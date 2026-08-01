33 йил отбоқарлик билан шуғулланиб, 100 та от ўғирлигида айбланган отахон судда оқланиб йиғлаб юборди
Ақтўбе вилоятида 100 та отни ўғирлаганликда айбланган 60 ёшли Раҳат Сарсенов апелляция суди қарори билан озод қилинди. Суд аввалги етти йиллик қамоқ жазоси ва 30 миллион тенге зарарни ундириш ҳақидаги ҳукмни бекор қилди.
Сарсеновга қарши иш хўжалик эгасининг мурожаатидан кейин қўзғатилган. Биринчи суд уни юзта от йўқолишига масъул деб топган эди. Аммо иш қайта кўриб чиқилганда, аслида хўжаликдан фақат битта от йўқолгани маълум бўлди.
Раҳат Сарсенов 1994 йилдан буён шу хўжаликда отбоқар бўлиб ишлаб келган. Унинг яқинлари билдиришича, эркак инсультдан кейин оғир аҳволга тушган, қўл-оёғи ҳаракатланмайди ва гапиришда қийналади.
Опаси Олтинай Сарсенованинг сўзларига кўра, укаси касаллиги ва қўрқуви сабаб айрим ҳужжатларга нималар ёзилганини англамай туриб имзо қўйган. Оила ўз уйи гаровга қўйилганини ҳам кейинроқ билган.
Суд мажлисида Сарсенов ҳиссиётларини яшира олмади. Унинг турмуш ўртоғи эса эрининг ноҳақ айбланганини таъкидлади.
…