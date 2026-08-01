33 йил отбоқарлик билан шуғулланиб, 100 та от ўғирлигида айбланган отахон судда оқланиб йиғлаб юборди

·0·Дунё
33 йил отбоқарлик билан шуғулланиб, 100 та от ўғирлигида айбланган отахон судда оқланиб йиғлаб юборди

Ақтўбе вилоятида 100 та отни ўғирлаганликда айбланган 60 ёшли Раҳат Сарсенов апелляция суди қарори билан озод қилинди. Суд аввалги етти йиллик қамоқ жазоси ва 30 миллион тенге зарарни ундириш ҳақидаги ҳукмни бекор қилди.

Сарсеновга қарши иш хўжалик эгасининг мурожаатидан кейин қўзғатилган. Биринчи суд уни юзта от йўқолишига масъул деб топган эди. Аммо иш қайта кўриб чиқилганда, аслида хўжаликдан фақат битта от йўқолгани маълум бўлди.

Раҳат Сарсенов 1994 йилдан буён шу хўжаликда отбоқар бўлиб ишлаб келган. Унинг яқинлари билдиришича, эркак инсультдан кейин оғир аҳволга тушган, қўл-оёғи ҳаракатланмайди ва гапиришда қийналади.

Опаси Олтинай Сарсенованинг сўзларига кўра, укаси касаллиги ва қўрқуви сабаб айрим ҳужжатларга нималар ёзилганини англамай туриб имзо қўйган. Оила ўз уйи гаровга қўйилганини ҳам кейинроқ билган.

Суд мажлисида Сарсенов ҳиссиётларини яшира олмади. Унинг турмуш ўртоғи эса эрининг ноҳақ айбланганини таъкидлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

100 та отни ўғирлашда айбланган отахон судда оқланди100 та отни ўғирлашда айбланган отахон судда оқландиБугун, 20:13Беморни текширмаган ҳамшира 22 ёшли қиз ўлимида айбдор топилдиБеморни текширмаган ҳамшира 22 ёшли қиз ўлимида айбдор топилдиБугун, 19:44Таиланд Бош вазири Паттаяда русларнинг ўлдирилиши учун узр сўрадиТаиланд Бош вазири Паттаяда русларнинг ўлдирилиши учун узр сўрадиБугун, 19:02Сеҳр-жоду дейилган ҳолатСеҳр-жоду дейилган ҳолатБугун, 18:28Какку нега бошқа қушлар уясига тухум қўяди? (видео)Какку нега бошқа қушлар уясига тухум қўяди? (видео)Бугун, 17:58Саҳнада Фаластин байроғини кўтарган мусиқий гуруҳ жазоландиСаҳнада Фаластин байроғини кўтарган мусиқий гуруҳ жазоландиБугун, 17:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда