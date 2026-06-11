Трент Александер-Арнолд Реал Мадридда асосий таркибдаги ўрнини йўқотиши мумкин

·68·Спорт
Трент Александер-Арнолд Реал Мадридда асосий таркибдаги ўрнини йўқотиши мумкин

Реал Мадрид жамоасининг ўнг қанот ҳимоячиси Трент Александер-Арнолд янги бош мураббий Жозе Моуринью келиши билан жиддий рақобатга дуч келиши ҳақида огоҳлантирилди. Англия Премер-лигасининг собиқ ҳужумчиси Жиммй Флойд Ҳасселбаинкнинг фикрича, агар португалиялик мутахассис ҳимоядаги барқарорликни ҳужумкорликдан устун қўйса, Дензел Думфриес инглиз футболчисини асосий таркибдан сиқиб чиқариши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sky Sports хабарига кўра, Жозе Моуринью чоршанба куни Мадридга етиб келган ва июль ойидан расман иш бошлаш учун шартнома тафсилотларини якунлаган. "Қироллик клуби" раҳбарияти ҳимоя чизиғини кучайтириш мақсадида Интер аъзоси Дензел Думфриес ва Ливерпул марказий ҳимоячиси Ибраҳима Konaте трансфери устида ишламоқда. Бу Александер-Арнолд учун кутилмаган янгилик бўлди, чунки у жароҳатлар сабабли Англия терма жамоасининг Жаҳон чемпионати қайдномасидан ҳам тушиб қолган эди.

Ҳасселбаинкнинг таъкидлашича, Моуринью услуби кўпроқ ҳимоявий интизомга таянади. "Агар гап Моуринью ҳақида кетаётган бўлса, Думфриеснинг имкониятлари жуда юқори, чунки Жосе биринчи навбатда ҳимоячидан ҳимояланишни талаб қилади. Трентнинг сифатларини барчамиз биламиз, лекин у кўпроқ ҳужумда фойдали. Шундай бўлса-да, икки хил услубдаги ҳимоячига эга бўлиш мураббий учун катта ҳашаматдир", — дейди собиқ футболчи.

Дани Карвахаль 30-июн куни жамоани тарк этиши кутилаётган бир пайтда, 27 ёшли Александер-Арнолдга бўлган босим янада ортади. Шунга қарамай, экспертлар унга Англия Премер-лигасига қайтишни маслаҳат бермаяпти. Ҳасселбаинкнинг фикрича, Трент Мадридда қолиб, ўз характерини кўрсатиши ва ўйинининг бошқа қирраларини ривожлантириши керак.

Реал МадридЖозе МоуриньюТрент Александер-АрнолдДензел ДумфриесТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуринью Реал Мадридга қайтди: Майкл Оуен кутилмаган тайинлов ҳақидаЖозе Моуринью Реал Мадридга қайтди: Майкл Оуен кутилмаган тайинлов ҳақидаБугун, 11:20Жозе Моуринью Бернардо Силва трансферига аралашди: Реал Мадрид асосий даъвогарЖозе Моуринью Бернардо Силва трансферига аралашди: Реал Мадрид асосий даъвогарБугун, 11:14«Манчестер Сити» Винисиусни ўз сафига қўшиб олиш учун ҳаракат бошлади«Манчестер Сити» Винисиусни ўз сафига қўшиб олиш учун ҳаракат бошладиБугун, 11:10PSJ ва Ливерпул нишонидаги Аклиоуче ёзда жамоасини тарк этишини тасдиқладиPSJ ва Ливерпул нишонидаги Аклиоуче ёзда жамоасини тарк этишини тасдиқладиБугун, 10:55Букайо Сака Муҳаммад Салах даражасига чиқиши учун нима қилиши керак?Букайо Сака Муҳаммад Салах даражасига чиқиши учун нима қилиши керак?Бугун, 10:12Гарри Кейн Англия терма жамоаси рекордини қанчалик юқори ўрнатади?Гарри Кейн Англия терма жамоаси рекордини қанчалик юқори ўрнатади?Бугун, 09:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...