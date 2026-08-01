Роберто Де Зерби Ришарлисоннинг келажаги ҳақида гапирди
Тоттенхем бош мураббийи Роберто Де Зерби бразилиялик ҳужумчи Ришарлисоннинг ёзги трансфер ойнасидан кейин ҳам жамоада қолиши борасида аниқлик йўқлигини маълум қилди. Асосий муаммо футболчининг Тоттенхем лойиҳасига садоқати борасида иккиланиб тургани ва унинг келажаги борасидаги сигналлари бир хил емаслигида еканлиги таъкидланди.
Тоттенхем бош мураббийи Роберто Де Зерби бразилиялик ҳужумчи Ришарлисоннинг ёзги трансфер ойнасидан кейин ҳам жамоада қолиш-қолмаслиги борасида ноаниқлик мавжудлигини тан олди. Goal.com хабар беришича, футболчи Челси қарши кечган Сидней Суперкубоги учрашувида сўнгги дақиқаларда ғалаба голини киритиб, ўзининг майдондаги қадрини яна бир бор исботлаган бўлса-да, унинг Шимолий Лондон клубидаги келажаги сир сақланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Австралиядаги Аккор стадионида бўлиб ўтган ўртоқлик ўйинидан сўнг матбуот анжуманида қатнашган италиялик мутахассис собиқ Эверто ўйинчиси атрофидаги вазият ҳақида очиқ-ойдин фикр билдирди. Де Зерби яқин ҳафталарда нима бўлишини аниқ билмаслигини, бироқ Ришарлисонни ҳам футболчи, ҳам инсон сифатида жуда қадрлашини алоҳида таъкидлади.
Ноаниқлик ва футболчининг иккиланишиАсосий муаммо Ришарлисоннинг Тоттенхем лойиҳасига садоқати борасидаги ўзининг иккиланиб турганида эканлиги маълум бўлди. 2022-йилнинг ёзида Эвертон сафидан 50 миллион фунт стерлинг ҳамда 10 миллион фунт стерлинг миқдоридаги қўшимча бонуслар эвазига келиб қўшилган ва 2024–25-йилги мавсумда Европа лигаси чемпионлигини қўлга киритишга ўз ҳиссасини қўшган ҳужумчининг тақдири ҳозирча сўроқ остида турибди.
Де Зербидан футболчи трансфер қилишни аниқ сўраганми ёки йўқми деб сўралганда, у ўйинчидан келаётган сигналлар бир хил эмаслигини тан олди. Мураббийнинг сўзларига кўра, Ришарлисон баъзида қолишни хоҳлашини, баъзида эса кетишни исташини айтиб, тушунмовчиликлар келтириб чиқармоқда, аммо улар бу масалани албатта муҳокама қилишади.
Мавсумдаги қийинчиликлар ва муҳим голларЎтган мавсум Тоттенхем учун анчагина мураккаб кечди ва жамоадаги беқарорлик туфайли март ойининг охирида Игор Тудор ўрнига бош мураббий этиб тайинланган Роберто Де Зерби қутқарув миссиясини бажариб, жамоага Премер-лигада қолишга ёрдам берди ва мавсумни 17-ўринда якунлади. Ана шу нотинчликларга қарамай, бразилиялик ҳужумчи мавсум давомида ўз ҳисобига 12 та гол ёздириб қўйишга муваффақ бўлди.
Де Зерби жорий трансфер бозорида бундай ишончли гол муаллифини топиш қийинлигини яхши тушунади. Унинг фикрича, Ришарлисоннинг ишчанлиги ва машғулотларга жиддий ёндашуви уни жамоа учун ўта муҳим ўйинчига айлантиради, чунки у голлар уриш йўлини яхши билади.
Италиялик мураббий ўйинчининг майдондаги ҳаракатларига ҳеч қандай эътироз йўқлигини, жамоадошлари, клуб ва мураббийлар штаби уни ҳар куни жиддий меҳнат қилгани учун яхши кўришини қўшимча қилди.
…