Гидросиклда хавфли трюк бажарган блогер ҳушидан кетиб, кўприкка урилди
АҚШнинг Жоржия штатида таниқли блогер Диллан Степлер гидросиклда хавфли трюкни бажараётган вақтида ҳушидан кетиб, жиддий аварияга учради.
Маълум қилинишича, блогер гидросиклнинг олд қисмига орқа ўгириб ўтирган ҳолда фристайлнинг «nose ride» деб аталадиган элементини бажараётган бўлган. Бироқ трюк давомида у кутилмаганда ҳушини йўқотган.
Шундан сўнг бошқарувчисиз қолган гидросикл юқори тезликда ҳаракатланишда давом этиб, ёғоч кўприк ёки пирсга бориб урилган. Кучли тўқнашув оқибатида блогер транспорт воситасидан олдинга отилиб кетиб, ҳушсиз ҳолатда сувга тушган.
Ҳодисани кўрган дўстлари зудлик билан унинг ёнига етиб бориб, сувдан олиб чиқишган. Шу тариқа эркакнинг ҳаёти сақлаб қолинган.
Воқеа хавфли сув спортлари вақтида мураккаб трюкларни бажариш билан боғлиқ хатарларни яна бир бор кўрсатди.
…