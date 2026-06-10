Мундиал олдидан Машарипов бўйича нохуш хабар

·0·Спорт
Мундиал олдидан Машарипов бўйича нохуш хабар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси футболчиси Жалолиддин Машарипов жароҳати сабаб Жаҳон чемпионати учун қайдномадан чиқарилди. Бу ҳақда ЎзА маълум қилди.

Қайд этилишича, унинг ўрнини Русланбек Жиянов эгаллаган ва у 26 нафар футболчидан иборат якуний рўйхатга киритилган. Шунингдек, Машарипов терма жамоадаги фаолиятини якунлаши мумкинлиги ҳақида ҳам хабарлар тарқалмоқда.

Маълумот учун, Жалолиддин Машарипов жароҳати туфайли узоқ вақт давомида Эроннинг “Истиқлол” клуби ҳамда Ўзбекистон миллий терма жамоаси сафида майдонга туша олмаган эди.

Футболчи 2026 йил 1 январь куни Эрон Про-лигаси доирасидаги “Сепаҳон”га қарши учрашувнинг 73-дақиқасида майдонга туширилган, аммо баҳснинг 90-дақиқасида яна алмаштирилган. Кейинчалик унинг тиззасидаги жароҳат қайта безовта қилгани маълум бўлиб, 31 январь куни операция қилинган.

33 ёшли ярим ҳимоячи бош мураббий Фабио Каннаваро томонидан мундиал учун якуний таркибга киритилган эди. У сўнгги вақтларда жароҳатдан тикланиш бўйича қўшимча машғулотларда иштирок этаётган бўлса-да, Жаҳон чемпионатида қатнашиш имкониятини бой берди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бенфика Моуриньюнинг кетишини тасдиқлади: Силва янги мураббийБенфика Моуриньюнинг кетишини тасдиқлади: Силва янги мураббийБугун, 07:13Венсан Компани қарорини ўзгартирди: Бавария Алпҳонсо Давиесни сотишга тайёрВенсан Компани қарорини ўзгартирди: Бавария Алпҳонсо Давиесни сотишга тайёрБугун, 06:55Криштиано Роналдо Португалиядаги сўнгги ўйинини ўтказадими?Криштиано Роналдо Португалиядаги сўнгги ўйинини ўтказадими?Бугун, 06:52Венсан Компани қарорини ўзгартирди: Алфонсо Девис Бавария жамоасини тарк этиши мумкинВенсан Компани қарорини ўзгартирди: Алфонсо Девис Бавария жамоасини тарк этиши мумкинБугун, 06:35Лионель Месси захирадан тушиб гол урди: Аргентина Исландияни мағлуб этдиЛионель Месси захирадан тушиб гол урди: Аргентина Исландияни мағлуб этдиБугун, 06:33Боруссия Дортмунд Кеннет Эичҳорн учун курашни давом эттирмоқдаБоруссия Дортмунд Кеннет Эичҳорн учун курашни давом эттирмоқдаБугун, 04:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...