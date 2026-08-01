Samsung хабарига кўра, хотира чиплари тақчиллиги 2028-йилгача давом этади
Жаҳон бозорида хотира чиплари тақчиллиги кутилганидан ҳам узоқроқ давом этиб, камида 2028-йилгача ўз таъсирини йўқотмаслиги мумкин. Samsung компанияси тақдим этган сўнгги молиявий ҳисобот ва таҳлилий маълумотларга таянган ҳолда, ушбу глобал муаммо нафақат яримўтказгичлар бозорига, балки бутун истеъмол электроникаси ҳамда шахсий компьютерлар сегментига ҳам жиддий таъсир кўрсатмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Samsung расмийларининг таъкидлашича, вазиятнинг кескинлашувига асосий сабаб сунъий интеллект тизимларини ишлаб чиқувчи йирик компанияларнинг чексиз ва тобора ортиб бораётган талабидир. Юқори унумдорликка эга сунъий интеллект серверлари ҳамда маълумотлар марказлари улкан ҳажмда DRAM ва бошқа турдаги хотира турларини талаб қилмоқда. Натижада мавжуд ишлаб чиқариш қувватлари айнан шу соҳага йўналтирилмоқда.
Узоқ муддатли шартномалар ва бозор ўзгаришлариБозордаги юқори талаб фонида йирик сунъий интеллект ўйинчилари келгусидаги етказиб бериш ҳажмларини олдиндан банд қилиб, Samsung билан кўп йиллик шартномалар тузмоқда. Ушбу ёндашув компанияга ишлаб чиқариш ҳажмини кенгайтиришни режалаштириш имконини берса-да, анъанавий бозор учун кескин нарх тебранишлари хавфини сақлаб қолмоқда. Samsung 2027-йилда ҳам вазият янада мураккаблашиши мумкинлигини истисно этмаяпти.
Бундай тенденция Samsung учун икки томонлама натижа бермоқда. Бир томондан, яримўтказгичлар бозоридаги қимматлашув туфайли компаниянинг тегишли бўлими рекорд даражадаги даромад кўрди. Бошқа томондан, бутловчи қисмларнинг қимматлашгани смартфонлар, планшетлар ва телевизорлар ишлаб чиқарувчи бўлинмалар фойдалилигига салбий таъсир кўрсатди.
Истеъмолчилар ва технология бозорига таъсириХотира етишмовчилигининг салбий оқибатлари оддий харидорларга ҳам етиб келди. Samsung қисман қўшимча харажатларни қоплаш учун Galaxy смартфонлари ва планшетларининг айрим моделларининг нархини оширишга мажбур бўлди. Бироқ компаниянинг ўзи тан олишича, қурилмалар нархининг ошиши охир-оқибат талабнинг пасайишига олиб келмоқда.
Муаммо фақат мобил қурилмалар билан чекланиб қолаётгани йўқ. Таҳлилчиларнинг фикрича, хотира тақчиллиги бошқа етакчи технология гигантларига ҳам занжирли реакция сифатида таъсир қилмоқда. Жумладан, NVIDIA ўз видеочизиқлари нархини 10–30 фоизга оширгани ўйин компьютерлари ва ноутбукларининг якуний қийматига ҳам ўз таъсирини ўтказиши муқаррар.
Ҳозирги шароитда истеъмол электроникаси ишлаб чиқарувчилари сунъий интеллект серверлари учун ажратилаётган чекланган қолдиқ ресурслар учун ўзаро рақобатлашишга мажбур бўлмоқда. Мутахассислар яқин йилларда хотира чиплари бозори барқарорлашишини кутиш қийинлигини ва нархлар юқори даражада қолишини тахмин қилмоқда.
…