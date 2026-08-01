Бангладешда 13 ёшли қиз суд орқали 7 ойлик фарзандини қайтариб олди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Бангладешда 13 ёшли қиз суд қарори билан етти ойлик фарзандини қайтариб олди. Маълум қилинишича, у 11 ёшида ижтимоий тармоқ орқали танишган 20 ёшли йигитга турмушга чиққан ва кейин фарзандли бўлган.
Ўсмир онанинг айтишича, эри ва қайнонаси чақалоқни ундан олиб қўйган ҳамда ўзини уйдан мажбуран чиқариб юборган. Шундан сўнг қиз боласини қайтариш талаби билан судга мурожаат қилган.
Ишни кўриб чиққан суд етти ойлик чақалоқни онасига топшириш ҳақида қарор чиқарди.
Ушбу воқеа Бангладешда қонун билан тақиқланган бўлса-да, ҳали ҳам учраб турадиган болалар никоҳи муаммосини яна кун тартибига олиб чиқди. Шунингдек, вояга етмаганларни ижтимоий тармоқларда бегона шахслар таъсиридан ҳимоя қилиш масаласига ҳам эътибор қаратилди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…