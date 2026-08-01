Samsung хабарига кўра, хотира чиплари тақчиллиги 2028-йилгача давом этади

·0·Техно
Samsung хабарига кўра, хотира чиплари тақчиллиги 2028-йилгача давом этади

Жаҳон бозорида хотира чиплари тақчиллиги кутилганидан ҳам узоқроқ давом этиб, камида 2028-йилгача ўз таъсирини йўқотмаслиги мумкин. Samsung компанияси тақдим этган сўнгги молиявий ҳисобот ва таҳлилий маълумотларга таянган ҳолда, ушбу глобал муаммо нафақат яримўтказгичлар бозорига, балки бутун истеъмол электроникаси ҳамда шахсий компьютерлар сегментига ҳам жиддий таъсир кўрсатмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Samsung расмийларининг таъкидлашича, вазиятнинг кескинлашувига асосий сабаб сунъий интеллект тизимларини ишлаб чиқувчи йирик компанияларнинг чексиз ва тобора ортиб бораётган талабидир. Юқори унумдорликка эга сунъий интеллект серверлари ҳамда маълумотлар марказлари улкан ҳажмда DRAM ва бошқа турдаги хотира турларини талаб қилмоқда. Натижада мавжуд ишлаб чиқариш қувватлари айнан шу соҳага йўналтирилмоқда.

Узоқ муддатли шартномалар ва бозор ўзгаришлари

Бозордаги юқори талаб фонида йирик сунъий интеллект ўйинчилари келгусидаги етказиб бериш ҳажмларини олдиндан банд қилиб, Samsung билан кўп йиллик шартномалар тузмоқда. Ушбу ёндашув компанияга ишлаб чиқариш ҳажмини кенгайтиришни режалаштириш имконини берса-да, анъанавий бозор учун кескин нарх тебранишлари хавфини сақлаб қолмоқда. Samsung 2027-йилда ҳам вазият янада мураккаблашиши мумкинлигини истисно этмаяпти.

Бундай тенденция Samsung учун икки томонлама натижа бермоқда. Бир томондан, яримўтказгичлар бозоридаги қимматлашув туфайли компаниянинг тегишли бўлими рекорд даражадаги даромад кўрди. Бошқа томондан, бутловчи қисмларнинг қимматлашгани смартфонлар, планшетлар ва телевизорлар ишлаб чиқарувчи бўлинмалар фойдалилигига салбий таъсир кўрсатди.

Истеъмолчилар ва технология бозорига таъсири

Хотира етишмовчилигининг салбий оқибатлари оддий харидорларга ҳам етиб келди. Samsung қисман қўшимча харажатларни қоплаш учун Galaxy смартфонлари ва планшетларининг айрим моделларининг нархини оширишга мажбур бўлди. Бироқ компаниянинг ўзи тан олишича, қурилмалар нархининг ошиши охир-оқибат талабнинг пасайишига олиб келмоқда.

Муаммо фақат мобил қурилмалар билан чекланиб қолаётгани йўқ. Таҳлилчиларнинг фикрича, хотира тақчиллиги бошқа етакчи технология гигантларига ҳам занжирли реакция сифатида таъсир қилмоқда. Жумладан, NVIDIA ўз видеочизиқлари нархини 10–30 фоизга оширгани ўйин компьютерлари ва ноутбукларининг якуний қийматига ҳам ўз таъсирини ўтказиши муқаррар.

Ҳозирги шароитда истеъмол электроникаси ишлаб чиқарувчилари сунъий интеллект серверлари учун ажратилаётган чекланган қолдиқ ресурслар учун ўзаро рақобатлашишга мажбур бўлмоқда. Мутахассислар яқин йилларда хотира чиплари бозори барқарорлашишини кутиш қийинлигини ва нархлар юқори даражада қолишини тахмин қилмоқда.

SamsungХотира чиплариСунъий интеллектDRAMNvidia
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Sam Altman оилавий тарбия жараёнида ChatGPTдан фойдаланишни тарғиб қилмоқдаSam Altman оилавий тарбия жараёнида ChatGPTдан фойдаланишни тарғиб қилмоқдаБугун, 22:27Испания IRIS2 европа космик лойиҳасига 2,3 миллиард долларгача маблағ ажратадиИспания IRIS2 европа космик лойиҳасига 2,3 миллиард долларгача маблағ ажратадиБугун, 21:51Xiaomi ўта чидамли Mijia Giant Повер Савинг Pro кондиционерларини чиқардиXiaomi ўта чидамли Mijia Giant Повер Савинг Pro кондиционерларини чиқардиБугун, 21:21Смартфондаги чалғитувчи иловаларни жисмоний қулфлаш қурилмаси яратилдиСмартфондаги чалғитувчи иловаларни жисмоний қулфлаш қурилмаси яратилдиБугун, 20:56NASA ва хусусий компаниялар Ойда базалар қуриш учун технология яратмоқдаNASA ва хусусий компаниялар Ойда базалар қуриш учун технология яратмоқдаБугун, 20:53SpaceX Starship ракета стартини ўта яқиндан тасвирга олдиSpaceX Starship ракета стартини ўта яқиндан тасвирга олдиБугун, 20:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади