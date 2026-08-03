Андони Ираола Жереми Фримпонинг ҳолати бўйича маълумот берди

·29·Спорт
Андони Ираола Жереми Фримпонинг ҳолати бўйича маълумот берди
Қисқача

Ливерпул бош мураббийи Андони Ираола чигиртка ўйинида жароҳат олиб майдонни тарк етган Жереми Фримпонинг ҳолати жиддий емаслигини ва алмаштириш шунчаки еҳтиёт чораси еканини билдирди. Чикагода Лидс Юнайтедга қарши кечган ўртоқлик учрашувида жамоа 2:4 ҳисобида мағлубиятга учради ва ўйин якунига ўн беш дақиқа қолганида ҳимоячи захирага олинганди.

Ливерпул жамоасининг бош мураббийи Андони Ираола чигиртка ўйинида жароҳат олиб майдонни тарк этган ҳимоячи Жереми Фримпонинг соғлиғи борасидаги хавотирларга барҳам берди. Чикагода Лидс Юнайтедга қарши кечган ўртоқлик учрашувида нидерландиялик футболчининг оқсоқланиб майдонни тарк этиши жамоа мухлисларини хавотирга солганди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашрининг ёзишича, Ливерпул АҚШдаги мавсумолди йиғини доирасида Лидс Юнайтедга қарши баҳс олиб борди ва 2:4 ҳисобида мағлубиятга учради. Беллашувнинг асосий вақти тугашига ўн беш дақиқа қолган бир пайтда тезкор қанот ҳимоячиси Фримпонг ўйинни давом эта олмай, захирага олинган эди.

Мураббийнинг изоҳи ва жароҳат хавотирлари

Ўйиндан кейинги матбуот анжуманида бош мураббий Андони Ираола бу алмаштириш эҳтиёт чораси эканини таъкидлади. ЛФКТВ телеканалига берган интервюсида мутахассис футболчининг аҳволи жиддий эмаслигига ишонч билдирди.

Ираоланинг сўзларига кўра, Жереми ўзи алмаштиришни сўраган ва бу шунчаки мушакларнинг ҳаддан ташқари зўриқиши натижасидир. Мураббий футболчи жароҳат олмаганини ва жамоа бу вазиятда муҳим ўйинчисини йўқотмаганини алоҳида таъкидлади.

Таркибдаги бошқа кадрлар муаммоси

Фримпонг борасидаги ижобий хабар Ливерпул учун айни муддат бўлди, чунки жамоанинг тиббий бўлими ҳозирда банд кунларини бошдан кечирмоқда. Ёзги тайёргарлик жараёнида бир нечта асосий футболчилар турли даражада жароҳат олган ёки якка тартибда шуғулланмоқда.

Жумладан, Жо Гомес яқинда сафдан чиққан бўлиб, у тахминан бир ойга яқин яшил майдонлардан узоқда бўлиши кутилмоқда. Бу ҳолат мураббий Андони Ираоланинг АҚШдаги турне давомида таркибни ротация қилиш имкониятларини чеклаб қўйди.

Келажакдаги режалар ва мавсумолди тайёргарлик

Шунингдек, жамоанинг бошқа аъзолари Жованни Леони ва Штефан Байтсетич ҳам узоқ муддатли тикланиш жараёнини бошдан кечирмоқда. Клубнинг янги хариди Жереми Жакке эса жуда эҳтиёткорлик билан олға силжитилмоқда ва мураббийлар штаби француз футболчисини Премер-лига шиддатига тайёрлашда шошилмаяпти.

Лидс Юнайтедга қарши мағлубиятга қарамамай, Андони Ираола Шимолий Америкадаги йиғиндан мамнунлигини билдирди. У клубнинг глобал миқёсдаги ўрнини яққол кўрганини ва мавсум бошланишидан олдин барча камчиликларни бартараф этишга ҳаракат қилишларини таъкидлади.

ЛиверпулАндони ИраолаЖереми ФримпонгЛидс ЮнайтедПремер-лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона жамоасининг Англиядаги йиғини кутилмаган муаммоларга дуч келдиБарселона жамоасининг Англиядаги йиғини кутилмаган муаммоларга дуч келдиБугун, 14:59Барселона Ферран Торресни Париж клубига сотмаслигини қатъий билдирдиБарселона Ферран Торресни Париж клубига сотмаслигини қатъий билдирдиБугун, 13:37Арсенал Микел Артета ва Винисиус Жуниор трансфери учун музокара бошладиАрсенал Микел Артета ва Винисиус Жуниор трансфери учун музокара бошладиБугун, 13:36Реал Мадрид собиқ футболчиси трансферлар ва Винисиус Жуниор келажаги ҳақида фикр билдирдиРеал Мадрид собиқ футболчиси трансферлар ва Винисиус Жуниор келажаги ҳақида фикр билдирдиБугун, 13:19Патрис Эвра Ману Коне учун Манчестер Юнайтед ўрнига Арсенални маслаҳат бердиПатрис Эвра Ману Коне учун Манчестер Юнайтед ўрнига Арсенални маслаҳат бердиБугун, 13:15Эмил Ҳески Манчестер Юнайтедга Энзо Фернандесни сотиб олишни маслаҳат бердиЭмил Ҳески Манчестер Юнайтедга Энзо Фернандесни сотиб олишни маслаҳат бердиБугун, 12:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда