Реал Мадрид Винисиус Жуниорни сотувга қўйиши мумкин
Мадриднинг Реал клуби бразилиялик юлдуз Винисиус Жуниор билан янги шартнома бўйича музокаралар тўхтаб қолса, футболчини сотиб юборишга тайёрлигини билдирди. Қироллик клуби раҳбарияти футболчига берилган сўнгги шартларни яхшилаш ниятида емаслигини қатъий таъкидлаб, якуний қарорни ўйинчининг ўзига юкламоқда.
Мадриднинг Реал клуби бразилиялик юлдуз Винисиус Жуниор билан янги шартнома бўйича музокаралар тўхтаб қолган тақдирда, футболчини сотиб юборишга тайёр эканини билдирди. ESPN нашри тарқатган маълумотларга кўра, томонлар ўртасидаги амалдаги келишув якунига етишига бир йил қолган бўлиб, ҳозирги вазият трансфер бозорида катта шов-шувларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Қироллик клуби раҳбарияти бразилиялик футболчига тақдим этилган сўнгги шартларни яхшилаш ниятида эмаслигини қатъий таъкидлади. Шартномани узайтириш масаласидаги бундай муросасизлик футболчининг келажагини сўроқ остида қолдирмоқда ва якуний қарорни тўлиқ ўйинчининг ўзига юкламоқда. Винисиус яқин кунларда мавсумолди машғулотларига қайтиши кутилмоқда.
Арсенал вазиятни диққат билан кузатмоқдаЛондоннинг Арсенал клуби Мадридда юзага келган шартнома танглигидан фойдаланиб қолишга интилмоқда. Хабарларга кўра, инглиз клуби раҳбарияти мазкур трансфернинг молиявий томонларини диққат билан ўрганиб чиқмоқда ва агар футболчи кетишга қарор қилса, уни ўз сафига қўшиб олиш учун қулай имкониятга эга эканлигига таянмоқда.
Шунга қарамай, футболчига яқин манбаларнинг таъкидлашича, ҳозирча Лондон клуби билан ҳеч қандай расмий ёки тўғридан-тўғри алоқалар ўрнатилмаган. Музокаралардаги бу каби кечикишлар эса ўтган мавсумданоқ давом этиб келаётган узоқ муддатли муаммо экани айтилмоқда.
Футболчининг Мадридадаги мавқеиВинисиус Жуниор 2018-йилда Реал сафига келиб қўшилганидан буён жамоанинг етакчи футболчиларидан бирига айланди. У икки карра Чемпионлар лигаси финалида гол уришга муваффақ бўлган ва 2024-йилги Олтин тўп соҳибини аниқлаш овоз бериш жараёнида иккинчи ўринни эгаллаган эди.
Шунга қарамай, ўтган мавсум давомида унинг собиқ бош мураббий Хаби Алонсо қўл остидаги ўйинларидан норозиликлари ҳам кузатилган эди. Хусусан, собиқ Эл-Класико учрашувларининг бирида алмаштирилгандаги ҳиссий муносабати ОАВ эътиборидан четда қолмаганди.
…