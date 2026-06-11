Ўзбекистон ва Колумбия учрашуви чипталар сотуви бўйича рекорд ўрнатди

·8·Спорт
Ўзбекистон ва Колумбия учрашуви чипталар сотуви бўйича рекорд ўрнатди

АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонларида бугун расман старт олган футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатидан юртимиз мухлислари учун жуда ёқимли, қувончли ва оламшумул хушхабар етиб келди! Ўз тарихида илк маротаба финал босқичига йўлланмани қўлга киритган суюкли Ўзбекистон миллий терма жамоаси нафақат майдонда, балки унинг атрофидаги қизиқиш ва интригалар борасида ҳам дунё грандларини ортда қолдириб, сайёрада тенгсиз эканлигини исботламоқда.

Олинган сўнгги расмий маълумотларга кўра, мундиалнинг «K» гуруҳи 1-туридан ўрин олган ҳамда бутун Марказий Осиё аҳли интизорлик билан кутаётган Ўзбекистон — Колумбия тўқнашуви айни пайтда чипталар сотуви бўйича бутун бошли турнирда энг юқори ва мутлақ энг яхши натижани қайд этиб турибди. Бу ҳақда халқаро миқёсда тан олинган таниқли ўзбекистонлик футбол эксперти ва мутахассиси Алишер Никимбаев ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифалари орқали эксклюзив хабар тарқатди.

Тажрибали мутахассиснинг тақдим этган рақамлари ва таҳлиллари ҳақиқатан ҳам ҳар бир ўзбек футбол ишқибозининг қалбини ғурурга тўлдириши табиий:

«Турнир ташкилий қўмитасидан олинган дастлабки расмий маълумотларга таянадиган бўлсак, бўлажак ҳаяжонли Ўзбекистон — Колумбия тўқнашуви учун ҳозирги соатгача нақд 74 725 та чипта ўз эгасини топиб улгурган. Ҳайратланарли жиҳати шундаки, айни дамда мазкур кўрсаткич жорий Жаҳон чемпионати доирасидаги бошқа исталган учрашув учун сотилган чипталар ҳажмидан сезиларли даражада кўпдир.

Жаҳон футболи эътиборида бўлган мусобақанинг расмий очилиш учрашуви ҳисобланган Мексика — Жанубий Африка Республикаси (73 373 та чипта) баҳси ҳамда миллионлаб мухлисларга эга бўлган Бразилия — Марокаш (73 719 та чипта) ўртасидаги шиддатли тўқнашувлар ҳам чипта сотилиш суръати бўйича вакилларимиз иштирокидаги ўйиндан ортда қолиб кетди», — дея таъкидлайди Алишер Никимбаев.

Ушбу тарихий рақамлар океан ортида истиқомат қилаётган ва у ерга дунёнинг турли нуқталаридан етиб борган ҳамюртларимиз, қолаверса, Жанубий Американинг энг жўшқин мухлислари ушбу ўйинга қанчалик юқори даражада ташна эканлигидан далолат беради. Италиялик афсона Фабио Каннаваро бошчилигидаги «оқ бўрилар» 18 июнь куни Мексиканинг машҳур яшил майдонида мана шундай улкан — 75 мингга яқин томошабин қаршисида Жаҳон чемпионатидаги ўзларининг илк тарихий учрашувини ўтказишади. Трибуналардан янграйдиган «Ўзбекистон!» деган ҳайқириқлар футболчиларимизга чинакам қанот бағишлаши шубҳасиз. Вакилларимизга ушбу унутилмас баҳсда фақат ва фақат ғалаба тилаб қоламиз!

Миллий терма жамоамизнинг Колумбияга қарши тарихий ўйини тафсилотлари, Фабио Каннаваронинг машғулотлар лагеридан эксклюзив репортажлар ва Жаҳон чемпионатининг барча қайноқ, рекордчи ва шов-шувли хабарларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги АҚШдан расмий тушунтириш талаб қилдиЎзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги АҚШдан расмий тушунтириш талаб қилдиБугун, 06:19Меҳди Тареми ЖЧ-2026даги таранг муҳитдан хавотирда эканлигини билдирдиМеҳди Тареми ЖЧ-2026даги таранг муҳитдан хавотирда эканлигини билдирдиБугун, 06:11Моуриньо «Реал»нинг Хулиан Альваресни сотиб олиш режасига қарши чиқдиМоуриньо «Реал»нинг Хулиан Альваресни сотиб олиш режасига қарши чиқдиБугун, 06:03«Сити» Бернарду Силва ва Жон Стоунзнинг кетишини расман тасдиқлади«Сити» Бернарду Силва ва Жон Стоунзнинг кетишини расман тасдиқладиБугун, 05:28Қозоғистонлик депутатлар ЖЧ-2026 да Ўзбекистонга мухлислик қиладиҚозоғистонлик депутатлар ЖЧ-2026 да Ўзбекистонга мухлислик қиладиБугун, 05:03«Фенербаҳче» Шомуродов трансфери бўйича музокараларни бошлаб юборди...«Фенербаҳче» Шомуродов трансфери бўйича музокараларни бошлаб юборди...Бугун, 04:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...