Реал Мадрид Франко Мастантуонони А Серияга ижарага бермоқчи
Мадриднинг Реал клуби ёш иқтидор Франко Мастантуонони ёзги трансфер ойнасида А Серияга ижарага бериш чораларини кўрмоқда. Собиқ жамоаси Ривер Платега қайтиши ёки Англия Премер-лигасига ўтиши рад етилиб, футболчининг Европада қолиши белгиланди. Фиорентина расман алоқага чиққан бўлса, Наполи ва Милан ҳам 18 ёшли аргентиналик футболчининг хизматларига қизиқиш билдирмоқда.
Мадриднинг Реал клуби ўзининг ёш иқтидори Франко Мастантуонони ёзги трансфер ойнасида вақтинчалик бошқа жамоага ижарага бериш чораларини кўрмоқда. Goal.com хабар беришича, Испания пойтахтидаги оғир дебют мавсумидан сўнг томонлар футболчининг ривожланиши учун энг мақбул йўл сифатида уни бошқа жамоага беришга келишиб олишган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клуб ва футболчининг вакиллари ўртасида ўтказилган учрашувда 18 ёшли аргентиналик иқтидор эгасига Европада барқарор ўйин амалиёти зарурлиги таъкидланган. Сантиаго Бернабеу стадионидаги илк мавсумида у майдонда етарлича дақиқа топа олмади ва асосий таркибда ўрнини мустаҳкамлай олмади. Келаси август ойи футболчининг яқин келажагини ҳал қилишда ҳал қилувчи давр бўлиши кутилмоқда.
Италия чемпионати асосий манзил сифатида кўрилмоқдаДастлаб футболчининг собиқ жамоаси Ривер Платега қайтиши ҳақидаги вариантлар муҳокама қилинган бўлса-да, Мадрид раҳбарияти бу ғояни дарҳол рад этди. Қироллик клуби аргентиналик футболчи ўз фаолиятини айнан Европа қитъасида давом эттириши ва шарт-шароитларга мослашиш жараёнини шу ерда давом эттириши шартлигини қатъий таъкидлади. Шунингдек, Англия Премер-лигасига трансфер варианти ҳам бутунлай йўққа чиқарилди.
Футболчининг Италия паспортига эга эканлиги А Серия вариантини бошқа даъвогарлар учун янада жозибали қилмоқда. Ҳозирда Италиянинг етакчи жамоалари вазиятни диққат билан кузатиб бораётгани маълум қилинмоқда.
Трансфер бозори ва асосий шартларMarca нашрининг тарқатган маълумотларига кўра, Фиорентина клуби аллақачон Реал Мадрид билан расмий равишда алоқага чиққан. Шунингдек, Наполи ва Милан жамоалари ҳам ёш ярим ҳимоячининг хизматларига қизиқиш билдириб, вазиятни яқиндан кузатмоқда.
Мадридликлар учун бўлажак ижарада энг муҳим талаб — янги жамоа Мастантуонони айнан ўзига қулай бўлган марказий ҳужумкор ярим ҳимоячи (10-рақам) позициясида ўйнатишини кафолатлаши керак. Испаниядаги дебют мавсумида у тактик ўзгаришлар сабабли одатдаги марказий зонада эмас, кўпроқ ўнг қанотда ҳаракат қилишга мажбур бўлганди. Реал Мадрид келгусида бундай позицион мос келмаслик ҳолатлари такрорланишининг олдини олишни қатъий мақсад қилган.
…