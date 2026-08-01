Бавария уч нафар футболчини сотувга қўйди ва таркибни янгиламоқда

·0·Спорт
Бавария уч нафар футболчини сотувга қўйди ва таркибни янгиламоқда

Мюнхеннинг Бавария клуби ёзги трансферлар мавсумида ўз таркибини кескин ўзгартиришга киришди. Немис грандининг спорт директори Макс Эберл жамоанинг келгуси режаларига кирмаётган уч нафар футболчи расман трансфер ойнасига қўйилганини ва улар Мюнхенда қолган тақдирда ҳам асосий таркибда майдонга тушмаслигини очиқ эълон қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ixbt.com ва @иМиаСанМиа хабар беришича, Бавария раҳбарияти таркибни тозалаш ишларини бошлаб юборган. Унга кўра, португалиялик яримҳимоячи Жоау Палиня, шунингдек Сача Бое ва Браян Сарагоса клубнинг келгуси мавсумдаги режаларидан бутунлай чиқариб ташланган. Ушбу қарор жамоада янги босқич бошланаётганидан далолат беради.

Таркибни тубдан янгилаш ва трансферлар

Макс Эберл ўз баёнотида ортиқча деб топилган футболчиларнинг тақдири ҳақида қатъий гапирди. Унинг сўзларига кўра, агар бу ўйинчилар Мюнхенда қолишни исташса ҳам, уларга асосий жамоадан жой берилмайди ва улар амалда ўйин амалиётисиз қолишади. Бавария эса ўз навбатида ёш ва истиқболли футболчиларни жалб этган ҳолда сафини кучайтирмоқда.

Мюнхенликлар PSV Эйндховен сафидан Исмаел Сайбарини 50 миллион евро эвазига ўз сафига қўшиб олди. Шунингдек, Франкфуртнинг Айнтрахт клубидан Натаниел Браун 55 миллион евро эвазига трансфер қилинди. Эътиборлиси, Браун аввалроқ Манчестер Юнайтед клубининг ҳам асосий нишонларидан бири бўлган эди. Шу билан бирга, Леон Горецка ва Рафаел Геррейру каби футболчиларнинг шартномаси якунига етгани сабабли жамоани тарк этишди.

Жоау Палинянинг келажаги ва Англия вариантлари

Трансферга қўйилган футболчилар орасида энг кўп эътибор тортадигани бу Жоау Палинядир. 31 ёшли португалиялик яримҳимоячи 2024-йилнинг июль ойида Фулхэм сафидаги муваффақиятли мавсумлардан сўнг Баварияга кўчиб ўтган эди. Бироқ у Германияда ўзини тўлақонли кўрсата олмай, барча мусобақаларда бор-йўғи 986 дақиқа ҳаракат қилди холос.

Шундан сўнг футболчи Англияга қайтиб, Тоттенхем сафида ижара асосида тўп сурди. У Лондон клубида мунтазам ўйин амалиётига эга бўлиб, мавсумнинг сўнгги турида Эвертон дарвозасига ғалаба тўпини киритган ҳолда жамоанинг Премер-лигадаги жонини сақлаб қолишда муҳим рол ўйнади. Гарчи Тоттенхем унинг трансфер ҳуқуқини сотиб олиши мумкин бўлган бўлсада, якунда Матеус Фернандес ва Сандро Тонали каби бошқа яримҳимоячиларга эътибор қаратди.

Ҳозирги вақтда Жоау Палинянинг хизматига Англия Премер-лигасининг бошқа вакиллари — Астон Вилла ва Нюкасл Юнайтед клублари жиддий қизиқиш билдирмоқда. Тажрибали футболчининг ўзи ҳам фаолиятини айнан Англияда давом эттириш истагида эканлиги тахмин қилинмоқда.

БаварияЖоау ПалиняМакс ЭберлТрансферларБундеслига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид Винисиус Жуниорни сотувга қўйиши мумкинРеал Мадрид Винисиус Жуниорни сотувга қўйиши мумкинБугун, 13:19Ромарио Франко Баресини ўз фаолиятидаги энг қийин рақиб деб атадиРомарио Франко Баресини ўз фаолиятидаги энг қийин рақиб деб атадиБугун, 12:56Нико Уильямс шахсий ҳаётида кескин бурилиш: 2 йиллик севги қиссаси нега якун топди?Нико Уильямс шахсий ҳаётида кескин бурилиш: 2 йиллик севги қиссаси нега якун топди?Бугун, 12:54Аякс Германия терма жамоаси яримҳимоячиси Юлиан Брандтни ўз сафига қўшиб олдиАякс Германия терма жамоаси яримҳимоячиси Юлиан Брандтни ўз сафига қўшиб олдиБугун, 12:34Эмерс Фаэ Кот-д’Ивуар терма жамоасини тарк этди — Олтин эра якунландими?Эмерс Фаэ Кот-д’Ивуар терма жамоасини тарк этди — Олтин эра якунландими?Бугун, 12:19Фил Фоден Манчестер Сити сафида янги саҳна очишга ҳозирланмоқдаФил Фоден Манчестер Сити сафида янги саҳна очишга ҳозирланмоқдаБугун, 12:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда