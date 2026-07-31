Милан афсонаси Франко Бареси оламдан ўтди
Италия футболи ва "Милан" клуби тарихидаги енг буюк футболчилардан бири бўлган Франко Бареси оламдан ўтди. Goal.com хабарига кўра, клуб егаси Жерри Кардинале афсонавий ҳимоячининг вафотига бағишлаб махсус таъзия ижор етди. Кардинале Бареси нафақат майдондаги ўйини, балки ҳаётдаги матонати билан ҳам барчага намуна бўлганини таъкидлади. Сўнгги бир йил давомида оғир синовларга дуч келганига қарамай, у доимо "Милан" клуби ёнида турган еди.
Италия футболининг тирик афсоналаридан бири, миланликлар клуби тарихидаги энг буюк футболчилардан бири Франко Бареси оламдан кўюмди. Ушбу йўқотиш бутун футбол оламини, хусусан, “россонери” мухлисларини чуқур қайғуга солди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Милан клуби эгаси Жерри Кардинале афсонавий ҳимоячининг вафотига бағишланган махсус таъзия ижор этди. Унинг сўзларига кўра, Франко Бареси нафақат майдондаги ўйини, балки ҳаётдаги матонати билан ҳам барчага намуна бўлган.
Россонери оиласининг йўқотишиЖерри Кардиначининг таъкидлашича, Бареси оиласи ва бутун Милан жамоаси учун бу оғир жудоликдир. “Бугун Россонери оиласи буюк Франко Баресининг вафотидан мотам тутмоқда. Авлодлар учун Франко ушбу клубни белгилаб берувчи қадриятлар, характер ва мукаммалликни ўзида мужассам этган эди”, деди клуб эгаси.
Маълум қилинишича, ҳатто сўнгги бир йил давомида ўз ҳаётидаги энг оғий синовларга дуч келганига қарамай, Бареси доимо Милан клуби ёнида турган. У бу билан мазкур рангларни ҳимоя қилиш нимани англатишини ўзининг жим туриб қилган ишлари билан эслатиб турган.
Чексиз мерос ва хотираФранко Баресининг футбол тарихидаги ўрни беқиёс. Унинг қолдирган мероси чуқур ва у абадий яшаб қолади. Клуб раҳбарияти марҳумнинг оила аъзоларига ва унинг ҳаёти таъсир кўрсатган барча инсонларга ўз ҳамдардлигини билдирди.
Италия футболи ва халқаро майдонларда ўзига хос из қолдирган футболчининг хотираси мухлислар қалбида ҳамиша сақланиб қолади. Унинг клубга бўлган садоқати келажакдаги авлодлар учун ҳам чинакам профессионализм мактаби бўлиб хизмат қилади.
…