Тоттенхем Маркос Сенесини ўз сафига қўшиб олди

·19·Спорт
Тоттенхем Маркос Сенесини ўз сафига қўшиб олди

Лондоннинг Тоттенхем клуби Аргентина терма жамоаси ҳимоячиси Маркос Сенеси билан шартнома имзолаганини расман эълон қилди. Футболчи Борнмут билан шартномаси якунлангани сабабли пойтахт клубига эркин агент мақомида келиб қўшилди. Чап оёқда ҳаракат қилувчи марказий ҳимоячи 1-июльдан бошлаб жамоа машғулотларига киришади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Роберто Де Зерби бошқарувидаги жамоа янги мавсум олдидан ўз таркибини кучайтиришда давом этмоқда. Сенеси Борнмут сафида ўтказган тўрт мавсум давомида ўзини кўрсата олди. У 2022-йилда Feyenoordдан 15 миллион евро эвазига Англияга кўчиб ўтган эди. Аргентиналик ҳимоячи янги клубига ўтганидан хурсандлигини яширмади: "Тоттенхем футболчиси бўлиш ўзгача туйғу. Клуб мени ўз лойиҳасининг бир қисми сифатида кўришни қанчалик хоҳлаётганини илк дақиқаларданоқ исботлади", — деди футболчи.

Маркос Сенеси Борнмут сафида жами 128 та учрашувда майдонга тушиб, 6 та гол уришга муваффақ бўлган. Ундан аввал эса Нидерландиянинг Feyenoord жамоасида 116 та ўйинда иштирок этиб, 9 бор рақиблар дарвозасини ишғол қилган. Тажрибали ҳимоячи Тоттенхем билан совринлар ютишни ва мухлисларни хурсанд қилишни мақсад қилганини таъкидлади.

Клуб спорт директори Ёхан Ланге ва бош мураббий Роберто Де Зерби янги трансфер ҳақида ижобий фикр билдиришди. Де Зерби Сенесининг тўп билан ишлаш маҳорати ва тактик мослашувчанлигини юқори баҳолади. Мураббийнинг сўзларига кўра, Маркоснинг тажрибаси ва ўйинни ўқий олиш қобилияти жамоанинг ҳимоя чизиғини сезиларли даражада мустаҳкамлайди.

ТоттенхемМаркос СенесиРоберто Де ЗербиАнглия Премер-лигасиТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Джошуа Киммич Бавария билан хайрлашишига бир баҳя қолганини тан олдиДжошуа Киммич Бавария билан хайрлашишига бир баҳя қолганини тан олдиБугун, 17:59Жозе Моуринью Реал Мадрид билан шартнома имзолаш учун Испанияга учиб кетдиЖозе Моуринью Реал Мадрид билан шартнома имзолаш учун Испанияга учиб кетдиБугун, 17:17Роберто Де Зерби Тоттенхем учун кўплаб футболчиларни кўз остига олганРоберто Де Зерби Тоттенхем учун кўплаб футболчиларни кўз остига олганБугун, 16:59Жамшид Саидов яна «Қизилқум» жамоаси бош мураббийи этиб тайинландиЖамшид Саидов яна «Қизилқум» жамоаси бош мураббийи этиб тайинландиБугун, 16:47Джейми Каррагер: Жуд Беллингем ЖЧ-2026да захирада қолиши мумкинДжейми Каррагер: Жуд Беллингем ЖЧ-2026да захирада қолиши мумкинБугун, 16:36Роберто Карлос: Лионель Месси 2030-йилги Жаҳон чемпионатида ҳам ўйнаши мумкинРоберто Карлос: Лионель Месси 2030-йилги Жаҳон чемпионатида ҳам ўйнаши мумкинБугун, 15:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...