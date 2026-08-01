Бавария уч нафар футболчини сотувга қўйди ва таркибни янгиламоқда
Мюнхеннинг Бавария клуби ёзги трансферлар мавсумида ўз таркибини кескин ўзгартиришга киришди. Немис грандининг спорт директори Макс Эберл жамоанинг келгуси режаларига кирмаётган уч нафар футболчи расман трансфер ойнасига қўйилганини ва улар Мюнхенда қолган тақдирда ҳам асосий таркибда майдонга тушмаслигини очиқ эълон қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ixbt.com ва @иМиаСанМиа хабар беришича, Бавария раҳбарияти таркибни тозалаш ишларини бошлаб юборган. Унга кўра, португалиялик яримҳимоячи Жоау Палиня, шунингдек Сача Бое ва Браян Сарагоса клубнинг келгуси мавсумдаги режаларидан бутунлай чиқариб ташланган. Ушбу қарор жамоада янги босқич бошланаётганидан далолат беради.
Таркибни тубдан янгилаш ва трансферларМакс Эберл ўз баёнотида ортиқча деб топилган футболчиларнинг тақдири ҳақида қатъий гапирди. Унинг сўзларига кўра, агар бу ўйинчилар Мюнхенда қолишни исташса ҳам, уларга асосий жамоадан жой берилмайди ва улар амалда ўйин амалиётисиз қолишади. Бавария эса ўз навбатида ёш ва истиқболли футболчиларни жалб этган ҳолда сафини кучайтирмоқда.
Мюнхенликлар PSV Эйндховен сафидан Исмаел Сайбарини 50 миллион евро эвазига ўз сафига қўшиб олди. Шунингдек, Франкфуртнинг Айнтрахт клубидан Натаниел Браун 55 миллион евро эвазига трансфер қилинди. Эътиборлиси, Браун аввалроқ Манчестер Юнайтед клубининг ҳам асосий нишонларидан бири бўлган эди. Шу билан бирга, Леон Горецка ва Рафаел Геррейру каби футболчиларнинг шартномаси якунига етгани сабабли жамоани тарк этишди.
Жоау Палинянинг келажаги ва Англия вариантлариТрансферга қўйилган футболчилар орасида энг кўп эътибор тортадигани бу Жоау Палинядир. 31 ёшли португалиялик яримҳимоячи 2024-йилнинг июль ойида Фулхэм сафидаги муваффақиятли мавсумлардан сўнг Баварияга кўчиб ўтган эди. Бироқ у Германияда ўзини тўлақонли кўрсата олмай, барча мусобақаларда бор-йўғи 986 дақиқа ҳаракат қилди холос.
Шундан сўнг футболчи Англияга қайтиб, Тоттенхем сафида ижара асосида тўп сурди. У Лондон клубида мунтазам ўйин амалиётига эга бўлиб, мавсумнинг сўнгги турида Эвертон дарвозасига ғалаба тўпини киритган ҳолда жамоанинг Премер-лигадаги жонини сақлаб қолишда муҳим рол ўйнади. Гарчи Тоттенхем унинг трансфер ҳуқуқини сотиб олиши мумкин бўлган бўлсада, якунда Матеус Фернандес ва Сандро Тонали каби бошқа яримҳимоячиларга эътибор қаратди.
Ҳозирги вақтда Жоау Палинянинг хизматига Англия Премер-лигасининг бошқа вакиллари — Астон Вилла ва Нюкасл Юнайтед клублари жиддий қизиқиш билдирмоқда. Тажрибали футболчининг ўзи ҳам фаолиятини айнан Англияда давом эттириш истагида эканлиги тахмин қилинмоқда.
…