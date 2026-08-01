Ромарио Франко Баресини ўз фаолиятидаги энг қийин рақиб деб атади

·0·Спорт
Ромарио Франко Баресини ўз фаолиятидаги энг қийин рақиб деб атади

Футбол олами Италия ва Милан афсонаси Франко Барезининг 66 ёшида оғир хасталикдан сўнг вафот этгани ҳақидаги хабардан чуқур қайғуда. Дунё футболининг ёрқин юлдузларидан бири бўлган бразилиялик ҳужумчи Ромарио ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида марҳум ҳимоячи хотирасига бағишлаб таъсирли хабар қолдирди ва уни ўз фаолиятидаги энг оғир рақиб сифатида эътироф этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Майдондаги шиддатли тўқнашувлар

Goal.com хабар беришича, Ромарио ва Барези ўртасидаги энг эсда қоларли қарама-қаршилик 1994-йилги Жаҳон чемпионати финалига тўғри келади. Пасадена шаҳридаги ҳал қилувчи баҳсда италиялик футболчи тиззасидан операция қилиниб, атиги уч ҳафта ўтиб сафга қайтган ва қаҳрамонлик кўрсатганди. Ўшанда Бразилия терма жамоаси пеналтилар сериясида ғалаба қозониб, чемпион бўлган эди.

Ромариок ўз хотираларида PSV Эйндховен сафида тўп сурган кезларида ҳам Милан билан тўқнаш келгани ва ўшандаёқ Барезининг маҳорати нақадар юқори эканини сезганини таъкидлаган. Гарчи бразилиялик ҳужумчи Барселона таркибида ўйнаб, 1994-йилги Европа кубоги финалида Милан устидан йирик ғалаба қозонган бўлса-да, ўша ўйинда Барези дисквалификация сабабли майдонга туша олмаганди.

Буюк ҳимоячига муносиб эҳтиром

Фаолияти давомида ўнлаб машҳур ҳимоячиларга қарши ҳаракат қилган Ромарио италиялик афсонанинг даражасини алоҳида эътироф этди: "Бирорта ҳам иккиланишсиз айта оламанки, у менинг фаолиятимда дуч келган энг қийин ўйинчи эди", деб ёзди собиқ ҳужумчи ўз саҳифасида.

Франко Барези ўзининг 20 йиллик профессионал фаолиятини тўлиқлигича Милан клубига бағишлаган. У Италия жамоаси сафида уч бор Чемпионлар лигаси кубогини ва олти бор А Серия чемпионлигини қўлга киритган. Ўзаро рақобатга қарамай, футболчилар ўртасида илиқ ҳурмат сақланиб қолган.

Хабарларга кўра, 1997-йилда Ромарио Сан-Сиро стадионида бўлиб ўтган Барезининг хайрлашув ўртоғлик учрашувида ҳам шахсан иштирок этган. Бразилиялик афсона италиялик ҳимоячини ўз даврининг энг буюк футболчиларидан бири деб атаб, унинг оиласи ва яқинларига ўз ҳамдардлигини билдирди ва якунда "Раҳмат, Барези", дея ўз миннатдорчилигини ижор этди.

РомариоФранко БарезиМиланА СерияФутбол тарихи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нико Уильямс шахсий ҳаётида кескин бурилиш: 2 йиллик севги қиссаси нега якун топди?Нико Уильямс шахсий ҳаётида кескин бурилиш: 2 йиллик севги қиссаси нега якун топди?Бугун, 12:54Аякс Германия терма жамоаси яримҳимоячиси Юлиан Брандтни ўз сафига қўшиб олдиАякс Германия терма жамоаси яримҳимоячиси Юлиан Брандтни ўз сафига қўшиб олдиБугун, 12:34Эмерс Фаэ Кот-д’Ивуар терма жамоасини тарк этди — Олтин эра якунландими?Эмерс Фаэ Кот-д’Ивуар терма жамоасини тарк этди — Олтин эра якунландими?Бугун, 12:19Фил Фоден Манчестер Сити сафида янги саҳна очишга ҳозирланмоқдаФил Фоден Манчестер Сити сафида янги саҳна очишга ҳозирланмоқдаБугун, 12:10Туркияда «супер трансфер» шов-шуви: Шомуродов «Трабзонспор» нишонига тушдиТуркияда «супер трансфер» шов-шуви: Шомуродов «Трабзонспор» нишонига тушдиБугун, 12:03Кристиан Киву Жон Стонснинг трансферига юқори баҳо бердиКристиан Киву Жон Стонснинг трансферига юқори баҳо бердиБугун, 11:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда