан янги шартнома бўйича музокаралар тўхтаб қолган тақдирда, футболчини сотиб юборишга тайёр эканини билдирди. ESPN нашри тарқатган маълумотларга кўра, томонлар ўртасидаги амалдаги келишув якунига етишига бир йил қолган бўлиб, ҳозирги вазият трансфер бозорида катта шов-шувларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Қироллик клуби раҳбарияти бразилиялик футболчига тақдим этилган сўнгги шартларни яхшилаш ниятида эмаслигини қатъий таъкидлади. Шартномани узайтириш масаласидаги бундай муросасизлик футболчининг келажагини сўроқ остида қолдирмоқда ва якуний қарорни тўлиқ ўйинчининг ўзига юкламоқда. Винисиус яқин кунларда мавсумолди машғулотларига қайтиши кутилмоқда.

Арсенал вазиятни диққат билан кузатмоқда

Лондоннинг Арсенал клуби Мадридда юзага келган шартнома танглигидан фойдаланиб қолишга интилмоқда. Хабарларга кўра, инглиз клуби раҳбарияти мазкур трансфернинг молиявий томонларини диққат билан ўрганиб чиқмоқда ва агар футболчи кетишга қарор қилса, уни ўз сафига қўшиб олиш учун қулай имкониятга эга эканлигига таянмоқда.

Шунга қарамай, футболчига яқин манбаларнинг таъкидлашича, ҳозирча Лондон клуби билан ҳеч қандай расмий ёки тўғридан-тўғри алоқалар ўрнатилмаган. Музокаралардаги бу каби кечикишлар эса ўтган мавсумданоқ давом этиб келаётган узоқ муддатли муаммо экани айтилмоқда.

Футболчининг Мадридадаги мавқеи

Винисиус Жуниор 2018-йилда Реал сафига келиб қўшилганидан буён жамоанинг етакчи футболчиларидан бирига айланди. У икки карра Чемпионлар лигаси финалида гол уришга муваффақ бўлган ва 2024-йилги Олтин тўп соҳибини аниқлаш овоз бериш жараёнида иккинчи ўринни эгаллаган эди.

Шунга қарамай, ўтган мавсум давомида унинг собиқ бош мураббий Хаби Алонсо қўл остидаги ўйинларидан норозиликлари ҳам кузатилган эди. Хусусан, собиқ Эл-Класико учрашувларининг бирида алмаштирилгандаги ҳиссий муносабати ОАВ эътиборидан четда қолмаганди.

Винисиус ЖуниорРеал МадридАрсеналТрансферларЧемпионлар лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бавария уч нафар футболчини сотувга қўйди ва таркибни янгиламоқдаБавария уч нафар футболчини сотувга қўйди ва таркибни янгиламоқдаБугун, 13:38Ромарио Франко Баресини ўз фаолиятидаги энг қийин рақиб деб атадиРомарио Франко Баресини ўз фаолиятидаги энг қийин рақиб деб атадиБугун, 12:56Нико Уильямс шахсий ҳаётида кескин бурилиш: 2 йиллик севги қиссаси нега якун топди?Нико Уильямс шахсий ҳаётида кескин бурилиш: 2 йиллик севги қиссаси нега якун топди?Бугун, 12:54Аякс Германия терма жамоаси яримҳимоячиси Юлиан Брандтни ўз сафига қўшиб олдиАякс Германия терма жамоаси яримҳимоячиси Юлиан Брандтни ўз сафига қўшиб олдиБугун, 12:34Эмерс Фаэ Кот-д’Ивуар терма жамоасини тарк этди — Олтин эра якунландими?Эмерс Фаэ Кот-д’Ивуар терма жамоасини тарк этди — Олтин эра якунландими?Бугун, 12:19Фил Фоден Манчестер Сити сафида янги саҳна очишга ҳозирланмоқдаФил Фоден Манчестер Сити сафида янги саҳна очишга ҳозирланмоқдаБугун, 12:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда