Милан афсонаси Франко Бареси оламдан ўтди

·25·Спорт
Милан афсонаси Франко Бареси оламдан ўтди
Қисқача

Италия футболи ва "Милан" клуби тарихидаги енг буюк футболчилардан бири бўлган Франко Бареси оламдан ўтди. Goal.com хабарига кўра, клуб егаси Жерри Кардинале афсонавий ҳимоячининг вафотига бағишлаб махсус таъзия ижор етди. Кардинале Бареси нафақат майдондаги ўйини, балки ҳаётдаги матонати билан ҳам барчага намуна бўлганини таъкидлади. Сўнгги бир йил давомида оғир синовларга дуч келганига қарамай, у доимо "Милан" клуби ёнида турган еди.

Италия футболининг тирик афсоналаридан бири, миланликлар клуби тарихидаги энг буюк футболчилардан бири Франко Бареси оламдан кўюмди. Ушбу йўқотиш бутун футбол оламини, хусусан, “россонери” мухлисларини чуқур қайғуга солди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Милан клуби эгаси Жерри Кардинале афсонавий ҳимоячининг вафотига бағишланган махсус таъзия ижор этди. Унинг сўзларига кўра, Франко Бареси нафақат майдондаги ўйини, балки ҳаётдаги матонати билан ҳам барчага намуна бўлган.

Россонери оиласининг йўқотиши

Жерри Кардиначининг таъкидлашича, Бареси оиласи ва бутун Милан жамоаси учун бу оғир жудоликдир. “Бугун Россонери оиласи буюк Франко Баресининг вафотидан мотам тутмоқда. Авлодлар учун Франко ушбу клубни белгилаб берувчи қадриятлар, характер ва мукаммалликни ўзида мужассам этган эди”, деди клуб эгаси.

Маълум қилинишича, ҳатто сўнгги бир йил давомида ўз ҳаётидаги энг оғий синовларга дуч келганига қарамай, Бареси доимо Милан клуби ёнида турган. У бу билан мазкур рангларни ҳимоя қилиш нимани англатишини ўзининг жим туриб қилган ишлари билан эслатиб турган.

Чексиз мерос ва хотира

Франко Баресининг футбол тарихидаги ўрни беқиёс. Унинг қолдирган мероси чуқур ва у абадий яшаб қолади. Клуб раҳбарияти марҳумнинг оила аъзоларига ва унинг ҳаёти таъсир кўрсатган барча инсонларга ўз ҳамдардлигини билдирди.

Италия футболи ва халқаро майдонларда ўзига хос из қолдирган футболчининг хотираси мухлислар қалбида ҳамиша сақланиб қолади. Унинг клубга бўлган садоқати келажакдаги авлодлар учун ҳам чинакам профессионализм мактаби бўлиб хизмат қилади.

Франко БаресиАК МиланГеррй КардиналеИталия футболиРоссонери
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Каннаваро Тошкентга қайтди: мураббийларга қандай сигнал берди? (видео)Каннаваро Тошкентга қайтди: мураббийларга қандай сигнал берди? (видео)Бугун, 13:41Брусселда футболчи Моҳаммед Фусеини қуролли ҳужумга учрадиБрусселда футболчи Моҳаммед Фусеини қуролли ҳужумга учрадиБугун, 13:38Неллй Лас Челси сафида: боксёр қиздан янги юлдузгачаНеллй Лас Челси сафида: боксёр қиздан янги юлдузгачаБугун, 13:33Реал Мадрид Франко Мастантуонони А Серияга ижарага бермоқчиРеал Мадрид Франко Мастантуонони А Серияга ижарага бермоқчиБугун, 13:19Шов-шувли трансфер: «Башакшеҳир»га янги тўпурар келди — Шомуродовга рақобатчиШов-шувли трансфер: «Башакшеҳир»га янги тўпурар келди — Шомуродовга рақобатчиБугун, 13:17ФИФАдан бомба баёнот: «Футбол сотилаётгани йўқ!» — ЖЧ атрофидаги можароФИФАдан бомба баёнот: «Футбол сотилаётгани йўқ!» — ЖЧ атрофидаги можароБугун, 13:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда