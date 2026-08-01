Реал Мадрид Антонио Рюдигер учун махсус тайёргарлик режасини тузди

·0·Спорт
Реал Мадрид Антонио Рюдигер учун махсус тайёргарлик режасини тузди

Мадриднинг Реал клуби август ойини аниқ бир мақсад билан бошлади: Ла Лига стартига қадар жисмоний ҳолатни мутлақ чўққига олиб чиқиш. Дефенса Централ нашри тарқатган маълумотларга кўра, бош мураббий ва унинг мураббийлар штаби ҳар бир кичик детални диққат билан ўрганиб чиқмоқда, чунки мавсумолди ўйинлари ва таркиб танлаш жараёни жамоа учун ўта муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Австриядаги Фиорентинага қарши ўртоқлик ўйини олдидан эълон қилинган таркиб мухлисларнинг қизғин муҳокамасига сабаб бўлди. Сабаби, мураббий ушбу сафарга бирорта ҳам асосий жамоа марказий ҳимоячисини киритмади. Деан Ҳуижсен бироз оғриқ сезаётган бўлса, Антонио Рюдигер эҳтиёт чораси сифатида Мадридда қолдирилди.

Ҳимоячини асраш стратегияси

Гарчи Антонио Рюдигер жамоа билан бир кунда машғулотларга қайтган бўлса-да, у сафарга бормади. Клуб раҳбарияти ва мураббийлар штаби германиялик тажрибали ҳимоячининг тиззасидаги эски муаммоларини инобатга олиб, унинг юкламасини имкон қадар камайтиришга қарор қилишди. Футболчининг ўзи ҳам бу борада мураббий билан келишган ҳолда таваккалчиликка бормасликка қарор қилди.

Режага кўра, Рюдигер жорий мавсумда 60 та ўйин ўтказмайди. Айниқса, Ибраима Конатенинг жамоага келиб қўшилиши ҳимоя чизиғидаги ротацияни яхшилашга ёрдам беради. Мураббийлар уни фақат энг муҳим ва ҳал қилувчи баҳсларда майдонга тушириб, керакли дақиқаларни тақдим этишни мақсад қилганлар.

Трансфер бозори ва кадрлар масаласи

Бундай эҳтиёткорона ёндашув мураббийларнинг раҳбарият олдига янги марказий ҳимоячи сотиб олиш талабини қўяётганини изоҳлайди. Айни пайтда вазият Раул Асенсио жароҳатидан кейин қандай тикланишига ҳам боғлиқ. У сентябргача сафга қайта олмаслиги аниқ.

Давид Алабанинг кетиши Антонио Рюдигернинг Реал Мадрид сафидаги энг тажрибали ҳимоячи бўлиб қолишига сабаб бўлди. Мураббийлар штаби уни майдонда ҳам, унинг ташқарисида ҳам етакчи сифатида кўрмоқчи. Шу боис футболчига келгуси ойларда алоҳида ғамхўрлик кўрсатилиб, мавсумнинг ҳал қилувчи босқичига энг яхши жисмоний ҳолатда етиб келиши таъминланади.

Реал МадридАнтонио РюдигерЛа ЛигаФутболТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Челси 35 ёшли ҳужумчи Денни Велбекни ўз сафига қўшиб олдиЧелси 35 ёшли ҳужумчи Денни Велбекни ўз сафига қўшиб олдиБугун, 22:19Абдуқодир Ҳусанов 90 дақиқа ўйнади: Мареска унга янги вазифа бердими?Абдуқодир Ҳусанов 90 дақиқа ўйнади: Мареска унга янги вазифа бердими?Бугун, 22:00«Юнайтед» Мбеумонинг дубли эвазига «Атлетико» устидан ғалаба қилди«Юнайтед» Мбеумонинг дубли эвазига «Атлетико» устидан ғалаба қилдиБугун, 21:52Уч қизил карточка: «Пахтакор» пешқадамлик имконини бой бердиУч қизил карточка: «Пахтакор» пешқадамлик имконини бой бердиБугун, 21:48Челси Жоау Педрони янги ва қулай шартнома билан тақдирлайдиЧелси Жоау Педрони янги ва қулай шартнома билан тақдирлайдиБугун, 21:10«Бунёдкор»га 5 млрд сўм ажратилди: энди нима бўлади?«Бунёдкор»га 5 млрд сўм ажратилди: энди нима бўлади?Бугун, 21:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда