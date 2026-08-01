Реал Мадрид Ян Диоманде трансфери учун 120 миллион евро тўлашга яқин
Мадриднинг Реал клуби РБ Леипзиг қанот ҳужумчиси Ян Диомандени ўз сафига қўшиб олиш бўйича музокараларда ҳал қилувчи босқичга кирди. Goal.com хабарига кўра, 19 ёшли котдивуарлик футболчининг трансфер қиймати 120 миллион еврони ташкил етиб, бу немис клуби тарихидаги енг йирик сотувга айланиши кутилмоқда.
Мадриднинг Реал клуби РБ Леипзиг қанот ҳужумчиси Ян Диомандени ўз сафига қўшиб олиш бўйича музокараларда ҳал қилувчи босқичга кирди. Goal.com хабар беришича, 19 ёшли котдивуарлик футболчининг трансфер қиймати 120 миллион еврони ташкил этиб, бу немис клуби тарихидаги энг йирик сотувга айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Трансфер миш-мачалари фонида иқтидорли футболчининг РБ Леипзиг жамоасининг Австриядаги мавсумолди ўқув-машғулот йиғинига йўл олган таркибдан четда қолгани эътиборни янада кучайтирди. Пари Сен-Жермен клуби бу курашдан чиққанидан сўнг,қироллик клуби мазкур трансфер пойгасида яққол етакчига айланди.
Трансфер тафсилотлари ва молиявий кўрсаткичларРеал Мадрид раҳбарияти 100 миллион евролик кафолатланган тўловни ўз ичига олган яхшиланган таклифни тақдим этди. Ушбу улкан сармоя клубнинг янги даврдаги трансфер сиёсатининг муҳим қисми сифатида баҳоланмоқда.
Немис клуби бош мураббийи Мартин Демичелис Sky Германй нашрига берган интервюсида футболчининг йиғинда қатнашмагани трансфер музокараларига эмас, балки унинг соғлиғи билан боғлиқлигини таъкидлади. Бироқ, мутахассислар бу баёнотни шунчаки вазиятни юмшатиш уриниши деб баҳолашмоқда.
Майдондаги муваффақиятлар ва келажак истиқболлариЎтган мавсумда Ян Диоманде Бундеслигада 33 та учрашувда майдонга тушиб, 12 та гол урди ва 9 та голли узатмага муаллифлик қилди. Ушбу натижалар РБ Леипзиг жамоасига чемпионатда учинчи ўринни эгаллаш ва Чемпионлар лигаси йўлланмасини қўлга киритишда катта ёрдам берди.
Кот-дъИвуар терма жамоаси сафида ҳам ўзини кўрсатиб, жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичида иштирок этган ёш футболчи ўзининг жисмоний ва техник етуклигини намойиш этди. Агар трансфер амалга ошса, Диоманде клуб учун молиявий жиҳатдан ҳам тарихий рекорд ўрнатади.
…