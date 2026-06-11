Трент Александер-Арнолд Реал Мадридда асосий таркибдаги ўрнини йўқотиши мумкин
Реал Мадрид жамоасининг ўнг қанот ҳимоячиси Трент Александер-Арнолд янги бош мураббий Жозе Моуринью келиши билан жиддий рақобатга дуч келиши ҳақида огоҳлантирилди. Англия Премер-лигасининг собиқ ҳужумчиси Жиммй Флойд Ҳасселбаинкнинг фикрича, агар португалиялик мутахассис ҳимоядаги барқарорликни ҳужумкорликдан устун қўйса, Дензел Думфриес инглиз футболчисини асосий таркибдан сиқиб чиқариши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Sky Sports хабарига кўра, Жозе Моуринью чоршанба куни Мадридга етиб келган ва июль ойидан расман иш бошлаш учун шартнома тафсилотларини якунлаган. "Қироллик клуби" раҳбарияти ҳимоя чизиғини кучайтириш мақсадида Интер аъзоси Дензел Думфриес ва Ливерпул марказий ҳимоячиси Ибраҳима Konaте трансфери устида ишламоқда. Бу Александер-Арнолд учун кутилмаган янгилик бўлди, чунки у жароҳатлар сабабли Англия терма жамоасининг Жаҳон чемпионати қайдномасидан ҳам тушиб қолган эди.
Ҳасселбаинкнинг таъкидлашича, Моуринью услуби кўпроқ ҳимоявий интизомга таянади. "Агар гап Моуринью ҳақида кетаётган бўлса, Думфриеснинг имкониятлари жуда юқори, чунки Жосе биринчи навбатда ҳимоячидан ҳимояланишни талаб қилади. Трентнинг сифатларини барчамиз биламиз, лекин у кўпроқ ҳужумда фойдали. Шундай бўлса-да, икки хил услубдаги ҳимоячига эга бўлиш мураббий учун катта ҳашаматдир", — дейди собиқ футболчи.
Дани Карвахаль 30-июн куни жамоани тарк этиши кутилаётган бир пайтда, 27 ёшли Александер-Арнолдга бўлган босим янада ортади. Шунга қарамай, экспертлар унга Англия Премер-лигасига қайтишни маслаҳат бермаяпти. Ҳасселбаинкнинг фикрича, Трент Мадридда қолиб, ўз характерини кўрсатиши ва ўйинининг бошқа қирраларини ривожлантириши керак.
…