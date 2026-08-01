Реал Мадрид Ян Диоманде трансфери учун 120 миллион евро тўлашга яқин

·29·Спорт
Реал Мадрид Ян Диоманде трансфери учун 120 миллион евро тўлашга яқин
Қисқача

Мадриднинг Реал клуби РБ Леипзиг қанот ҳужумчиси Ян Диомандени ўз сафига қўшиб олиш бўйича музокараларда ҳал қилувчи босқичга кирди. Goal.com хабарига кўра, 19 ёшли котдивуарлик футболчининг трансфер қиймати 120 миллион еврони ташкил етиб, бу немис клуби тарихидаги енг йирик сотувга айланиши кутилмоқда.

Мадриднинг Реал клуби РБ Леипзиг қанот ҳужумчиси Ян Диомандени ўз сафига қўшиб олиш бўйича музокараларда ҳал қилувчи босқичга кирди. Goal.com хабар беришича, 19 ёшли котдивуарлик футболчининг трансфер қиймати 120 миллион еврони ташкил этиб, бу немис клуби тарихидаги энг йирик сотувга айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Трансфер миш-мачалари фонида иқтидорли футболчининг РБ Леипзиг жамоасининг Австриядаги мавсумолди ўқув-машғулот йиғинига йўл олган таркибдан четда қолгани эътиборни янада кучайтирди. Пари Сен-Жермен клуби бу курашдан чиққанидан сўнг,қироллик клуби мазкур трансфер пойгасида яққол етакчига айланди.

Трансфер тафсилотлари ва молиявий кўрсаткичлар

Реал Мадрид раҳбарияти 100 миллион евролик кафолатланган тўловни ўз ичига олган яхшиланган таклифни тақдим этди. Ушбу улкан сармоя клубнинг янги даврдаги трансфер сиёсатининг муҳим қисми сифатида баҳоланмоқда.

Немис клуби бош мураббийи Мартин Демичелис Sky Германй нашрига берган интервюсида футболчининг йиғинда қатнашмагани трансфер музокараларига эмас, балки унинг соғлиғи билан боғлиқлигини таъкидлади. Бироқ, мутахассислар бу баёнотни шунчаки вазиятни юмшатиш уриниши деб баҳолашмоқда.

Майдондаги муваффақиятлар ва келажак истиқболлари

Ўтган мавсумда Ян Диоманде Бундеслигада 33 та учрашувда майдонга тушиб, 12 та гол урди ва 9 та голли узатмага муаллифлик қилди. Ушбу натижалар РБ Леипзиг жамоасига чемпионатда учинчи ўринни эгаллаш ва Чемпионлар лигаси йўлланмасини қўлга киритишда катта ёрдам берди.

Кот-дъИвуар терма жамоаси сафида ҳам ўзини кўрсатиб, жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичида иштирок этган ёш футболчи ўзининг жисмоний ва техник етуклигини намойиш этди. Агар трансфер амалга ошса, Диоманде клуб учун молиявий жиҳатдан ҳам тарихий рекорд ўрнатади.

Реал МадридЯн ДиомандеРБ ЛеипзигТрансферЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?Кеча, 23:36Браян Мбемо: Манчестер Юнайтед доимо энг юқори марраларни кўзлайдиБраян Мбемо: Манчестер Юнайтед доимо энг юқори марраларни кўзлайдиКеча, 23:32Реал Мадрид ўртоқлик учрашувида ғалабани бой бердиРеал Мадрид ўртоқлик учрашувида ғалабани бой бердиКеча, 23:32Реал Мадрид Антонио Рюдигер учун махсус тайёргарлик режасини туздиРеал Мадрид Антонио Рюдигер учун махсус тайёргарлик режасини туздиКеча, 22:32Челси 35 ёшли ҳужумчи Денни Велбекни ўз сафига қўшиб олдиЧелси 35 ёшли ҳужумчи Денни Велбекни ўз сафига қўшиб олдиКеча, 22:19Абдуқодир Ҳусанов 90 дақиқа ўйнади: Мареска унга янги вазифа бердими?Абдуқодир Ҳусанов 90 дақиқа ўйнади: Мареска унга янги вазифа бердими?Кеча, 22:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда