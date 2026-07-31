Реал Мадрид Франко Мастантуонони А Серияга ижарага бермоқчи

·22·Спорт
Реал Мадрид Франко Мастантуонони А Серияга ижарага бермоқчи
Қисқача

Мадриднинг Реал клуби ёш иқтидор Франко Мастантуонони ёзги трансфер ойнасида А Серияга ижарага бериш чораларини кўрмоқда. Собиқ жамоаси Ривер Платега қайтиши ёки Англия Премер-лигасига ўтиши рад етилиб, футболчининг Европада қолиши белгиланди. Фиорентина расман алоқага чиққан бўлса, Наполи ва Милан ҳам 18 ёшли аргентиналик футболчининг хизматларига қизиқиш билдирмоқда.

Мадриднинг Реал клуби ўзининг ёш иқтидори Франко Мастантуонони ёзги трансфер ойнасида вақтинчалик бошқа жамоага ижарага бериш чораларини кўрмоқда. Goal.com хабар беришича, Испания пойтахтидаги оғир дебют мавсумидан сўнг томонлар футболчининг ривожланиши учун энг мақбул йўл сифатида уни бошқа жамоага беришга келишиб олишган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клуб ва футболчининг вакиллари ўртасида ўтказилган учрашувда 18 ёшли аргентиналик иқтидор эгасига Европада барқарор ўйин амалиёти зарурлиги таъкидланган. Сантиаго Бернабеу стадионидаги илк мавсумида у майдонда етарлича дақиқа топа олмади ва асосий таркибда ўрнини мустаҳкамлай олмади. Келаси август ойи футболчининг яқин келажагини ҳал қилишда ҳал қилувчи давр бўлиши кутилмоқда.

Италия чемпионати асосий манзил сифатида кўрилмоқда

Дастлаб футболчининг собиқ жамоаси Ривер Платега қайтиши ҳақидаги вариантлар муҳокама қилинган бўлса-да, Мадрид раҳбарияти бу ғояни дарҳол рад этди. Қироллик клуби аргентиналик футболчи ўз фаолиятини айнан Европа қитъасида давом эттириши ва шарт-шароитларга мослашиш жараёнини шу ерда давом эттириши шартлигини қатъий таъкидлади. Шунингдек, Англия Премер-лигасига трансфер варианти ҳам бутунлай йўққа чиқарилди.

Футболчининг Италия паспортига эга эканлиги А Серия вариантини бошқа даъвогарлар учун янада жозибали қилмоқда. Ҳозирда Италиянинг етакчи жамоалари вазиятни диққат билан кузатиб бораётгани маълум қилинмоқда.

Трансфер бозори ва асосий шартлар

Marca нашрининг тарқатган маълумотларига кўра, Фиорентина клуби аллақачон Реал Мадрид билан расмий равишда алоқага чиққан. Шунингдек, Наполи ва Милан жамоалари ҳам ёш ярим ҳимоячининг хизматларига қизиқиш билдириб, вазиятни яқиндан кузатмоқда.

Мадридликлар учун бўлажак ижарада энг муҳим талаб — янги жамоа Мастантуонони айнан ўзига қулай бўлган марказий ҳужумкор ярим ҳимоячи (10-рақам) позициясида ўйнатишини кафолатлаши керак. Испаниядаги дебют мавсумида у тактик ўзгаришлар сабабли одатдаги марказий зонада эмас, кўпроқ ўнг қанотда ҳаракат қилишга мажбур бўлганди. Реал Мадрид келгусида бундай позицион мос келмаслик ҳолатлари такрорланишининг олдини олишни қатъий мақсад қилган.

Реал МадридФранко МастантуоноА СерияТрансферларИспания чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Каннаваро Тошкентга қайтди: мураббийларга қандай сигнал берди? (видео)Каннаваро Тошкентга қайтди: мураббийларга қандай сигнал берди? (видео)Бугун, 13:41Брусселда футболчи Моҳаммед Фусеини қуролли ҳужумга учрадиБрусселда футболчи Моҳаммед Фусеини қуролли ҳужумга учрадиБугун, 13:38Неллй Лас Челси сафида: боксёр қиздан янги юлдузгачаНеллй Лас Челси сафида: боксёр қиздан янги юлдузгачаБугун, 13:33Милан афсонаси Франко Бареси оламдан ўтдиМилан афсонаси Франко Бареси оламдан ўтдиБугун, 13:17Шов-шувли трансфер: «Башакшеҳир»га янги тўпурар келди — Шомуродовга рақобатчиШов-шувли трансфер: «Башакшеҳир»га янги тўпурар келди — Шомуродовга рақобатчиБугун, 13:17ФИФАдан бомба баёнот: «Футбол сотилаётгани йўқ!» — ЖЧ атрофидаги можароФИФАдан бомба баёнот: «Футбол сотилаётгани йўқ!» — ЖЧ атрофидаги можароБугун, 13:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда