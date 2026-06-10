Жамшид Саидов яна «Қизилқум» жамоаси бош мураббийи этиб тайинланди
Юртимиз футбол оламида навбатдаги муҳим ва кутилган мураббийлик роккадаси юз берди. Ўзбекистон Суперлигасида ўз ўрнига эга бўлган, Навоий вилоятининг бош жамоаси ҳисобланган «Қизилқум» клуби раҳбарияти бош мураббийлик курсисини тажрибали ва маҳаллий мухлисларга жуда яхши таниш бўлган мутахассисга топширишга қарор қилди. Расмий маълумотларга кўра, таниқли мураббий Жамшид Саидов навоийликларнинг янги бош мураббийи сифатида иш бошлади.
Жамшид Саидов ушбу таклифни қабул қилгунга қадар, жорий мавсум давомида Тошкентнинг машҳур «Локомотив» жамоасида мураббийлар штабида ёрдамчи мутахассис сифатида изчил фаолият юритиб келаётган эди. Навоий клуби раҳбарияти ҳамда тажрибали мураббий ўртасидаги музокаралар муваффақиятли якунланиб, томонлар жорий мавсумнинг якунига қадар мўлжалланган расмий меҳнат шартномасига имзо чекишди. Эндиликда янги бош мураббий зиммасига жамоани турнир жадвалида юқори поғоналарга олиб чиқиш ва мухлислар кутган чиройли ўйинни шакллантириш вазифаси юкланади.
Эътиборли ва аҳамиятли жиҳати шундаки, бу Жамшид Саидовнинг Навоий воҳасига илк ташрифи эмас. Тажрибали мутахассис бундан аввал ҳам, яъни 2023–2024 йилги мавсумлар давомида «Қизилқум» клубида бош мураббий сифатида муваффақиятли меҳнат қилган ва маҳаллий ишқибозларнинг қалбидан чуқур жой олган эди. Унинг жамоага қайтарилиши мухлислар томонидан жуда илиқ ва қувонч билан кутиб олинди.
Маълумот ўрнида эслатиб ўтиш жоизки, бундан бир неча кун аввал «олтин изловчилар» раҳбарияти қониқарсиз натижалар сабабли аввалги бош мураббий Акмал Рустамов билан дўстона хайрлашиб, уни расман истеъфога чиқарган эди. Жамшид Саидовнинг келиши жамоада янги нафас ва янги ғалабалар даврини бошлаб беришига умид қиламиз. Биз эса ўз навбатида янги мураббийга «Қизилқум» билан бўлажак шиддатли баҳсларда фақат омад ва зафарлар тилаймиз!
Суперлигамизнинг энг қайноқ трансфер янгиликлари ва ўзбек футболига оид энг ишончли, эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…