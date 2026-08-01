SpaceX Starship ракета стартини ўта яқиндан тасвирга олди
SpaceX компанияси ўзининг улкан Starship ракетасининг навбатдаги парвозига оид ноёб видеони омма еътиборига ҳавола етди. Мазкур кадрлар бевосита Super Heavy тезлатгичи остига ўрнатилган махсус камера ёрдамида муҳрланган бўлиб, парвоз вақтида камеранинг атрофида бир йўла 33 та Raptor двигатели ишга тушди. Двигателларнинг ёниш камераларида суюқ кислород ва метаннинг ўзаро таъсири натижасида ҳосил бўладиган газларнинг ҳарорати нақ 3000 даража Селсийга етди. Ихбт.
Аэрокосмик тадқиқотлар соҳасида илғор ечимлари билан танилган SpaceX компанияси ўзининг улкан Starship ракетасининг навбатдаги парвозига оид ноёб видеони омма эътиборига ҳавола этди. Мазкур кадрлар бевосита Super Heavy тезлатгичи остига ўрнатилган махсус камера ёрдамида муҳрланган бўлиб, бундай экстремал ракета старти ракетасозлик тарихида илк бор мисли кўрилмаган яқин масофадан тасвирга олинди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг маълумот беришича, парвоз вақтида камеранинг атрофида бир йўла 33 та Raptor двигатели ишга тушган. Двигателларнинг ёниш камераларида суюқ кислород ва метаннинг ўзаро таъсири натижасида ҳосил бўладиган газларнинг ҳарорати нақ 3000 даража Цельсийга етади. Бу каби ўта юқори кўрсаткичлар технологик жиҳатдан муҳандисларга улкан масъулият юклайди.
Экстремал шароитдаги синовБарча Raptor двигателлари бир вақтнинг ўзида ишга тушгач, старт майдончаси мислсиз даражадаги физик ва термик юкламаларга дуч келади. Хусусан, тизим ўта товуш тезлигидан юқори бўлган чиқинди оқимлари, кучли зарба тўлқинлари, улкан акустик босим ҳамда кучли тебранишлар гирдобига тушади. Шунингдек, жараёнга қўшимча равишда сув оқимлари ва қалин буғ булутлари ҳамроҳлик қилади.
Шунчалик оғир ва таҳликали шароитга қарамай, мазкур махсус камера ракета парвозининг бутун кетма-кетлиги давомида узлуксиз тасвирга олишни давом эттирган. Бунда объективнинг иссиқликдан терлаб кетмагани ёки ўз фокусини йўқотмагани мутахассисларнинг юксак маҳоратидан далолат беради.
Муҳандислик ютуғиМутахассисларнинг таъкидлашича, бундай бардошли ва ноёб видеотасвирга олиш тизимини яратиш жараёни ракетанинг ўзини лойиҳалаштиришчалик мураккаб муҳандислик вазифаларидан бири бўлган. Олинган кадрлар мутахассисларга ва технология ихлосмандларига Starship стартини мутлақо янги, илгари кўрилмаган ракурсдан кузатиш имконини тақдим этади.
Мазкур муваффақиятли синов келгусида космик парвозларни мониторинг қилиш ҳамда ракеталарнинг иш фаолиятини янада чуқур таҳлил қилишда муҳим қадам бўлиб хизмат қилади. SpaceX компаниясининг бу каби технологик ютуқлари келажакда Марсни ўзлаштириш ва бошқа узоқ муддатли космик миссияларни амалга оширишда асосий пойдевор вазифасини бажариши кутилмоқда.
…