Тоттенхем Маркос Сенесини ўз сафига қўшиб олди
Лондоннинг Тоттенхем клуби Аргентина терма жамоаси ҳимоячиси Маркос Сенеси билан шартнома имзолаганини расман эълон қилди. Футболчи Борнмут билан шартномаси якунлангани сабабли пойтахт клубига эркин агент мақомида келиб қўшилди. Чап оёқда ҳаракат қилувчи марказий ҳимоячи 1-июльдан бошлаб жамоа машғулотларига киришади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Роберто Де Зерби бошқарувидаги жамоа янги мавсум олдидан ўз таркибини кучайтиришда давом этмоқда. Сенеси Борнмут сафида ўтказган тўрт мавсум давомида ўзини кўрсата олди. У 2022-йилда Feyenoordдан 15 миллион евро эвазига Англияга кўчиб ўтган эди. Аргентиналик ҳимоячи янги клубига ўтганидан хурсандлигини яширмади: "Тоттенхем футболчиси бўлиш ўзгача туйғу. Клуб мени ўз лойиҳасининг бир қисми сифатида кўришни қанчалик хоҳлаётганини илк дақиқаларданоқ исботлади", — деди футболчи.
Маркос Сенеси Борнмут сафида жами 128 та учрашувда майдонга тушиб, 6 та гол уришга муваффақ бўлган. Ундан аввал эса Нидерландиянинг Feyenoord жамоасида 116 та ўйинда иштирок этиб, 9 бор рақиблар дарвозасини ишғол қилган. Тажрибали ҳимоячи Тоттенхем билан совринлар ютишни ва мухлисларни хурсанд қилишни мақсад қилганини таъкидлади.
Клуб спорт директори Ёхан Ланге ва бош мураббий Роберто Де Зерби янги трансфер ҳақида ижобий фикр билдиришди. Де Зерби Сенесининг тўп билан ишлаш маҳорати ва тактик мослашувчанлигини юқори баҳолади. Мураббийнинг сўзларига кўра, Маркоснинг тажрибаси ва ўйинни ўқий олиш қобилияти жамоанинг ҳимоя чизиғини сезиларли даражада мустаҳкамлайди.
…