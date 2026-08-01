Гидросиклда хавфли трюк бажарган блогер ҳушидан кетиб, кўприкка урилди

·0·Дунё
Гидросиклда хавфли трюк бажарган блогер ҳушидан кетиб, кўприкка урилди

АҚШнинг Жоржия штатида таниқли блогер Диллан Степлер гидросиклда хавфли трюкни бажараётган вақтида ҳушидан кетиб, жиддий аварияга учради.

Маълум қилинишича, блогер гидросиклнинг олд қисмига орқа ўгириб ўтирган ҳолда фристайлнинг «nose ride» деб аталадиган элементини бажараётган бўлган. Бироқ трюк давомида у кутилмаганда ҳушини йўқотган.

Шундан сўнг бошқарувчисиз қолган гидросикл юқори тезликда ҳаракатланишда давом этиб, ёғоч кўприк ёки пирсга бориб урилган. Кучли тўқнашув оқибатида блогер транспорт воситасидан олдинга отилиб кетиб, ҳушсиз ҳолатда сувга тушган.

Ҳодисани кўрган дўстлари зудлик билан унинг ёнига етиб бориб, сувдан олиб чиқишган. Шу тариқа эркакнинг ҳаёти сақлаб қолинган.

Воқеа хавфли сув спортлари вақтида мураккаб трюкларни бажариш билан боғлиқ хатарларни яна бир бор кўрсатди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бангладешда 13 ёшли қиз суд орқали 7 ойлик фарзандини қайтариб олдиБангладешда 13 ёшли қиз суд орқали 7 ойлик фарзандини қайтариб олдиБугун, 13:02Балиқ тутаётган 11 ёшли болага аллигатор ҳужум қилдиБалиқ тутаётган 11 ёшли болага аллигатор ҳужум қилдиБугун, 12:12Яқин Шарқда «катта портлаш» арафаси: Трамп Эронга кенг кўламли зарбалар бермоқчиЯқин Шарқда «катта портлаш» арафаси: Трамп Эронга кенг кўламли зарбалар бермоқчиБугун, 12:09Эвтаназия хавфидаги 30 белуга кити шошилинч қутқарилмоқдаЭвтаназия хавфидаги 30 белуга кити шошилинч қутқарилмоқдаБугун, 12:07Европа бўйлаб Шенген ларзаси: Сеутадаги «тўфон» Европани парчаламоқдами?Европа бўйлаб Шенген ларзаси: Сеутадаги «тўфон» Европани парчаламоқдами?Бугун, 11:56Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқдиОшқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқдиБугун, 11:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда