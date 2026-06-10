Жамшид Саидов яна «Қизилқум» жамоаси бош мураббийи этиб тайинланди

·0·Спорт
Жамшид Саидов яна «Қизилқум» жамоаси бош мураббийи этиб тайинланди

Юртимиз футбол оламида навбатдаги муҳим ва кутилган мураббийлик роккадаси юз берди. Ўзбекистон Суперлигасида ўз ўрнига эга бўлган, Навоий вилоятининг бош жамоаси ҳисобланган «Қизилқум» клуби раҳбарияти бош мураббийлик курсисини тажрибали ва маҳаллий мухлисларга жуда яхши таниш бўлган мутахассисга топширишга қарор қилди. Расмий маълумотларга кўра, таниқли мураббий Жамшид Саидов навоийликларнинг янги бош мураббийи сифатида иш бошлади.

Жамшид Саидов ушбу таклифни қабул қилгунга қадар, жорий мавсум давомида Тошкентнинг машҳур «Локомотив» жамоасида мураббийлар штабида ёрдамчи мутахассис сифатида изчил фаолият юритиб келаётган эди. Навоий клуби раҳбарияти ҳамда тажрибали мураббий ўртасидаги музокаралар муваффақиятли якунланиб, томонлар жорий мавсумнинг якунига қадар мўлжалланган расмий меҳнат шартномасига имзо чекишди. Эндиликда янги бош мураббий зиммасига жамоани турнир жадвалида юқори поғоналарга олиб чиқиш ва мухлислар кутган чиройли ўйинни шакллантириш вазифаси юкланади.

Эътиборли ва аҳамиятли жиҳати шундаки, бу Жамшид Саидовнинг Навоий воҳасига илк ташрифи эмас. Тажрибали мутахассис бундан аввал ҳам, яъни 2023–2024 йилги мавсумлар давомида «Қизилқум» клубида бош мураббий сифатида муваффақиятли меҳнат қилган ва маҳаллий ишқибозларнинг қалбидан чуқур жой олган эди. Унинг жамоага қайтарилиши мухлислар томонидан жуда илиқ ва қувонч билан кутиб олинди.

Маълумот ўрнида эслатиб ўтиш жоизки, бундан бир неча кун аввал «олтин изловчилар» раҳбарияти қониқарсиз натижалар сабабли аввалги бош мураббий Акмал Рустамов билан дўстона хайрлашиб, уни расман истеъфога чиқарган эди. Жамшид Саидовнинг келиши жамоада янги нафас ва янги ғалабалар даврини бошлаб беришига умид қиламиз. Биз эса ўз навбатида янги мураббийга «Қизилқум» билан бўлажак шиддатли баҳсларда фақат омад ва зафарлар тилаймиз!

Суперлигамизнинг энг қайноқ трансфер янгиликлари ва ўзбек футболига оид энг ишончли, эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Джейми Каррагер: Жуд Беллингем ЖЧ-2026да захирада қолиши мумкинДжейми Каррагер: Жуд Беллингем ЖЧ-2026да захирада қолиши мумкинБугун, 16:36Роберто Карлос: Лионель Месси 2030-йилги Жаҳон чемпионатида ҳам ўйнаши мумкинРоберто Карлос: Лионель Месси 2030-йилги Жаҳон чемпионатида ҳам ўйнаши мумкинБугун, 15:58Йошко Гвардиол Бавария таклифини рад этиб Манчестер Сити билан шартномани узайтирмоқдаЙошко Гвардиол Бавария таклифини рад этиб Манчестер Сити билан шартномани узайтирмоқдаБугун, 15:39Бернарду Силва фаолиятини қайси клубда давом эттириши маълум бўлди...Бернарду Силва фаолиятини қайси клубда давом эттириши маълум бўлди...Бугун, 15:39Шомуродов фаолиятини Туркиянинг суперклубида давом эттириши кутилмоқдаШомуродов фаолиятини Туркиянинг суперклубида давом эттириши кутилмоқдаБугун, 15:37Челси юлдузлари Мадонна суратга олган ғалати қисқа метражли фильмда кўриниш бердиЧелси юлдузлари Мадонна суратга олган ғалати қисқа метражли фильмда кўриниш бердиБугун, 15:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...