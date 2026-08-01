SpaceX Starship ракета стартини ўта яқиндан тасвирга олди

·24·Техно
SpaceX Starship ракета стартини ўта яқиндан тасвирга олди
Қисқача

SpaceX компанияси ўзининг улкан Starship ракетасининг навбатдаги парвозига оид ноёб видеони омма еътиборига ҳавола етди. Мазкур кадрлар бевосита Super Heavy тезлатгичи остига ўрнатилган махсус камера ёрдамида муҳрланган бўлиб, парвоз вақтида камеранинг атрофида бир йўла 33 та Raptor двигатели ишга тушди. Двигателларнинг ёниш камераларида суюқ кислород ва метаннинг ўзаро таъсири натижасида ҳосил бўладиган газларнинг ҳарорати нақ 3000 даража Селсийга етди. Ихбт.

Аэрокосмик тадқиқотлар соҳасида илғор ечимлари билан танилган SpaceX компанияси ўзининг улкан Starship ракетасининг навбатдаги парвозига оид ноёб видеони омма эътиборига ҳавола этди. Мазкур кадрлар бевосита Super Heavy тезлатгичи остига ўрнатилган махсус камера ёрдамида муҳрланган бўлиб, бундай экстремал ракета старти ракетасозлик тарихида илк бор мисли кўрилмаган яқин масофадан тасвирга олинди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг маълумот беришича, парвоз вақтида камеранинг атрофида бир йўла 33 та Raptor двигатели ишга тушган. Двигателларнинг ёниш камераларида суюқ кислород ва метаннинг ўзаро таъсири натижасида ҳосил бўладиган газларнинг ҳарорати нақ 3000 даража Цельсийга етади. Бу каби ўта юқори кўрсаткичлар технологик жиҳатдан муҳандисларга улкан масъулият юклайди.

Экстремал шароитдаги синов

Барча Raptor двигателлари бир вақтнинг ўзида ишга тушгач, старт майдончаси мислсиз даражадаги физик ва термик юкламаларга дуч келади. Хусусан, тизим ўта товуш тезлигидан юқори бўлган чиқинди оқимлари, кучли зарба тўлқинлари, улкан акустик босим ҳамда кучли тебранишлар гирдобига тушади. Шунингдек, жараёнга қўшимча равишда сув оқимлари ва қалин буғ булутлари ҳамроҳлик қилади.

Шунчалик оғир ва таҳликали шароитга қарамай, мазкур махсус камера ракета парвозининг бутун кетма-кетлиги давомида узлуксиз тасвирга олишни давом эттирган. Бунда объективнинг иссиқликдан терлаб кетмагани ёки ўз фокусини йўқотмагани мутахассисларнинг юксак маҳоратидан далолат беради.

Муҳандислик ютуғи

Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай бардошли ва ноёб видеотасвирга олиш тизимини яратиш жараёни ракетанинг ўзини лойиҳалаштиришчалик мураккаб муҳандислик вазифаларидан бири бўлган. Олинган кадрлар мутахассисларга ва технология ихлосмандларига Starship стартини мутлақо янги, илгари кўрилмаган ракурсдан кузатиш имконини тақдим этади.

Мазкур муваффақиятли синов келгусида космик парвозларни мониторинг қилиш ҳамда ракеталарнинг иш фаолиятини янада чуқур таҳлил қилишда муҳим қадам бўлиб хизмат қилади. SpaceX компаниясининг бу каби технологик ютуқлари келажакда Марсни ўзлаштириш ва бошқа узоқ муддатли космик миссияларни амалга оширишда асосий пойдевор вазифасини бажариши кутилмоқда.

SpaceXStarshipSuper HeavyRaptorТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Смартфондаги чалғитувчи иловаларни жисмоний қулфлаш қурилмаси яратилдиСмартфондаги чалғитувчи иловаларни жисмоний қулфлаш қурилмаси яратилдиБугун, 20:56NASA ва хусусий компаниялар Ойда базалар қуриш учун технология яратмоқдаNASA ва хусусий компаниялар Ойда базалар қуриш учун технология яратмоқдаБугун, 20:53Uber автоном автомобиллар бозорида ўз империясини қандай қурмоқдаUber автоном автомобиллар бозорида ўз империясини қандай қурмоқдаБугун, 20:23Intel ҳажми жиҳатидан улкан бўлган янги чипларни ишлаб чиқариш технологиясини эълон қилдиIntel ҳажми жиҳатидан улкан бўлган янги чипларни ишлаб чиқариш технологиясини эълон қилдиБугун, 19:52DDR5 хотирасининг битта модулидан фойдаланиш нима учун ёмон эмасDDR5 хотирасининг битта модулидан фойдаланиш нима учун ёмон эмасБугун, 19:28Смартфонда доомскроллинг одатини енгишга ёрдам берувчи махсус иловаларСмартфонда доомскроллинг одатини енгишга ёрдам берувчи махсус иловаларБугун, 19:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади