Андони Ираола Жереми Фримпонинг ҳолати бўйича маълумот берди
Ливерпул бош мураббийи Андони Ираола чигиртка ўйинида жароҳат олиб майдонни тарк етган Жереми Фримпонинг ҳолати жиддий емаслигини ва алмаштириш шунчаки еҳтиёт чораси еканини билдирди. Чикагода Лидс Юнайтедга қарши кечган ўртоқлик учрашувида жамоа 2:4 ҳисобида мағлубиятга учради ва ўйин якунига ўн беш дақиқа қолганида ҳимоячи захирага олинганди.
Ливерпул жамоасининг бош мураббийи Андони Ираола чигиртка ўйинида жароҳат олиб майдонни тарк этган ҳимоячи Жереми Фримпонинг соғлиғи борасидаги хавотирларга барҳам берди. Чикагода Лидс Юнайтедга қарши кечган ўртоқлик учрашувида нидерландиялик футболчининг оқсоқланиб майдонни тарк этиши жамоа мухлисларини хавотирга солганди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашрининг ёзишича, Ливерпул АҚШдаги мавсумолди йиғини доирасида Лидс Юнайтедга қарши баҳс олиб борди ва 2:4 ҳисобида мағлубиятга учради. Беллашувнинг асосий вақти тугашига ўн беш дақиқа қолган бир пайтда тезкор қанот ҳимоячиси Фримпонг ўйинни давом эта олмай, захирага олинган эди.
Мураббийнинг изоҳи ва жароҳат хавотирлариЎйиндан кейинги матбуот анжуманида бош мураббий Андони Ираола бу алмаштириш эҳтиёт чораси эканини таъкидлади. ЛФКТВ телеканалига берган интервюсида мутахассис футболчининг аҳволи жиддий эмаслигига ишонч билдирди.
Ираоланинг сўзларига кўра, Жереми ўзи алмаштиришни сўраган ва бу шунчаки мушакларнинг ҳаддан ташқари зўриқиши натижасидир. Мураббий футболчи жароҳат олмаганини ва жамоа бу вазиятда муҳим ўйинчисини йўқотмаганини алоҳида таъкидлади.
Таркибдаги бошқа кадрлар муаммосиФримпонг борасидаги ижобий хабар Ливерпул учун айни муддат бўлди, чунки жамоанинг тиббий бўлими ҳозирда банд кунларини бошдан кечирмоқда. Ёзги тайёргарлик жараёнида бир нечта асосий футболчилар турли даражада жароҳат олган ёки якка тартибда шуғулланмоқда.
Жумладан, Жо Гомес яқинда сафдан чиққан бўлиб, у тахминан бир ойга яқин яшил майдонлардан узоқда бўлиши кутилмоқда. Бу ҳолат мураббий Андони Ираоланинг АҚШдаги турне давомида таркибни ротация қилиш имкониятларини чеклаб қўйди.
Келажакдаги режалар ва мавсумолди тайёргарликШунингдек, жамоанинг бошқа аъзолари Жованни Леони ва Штефан Байтсетич ҳам узоқ муддатли тикланиш жараёнини бошдан кечирмоқда. Клубнинг янги хариди Жереми Жакке эса жуда эҳтиёткорлик билан олға силжитилмоқда ва мураббийлар штаби француз футболчисини Премер-лига шиддатига тайёрлашда шошилмаяпти.
Лидс Юнайтедга қарши мағлубиятга қарамамай, Андони Ираола Шимолий Америкадаги йиғиндан мамнунлигини билдирди. У клубнинг глобал миқёсдаги ўрнини яққол кўрганини ва мавсум бошланишидан олдин барча камчиликларни бартараф этишга ҳаракат қилишларини таъкидлади.
…