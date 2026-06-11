Ўзбекистон ва Колумбия учрашуви чипталар сотуви бўйича рекорд ўрнатди
АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонларида бугун расман старт олган футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатидан юртимиз мухлислари учун жуда ёқимли, қувончли ва оламшумул хушхабар етиб келди! Ўз тарихида илк маротаба финал босқичига йўлланмани қўлга киритган суюкли Ўзбекистон миллий терма жамоаси нафақат майдонда, балки унинг атрофидаги қизиқиш ва интригалар борасида ҳам дунё грандларини ортда қолдириб, сайёрада тенгсиз эканлигини исботламоқда.
Олинган сўнгги расмий маълумотларга кўра, мундиалнинг «K» гуруҳи 1-туридан ўрин олган ҳамда бутун Марказий Осиё аҳли интизорлик билан кутаётган Ўзбекистон — Колумбия тўқнашуви айни пайтда чипталар сотуви бўйича бутун бошли турнирда энг юқори ва мутлақ энг яхши натижани қайд этиб турибди. Бу ҳақда халқаро миқёсда тан олинган таниқли ўзбекистонлик футбол эксперти ва мутахассиси Алишер Никимбаев ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифалари орқали эксклюзив хабар тарқатди.
Тажрибали мутахассиснинг тақдим этган рақамлари ва таҳлиллари ҳақиқатан ҳам ҳар бир ўзбек футбол ишқибозининг қалбини ғурурга тўлдириши табиий:
«Турнир ташкилий қўмитасидан олинган дастлабки расмий маълумотларга таянадиган бўлсак, бўлажак ҳаяжонли Ўзбекистон — Колумбия тўқнашуви учун ҳозирги соатгача нақд 74 725 та чипта ўз эгасини топиб улгурган. Ҳайратланарли жиҳати шундаки, айни дамда мазкур кўрсаткич жорий Жаҳон чемпионати доирасидаги бошқа исталган учрашув учун сотилган чипталар ҳажмидан сезиларли даражада кўпдир.
Жаҳон футболи эътиборида бўлган мусобақанинг расмий очилиш учрашуви ҳисобланган Мексика — Жанубий Африка Республикаси (73 373 та чипта) баҳси ҳамда миллионлаб мухлисларга эга бўлган Бразилия — Марокаш (73 719 та чипта) ўртасидаги шиддатли тўқнашувлар ҳам чипта сотилиш суръати бўйича вакилларимиз иштирокидаги ўйиндан ортда қолиб кетди», — дея таъкидлайди Алишер Никимбаев.
Ушбу тарихий рақамлар океан ортида истиқомат қилаётган ва у ерга дунёнинг турли нуқталаридан етиб борган ҳамюртларимиз, қолаверса, Жанубий Американинг энг жўшқин мухлислари ушбу ўйинга қанчалик юқори даражада ташна эканлигидан далолат беради. Италиялик афсона Фабио Каннаваро бошчилигидаги «оқ бўрилар» 18 июнь куни Мексиканинг машҳур яшил майдонида мана шундай улкан — 75 мингга яқин томошабин қаршисида Жаҳон чемпионатидаги ўзларининг илк тарихий учрашувини ўтказишади. Трибуналардан янграйдиган «Ўзбекистон!» деган ҳайқириқлар футболчиларимизга чинакам қанот бағишлаши шубҳасиз. Вакилларимизга ушбу унутилмас баҳсда фақат ва фақат ғалаба тилаб қоламиз!
Миллий терма жамоамизнинг Колумбияга қарши тарихий ўйини тафсилотлари, Фабио Каннаваронинг машғулотлар лагеридан эксклюзив репортажлар ва Жаҳон чемпионатининг барча қайноқ, рекордчи ва шов-шувли хабарларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…