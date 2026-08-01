Ромарио Франко Баресини ўз фаолиятидаги энг қийин рақиб деб атади
Футбол олами Италия ва Милан афсонаси Франко Барезининг 66 ёшида оғир хасталикдан сўнг вафот этгани ҳақидаги хабардан чуқур қайғуда. Дунё футболининг ёрқин юлдузларидан бири бўлган бразилиялик ҳужумчи Ромарио ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида марҳум ҳимоячи хотирасига бағишлаб таъсирли хабар қолдирди ва уни ўз фаолиятидаги энг оғир рақиб сифатида эътироф этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Майдондаги шиддатли тўқнашувларGoal.com хабар беришича, Ромарио ва Барези ўртасидаги энг эсда қоларли қарама-қаршилик 1994-йилги Жаҳон чемпионати финалига тўғри келади. Пасадена шаҳридаги ҳал қилувчи баҳсда италиялик футболчи тиззасидан операция қилиниб, атиги уч ҳафта ўтиб сафга қайтган ва қаҳрамонлик кўрсатганди. Ўшанда Бразилия терма жамоаси пеналтилар сериясида ғалаба қозониб, чемпион бўлган эди.
Ромариок ўз хотираларида PSV Эйндховен сафида тўп сурган кезларида ҳам Милан билан тўқнаш келгани ва ўшандаёқ Барезининг маҳорати нақадар юқори эканини сезганини таъкидлаган. Гарчи бразилиялик ҳужумчи Барселона таркибида ўйнаб, 1994-йилги Европа кубоги финалида Милан устидан йирик ғалаба қозонган бўлса-да, ўша ўйинда Барези дисквалификация сабабли майдонга туша олмаганди.
Буюк ҳимоячига муносиб эҳтиромФаолияти давомида ўнлаб машҳур ҳимоячиларга қарши ҳаракат қилган Ромарио италиялик афсонанинг даражасини алоҳида эътироф этди: "Бирорта ҳам иккиланишсиз айта оламанки, у менинг фаолиятимда дуч келган энг қийин ўйинчи эди", деб ёзди собиқ ҳужумчи ўз саҳифасида.
Франко Барези ўзининг 20 йиллик профессионал фаолиятини тўлиқлигича Милан клубига бағишлаган. У Италия жамоаси сафида уч бор Чемпионлар лигаси кубогини ва олти бор А Серия чемпионлигини қўлга киритган. Ўзаро рақобатга қарамай, футболчилар ўртасида илиқ ҳурмат сақланиб қолган.
Хабарларга кўра, 1997-йилда Ромарио Сан-Сиро стадионида бўлиб ўтган Барезининг хайрлашув ўртоғлик учрашувида ҳам шахсан иштирок этган. Бразилиялик афсона италиялик ҳимоячини ўз даврининг энг буюк футболчиларидан бири деб атаб, унинг оиласи ва яқинларига ўз ҳамдардлигини билдирди ва якунда "Раҳмат, Барези", дея ўз миннатдорчилигини ижор этди.
…