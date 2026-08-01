Челси 35 ёшли ҳужумчи Денни Велбекни ўз сафига қўшиб олди

·0·Спорт
Челси 35 ёшли ҳужумчи Денни Велбекни ўз сафига қўшиб олди

Англия футболида кутилмаган ва шов-шувли трансфер амалга оширилди. Goal.com хабар беришича, Лондоннинг Челси клуби Брайтон ва ҳов Албион жамоасининг тажрибали ҳужумчиси Денни Велбекни ўз сафига қўшиб олди. 35 ёшли собиқ Англия терма жамоаси аъзоси Стамфорд Бридж стадиони билан 2028-йилгача мўлжалланган икки йиллик шартнома имзолади ва бу қадам Хаби Алонсо бошқарувидаги таркибга катта тажриба олиб келиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Кутилмаган бу трансфер футбол жамоатчилигида катта қизиқиш уйғотди. Жанубий соҳилдан Ғарбий Лондонга кўчиб ўтган футболчи фаолияти давомида Англия Премер-лигасининг бир нечта гранд клубларида муваффақиятли тўп сурган. Челси расмий сайтига берган интервюсида тажрибали ҳужумчи ўзининг таассуротлари билан ўртоқлашди.

Чемпионлик тажрибаси ва бой фаолият

Денни Велбекнинг профессионал фаолияти босқичма-босқич йирик ғалабалар ва юқори босимли ўйинларга бой тарзда кечган. У ўз фаолиятини Манчестер Юнайтед сафида бошлаб, афсонавий сер Алекс Фергюсон қўл остида асосий ўйинчилардан бирига айланган эди. Олд Траффордда ўтказган йиллари давомида у Премер-лигаси чемпионлиги, икки бор Лига кубоги, Англия Суперкубоги ҳамда 2008-йилги клублар ўртасидаги Жаҳон чемпионатида зафар қучган.

Манчестердаги муваффақиятли даврдан сўнг, Велбек 2014-йилда Арсенал сафига ўтиб, беш мавсум давомида тўп сурди. Ушбу даврда у Канонирлар сафида 32 та гол уришга эришди ва Англия кубоги ҳамда яна бир бор Суперкубокни қўлга киритди. Уелсфорд ва Брайтон клубларидаги сўнгги фаолияти эса унинг ҳамон юқори даражада ўйнаш қобилиятини сақлаб қолганини кўрсатди.

Хаби Алонсо бошчилигидаги янги давр

Кўпчилик 35 ёшли футболчининг трансферига шубҳа билан қараши мумкин бўлса-да, Велбекнинг сўнгги статистикаси унинг ҳали имкониятлари кўплигини кўрсатади. У Брайтоддаги сўнгги икки мавсумда Премер-лигада 26 та гол уришга муваффақийтди. Бу кўрсаткич кўплаб ёш ҳужумчилар эриша олмайдиган барқарорликни намоён этади.

Шартнома имзоланганидан кейин футболчи ўзининг янги босқичдаги шижоати ҳақида гапирди. Ичимда ҳамон ўт бор, деди у ва жамоа мухлислари ҳамда клуб учун бор кучини беришга тайёрлигини таъкидлади. Велбекнинг келиши Кобҳам қароргоҳида ўтиш даври кетаётган бир пайтга тўғри келди. Хаби Алонсо ўтган мавсумдаги омадсиз натижалардан сўнг кўк-анорранглилар клубини янги чўққиларга олиб чиқиш вазифасини бажармоқда. Тўрт юздан ортиқ Премер-лигаси ўйинларида қатнашган ва Чемпионлар лигасида тажриба тўплаган ҳужумчининг келиши жамоага ижобий таъсир кўрсатиши кутилмоқда.

ЧелсиДенни ВелбекХаби АлонсоПремер-лигаТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов 90 дақиқа ўйнади: Мареска унга янги вазифа бердими?Абдуқодир Ҳусанов 90 дақиқа ўйнади: Мареска унга янги вазифа бердими?Бугун, 22:00«Юнайтед» Мбеумонинг дубли эвазига «Атлетико» устидан ғалаба қилди«Юнайтед» Мбеумонинг дубли эвазига «Атлетико» устидан ғалаба қилдиБугун, 21:52Уч қизил карточка: «Пахтакор» пешқадамлик имконини бой бердиУч қизил карточка: «Пахтакор» пешқадамлик имконини бой бердиБугун, 21:48Челси Жоау Педрони янги ва қулай шартнома билан тақдирлайдиЧелси Жоау Педрони янги ва қулай шартнома билан тақдирлайдиБугун, 21:10«Бунёдкор»га 5 млрд сўм ажратилди: энди нима бўлади?«Бунёдкор»га 5 млрд сўм ажратилди: энди нима бўлади?Бугун, 21:01«Насаф»нинг илк ёзги трансфери: Паата Гудушаури ким?«Насаф»нинг илк ёзги трансфери: Паата Гудушаури ким?Бугун, 20:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда