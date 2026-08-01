Реал Мадрид Антонио Рюдигер учун махсус тайёргарлик режасини тузди
Мадриднинг Реал клуби август ойини аниқ бир мақсад билан бошлади: Ла Лига стартига қадар жисмоний ҳолатни мутлақ чўққига олиб чиқиш. Дефенса Централ нашри тарқатган маълумотларга кўра, бош мураббий ва унинг мураббийлар штаби ҳар бир кичик детални диққат билан ўрганиб чиқмоқда, чунки мавсумолди ўйинлари ва таркиб танлаш жараёни жамоа учун ўта муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Австриядаги Фиорентинага қарши ўртоқлик ўйини олдидан эълон қилинган таркиб мухлисларнинг қизғин муҳокамасига сабаб бўлди. Сабаби, мураббий ушбу сафарга бирорта ҳам асосий жамоа марказий ҳимоячисини киритмади. Деан Ҳуижсен бироз оғриқ сезаётган бўлса, Антонио Рюдигер эҳтиёт чораси сифатида Мадридда қолдирилди.
Ҳимоячини асраш стратегиясиГарчи Антонио Рюдигер жамоа билан бир кунда машғулотларга қайтган бўлса-да, у сафарга бормади. Клуб раҳбарияти ва мураббийлар штаби германиялик тажрибали ҳимоячининг тиззасидаги эски муаммоларини инобатга олиб, унинг юкламасини имкон қадар камайтиришга қарор қилишди. Футболчининг ўзи ҳам бу борада мураббий билан келишган ҳолда таваккалчиликка бормасликка қарор қилди.
Режага кўра, Рюдигер жорий мавсумда 60 та ўйин ўтказмайди. Айниқса, Ибраима Конатенинг жамоага келиб қўшилиши ҳимоя чизиғидаги ротацияни яхшилашга ёрдам беради. Мураббийлар уни фақат энг муҳим ва ҳал қилувчи баҳсларда майдонга тушириб, керакли дақиқаларни тақдим этишни мақсад қилганлар.
Трансфер бозори ва кадрлар масаласиБундай эҳтиёткорона ёндашув мураббийларнинг раҳбарият олдига янги марказий ҳимоячи сотиб олиш талабини қўяётганини изоҳлайди. Айни пайтда вазият Раул Асенсио жароҳатидан кейин қандай тикланишига ҳам боғлиқ. У сентябргача сафга қайта олмаслиги аниқ.
Давид Алабанинг кетиши Антонио Рюдигернинг Реал Мадрид сафидаги энг тажрибали ҳимоячи бўлиб қолишига сабаб бўлди. Мураббийлар штаби уни майдонда ҳам, унинг ташқарисида ҳам етакчи сифатида кўрмоқчи. Шу боис футболчига келгуси ойларда алоҳида ғамхўрлик кўрсатилиб, мавсумнинг ҳал қилувчи босқичига энг яхши жисмоний ҳолатда етиб келиши таъминланади.
…