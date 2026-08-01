Челси 35 ёшли ҳужумчи Денни Велбекни ўз сафига қўшиб олди
Англия футболида кутилмаган ва шов-шувли трансфер амалга оширилди. Goal.com хабар беришича, Лондоннинг Челси клуби Брайтон ва ҳов Албион жамоасининг тажрибали ҳужумчиси Денни Велбекни ўз сафига қўшиб олди. 35 ёшли собиқ Англия терма жамоаси аъзоси Стамфорд Бридж стадиони билан 2028-йилгача мўлжалланган икки йиллик шартнома имзолади ва бу қадам Хаби Алонсо бошқарувидаги таркибга катта тажриба олиб келиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Кутилмаган бу трансфер футбол жамоатчилигида катта қизиқиш уйғотди. Жанубий соҳилдан Ғарбий Лондонга кўчиб ўтган футболчи фаолияти давомида Англия Премер-лигасининг бир нечта гранд клубларида муваффақиятли тўп сурган. Челси расмий сайтига берган интервюсида тажрибали ҳужумчи ўзининг таассуротлари билан ўртоқлашди.
Чемпионлик тажрибаси ва бой фаолиятДенни Велбекнинг профессионал фаолияти босқичма-босқич йирик ғалабалар ва юқори босимли ўйинларга бой тарзда кечган. У ўз фаолиятини Манчестер Юнайтед сафида бошлаб, афсонавий сер Алекс Фергюсон қўл остида асосий ўйинчилардан бирига айланган эди. Олд Траффордда ўтказган йиллари давомида у Премер-лигаси чемпионлиги, икки бор Лига кубоги, Англия Суперкубоги ҳамда 2008-йилги клублар ўртасидаги Жаҳон чемпионатида зафар қучган.
Манчестердаги муваффақиятли даврдан сўнг, Велбек 2014-йилда Арсенал сафига ўтиб, беш мавсум давомида тўп сурди. Ушбу даврда у Канонирлар сафида 32 та гол уришга эришди ва Англия кубоги ҳамда яна бир бор Суперкубокни қўлга киритди. Уелсфорд ва Брайтон клубларидаги сўнгги фаолияти эса унинг ҳамон юқори даражада ўйнаш қобилиятини сақлаб қолганини кўрсатди.
Хаби Алонсо бошчилигидаги янги даврКўпчилик 35 ёшли футболчининг трансферига шубҳа билан қараши мумкин бўлса-да, Велбекнинг сўнгги статистикаси унинг ҳали имкониятлари кўплигини кўрсатади. У Брайтоддаги сўнгги икки мавсумда Премер-лигада 26 та гол уришга муваффақийтди. Бу кўрсаткич кўплаб ёш ҳужумчилар эриша олмайдиган барқарорликни намоён этади.
Шартнома имзоланганидан кейин футболчи ўзининг янги босқичдаги шижоати ҳақида гапирди. Ичимда ҳамон ўт бор, деди у ва жамоа мухлислари ҳамда клуб учун бор кучини беришга тайёрлигини таъкидлади. Велбекнинг келиши Кобҳам қароргоҳида ўтиш даври кетаётган бир пайтга тўғри келди. Хаби Алонсо ўтган мавсумдаги омадсиз натижалардан сўнг кўк-анорранглилар клубини янги чўққиларга олиб чиқиш вазифасини бажармоқда. Тўрт юздан ортиқ Премер-лигаси ўйинларида қатнашган ва Чемпионлар лигасида тажриба тўплаган ҳужумчининг келиши жамоага ижобий таъсир кўрсатиши кутилмоқда.
…