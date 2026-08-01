SpaceX космосдан Starship кемасининг ноёб кадрларини намойиш этди

·0·Техно
SpaceX космосдан Starship кемасининг ноёб кадрларини намойиш этди

Ixbt.com маълумотига кўра, SpaceX компанияси орбитал парвозни бажараётган Starship S40 космик кемасининг янги ва ноёб кадрларини омма эътиборига ҳавола этди. Мазкур тасвирлар шунчаки кўнгилочар видеоролик эмас, балки келгусидаги миссиялар хавфсизлигини таъминлашга қаратилган муҳим муҳандислик синовларининг бир қисми экани билан аҳамиятлидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания вакилларининг тушунтиришича, тарқатилган видео ягона камера ёрдамида олинган эмас, балки Starlink V3 сунъий йўлдошларига ўрнатилган бир нечта оптик мосламалар ёзувларини бирлаштириш орқали тайёрланган. Бу усул мутахассисларга кема конструкциясини турли нуқталардан кузатиш имконини берди.

Сунъий йўлдошлар ёрдамида масофавий текширув

Орбитал гуруҳга киритилган олтита янги сунъий йўлдош махсус камералар билан жиҳозланган бўлиб, уларнинг асосий вазифаси Starship кемасининг иссиқлик ҳимоя экранини сканерлашдан иборат. Олинган тасвирлар Ер ёки кема бошқарувидаги операторларга узатилиб, ҳимоя қопламасининг ҳолати таҳлил қилинади.

Ушбу технология келгусида Starship кемасининг Ер атмосферасига муваффақиятли қайтиши ва унинг тайёргарлигини баҳолаш усулларини мукаммалаштиришда муҳим қадам бўлиб хизмат қилади. Масофавий инспекция жараёнида кема атайлаб ўзининг иссиқлик ҳимоя экрани билан сунъий йўлдошлар томон бурилган.

Парвоз натижалари ва келгуси режалар

Маълум қилинишича, жорий йилнинг 25-июль куни амалга оширилган Starship S40 синов парвози деярли мукаммал тарзда ўтган. Ҳозирги вақтда кема Ҳинд океани сувларида сузиб юрибди ва SpaceX муҳандислари уни қайтариш ҳамда ўрганиш учун қутқарув миссиясига тайёргарлик кўрмоқда.

Шу сабабли, кема қопламасидаги плиткаларнинг аниқ ҳолати бўйича якуний ва батафсил ҳисобот ҳали эълон қилингани йўқ. Мутахассислар кеманинг жисмоний ҳолатини яқин масофадан ўрганиб чиққачгина тўлиқ маълумот тақдим этилиши кутилмоқда.

SpaceXStarshipStarlinkКосмосТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Elon Musk SpaceX учун сунъий интеллект мутахассисларини жалб қилмоқдаElon Musk SpaceX учун сунъий интеллект мутахассисларини жалб қилмоқдаБугун, 12:25Xiaomi компанияси 185 Hz экранли янги флагманини эълон қилдиXiaomi компанияси 185 Hz экранли янги флагманини эълон қилдиБугун, 11:26Россиянинг «КодДурова» нашри «Код.ру» деб ўзгартирилдиРоссиянинг «КодДурова» нашри «Код.ру» деб ўзгартирилдиБугун, 10:50Qualcomm Computex 2026 тақдимотида қулаган 4NE-1 роботи юзасидан изоҳ бердиQualcomm Computex 2026 тақдимотида қулаган 4NE-1 роботи юзасидан изоҳ бердиБугун, 10:28Жанубий Кореяда янги Samsung смартфонларига талаб юқориЖанубий Кореяда янги Samsung смартфонларига талаб юқориБугун, 07:58Олимлар ҳавога чиқарилган КО2дан аккумулятор учун қаттиқ углерод олишдиОлимлар ҳавога чиқарилган КО2дан аккумулятор учун қаттиқ углерод олишдиБугун, 07:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади