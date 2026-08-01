Роберто Де Зерби Ришарлисоннинг келажаги ҳақида гапирди

·27·Спорт
Роберто Де Зерби Ришарлисоннинг келажаги ҳақида гапирди
Қисқача

Тоттенхем бош мураббийи Роберто Де Зерби бразилиялик ҳужумчи Ришарлисоннинг ёзги трансфер ойнасидан кейин ҳам жамоада қолиши борасида аниқлик йўқлигини маълум қилди. Асосий муаммо футболчининг Тоттенхем лойиҳасига садоқати борасида иккиланиб тургани ва унинг келажаги борасидаги сигналлари бир хил емаслигида еканлиги таъкидланди.

Тоттенхем бош мураббийи Роберто Де Зерби бразилиялик ҳужумчи Ришарлисоннинг ёзги трансфер ойнасидан кейин ҳам жамоада қолиш-қолмаслиги борасида ноаниқлик мавжудлигини тан олди. Goal.com хабар беришича, футболчи Челси қарши кечган Сидней Суперкубоги учрашувида сўнгги дақиқаларда ғалаба голини киритиб, ўзининг майдондаги қадрини яна бир бор исботлаган бўлса-да, унинг Шимолий Лондон клубидаги келажаги сир сақланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Австралиядаги Аккор стадионида бўлиб ўтган ўртоқлик ўйинидан сўнг матбуот анжуманида қатнашган италиялик мутахассис собиқ Эверто ўйинчиси атрофидаги вазият ҳақида очиқ-ойдин фикр билдирди. Де Зерби яқин ҳафталарда нима бўлишини аниқ билмаслигини, бироқ Ришарлисонни ҳам футболчи, ҳам инсон сифатида жуда қадрлашини алоҳида таъкидлади.

Ноаниқлик ва футболчининг иккиланиши

Асосий муаммо Ришарлисоннинг Тоттенхем лойиҳасига садоқати борасидаги ўзининг иккиланиб турганида эканлиги маълум бўлди. 2022-йилнинг ёзида Эвертон сафидан 50 миллион фунт стерлинг ҳамда 10 миллион фунт стерлинг миқдоридаги қўшимча бонуслар эвазига келиб қўшилган ва 2024–25-йилги мавсумда Европа лигаси чемпионлигини қўлга киритишга ўз ҳиссасини қўшган ҳужумчининг тақдири ҳозирча сўроқ остида турибди.

Де Зербидан футболчи трансфер қилишни аниқ сўраганми ёки йўқми деб сўралганда, у ўйинчидан келаётган сигналлар бир хил эмаслигини тан олди. Мураббийнинг сўзларига кўра, Ришарлисон баъзида қолишни хоҳлашини, баъзида эса кетишни исташини айтиб, тушунмовчиликлар келтириб чиқармоқда, аммо улар бу масалани албатта муҳокама қилишади.

Мавсумдаги қийинчиликлар ва муҳим голлар

Ўтган мавсум Тоттенхем учун анчагина мураккаб кечди ва жамоадаги беқарорлик туфайли март ойининг охирида Игор Тудор ўрнига бош мураббий этиб тайинланган Роберто Де Зерби қутқарув миссиясини бажариб, жамоага Премер-лигада қолишга ёрдам берди ва мавсумни 17-ўринда якунлади. Ана шу нотинчликларга қарамай, бразилиялик ҳужумчи мавсум давомида ўз ҳисобига 12 та гол ёздириб қўйишга муваффақ бўлди.

Де Зерби жорий трансфер бозорида бундай ишончли гол муаллифини топиш қийинлигини яхши тушунади. Унинг фикрича, Ришарлисоннинг ишчанлиги ва машғулотларга жиддий ёндашуви уни жамоа учун ўта муҳим ўйинчига айлантиради, чунки у голлар уриш йўлини яхши билади.

Италиялик мураббий ўйинчининг майдондаги ҳаракатларига ҳеч қандай эътироз йўқлигини, жамоадошлари, клуб ва мураббийлар штаби уни ҳар куни жиддий меҳнат қилгани учун яхши кўришини қўшимча қилди.

ТоттенхемРоберто Де ЗербиРишарлисонЧелсиТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Бунёдкор»га 5 млрд сўм ажратилди: энди нима бўлади?«Бунёдкор»га 5 млрд сўм ажратилди: энди нима бўлади?Бугун, 21:01«Насаф»нинг илк ёзги трансфери: Паата Гудушаури ким?«Насаф»нинг илк ёзги трансфери: Паата Гудушаури ким?Бугун, 20:56Барселона швесиялик вингернинг келажаги борасида иккиланмоқдаБарселона швесиялик вингернинг келажаги борасида иккиланмоқдаБугун, 20:51Ҳусанов пенальтида адашди: «Сити» Ҳонконгда «Интер»га ютқаздиҲусанов пенальтида адашди: «Сити» Ҳонконгда «Интер»га ютқаздиБугун, 19:52Милан Браҳим Диазни қайтаришни режалаштирмоқда ва Рафаел Леаони сотиши мумкинМилан Браҳим Диазни қайтаришни режалаштирмоқда ва Рафаел Леаони сотиши мумкинБугун, 18:53Ханси Флик Маркус Ресфорднинг кетишидан афсусда эканини билдирдиХанси Флик Маркус Ресфорднинг кетишидан афсусда эканини билдирдиБугун, 18:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда