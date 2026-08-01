Sam Altman оилавий тарбия жараёнида ChatGPTдан фойдаланишни тарғиб қилмоқда

·0·Техно
Sam Altman оилавий тарбия жараёнида ChatGPTдан фойдаланишни тарғиб қилмоқда

Сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши ва кундалик ҳаётимизга кириб бориши жамиятда турлича муносабатларга сабаб бўлмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, OpenAI раҳбари Sam Altman ота-оналарга фарзандларини тарбиялаш ҳамда кундалик ташвишларни бошқаришда ChatGPT имкониятларидан фойдаланишни таклиф қилгани интернет фойдаланувчиларининг кескин эътирозига учради. Ушбу ташаббус замонавий технологиялар ва инсоний муносабатлар чегарасидаги муҳим муҳокамаларни келтириб чиқарди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Sam Altman ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида компаниянинг янги маҳсулоти бўлган ChatGPT Ворк ёрдамида оилавий тақвимни улаш ва болаларнинг қизиқишларини тушунтириш мумкинлигини ёзиб қолдирган. Унинг фикрича, ота-оналар ҳар куни мактабга кетаётган йўлда бир боланинг футбол ўйини, бошқасининг яқинлашиб келаётган туғилган куни ёки бошқа янгиликлар ҳақида махсус подкаст тайёрлатиши мумкин. Ушбу ғоя кўпчилик томонидан совуққонлик билан кутиб олинди.

Ижтимоий тармоқлардаги кескин муносабат

Алтманинг бу фикрига “Гравитй Фаллс” анимацион сериалининг муаллифи Алекс Ҳирсч ўзига хос тарзда кескин жавоб қайтарди. У ўз постида: “Нега шунчаки болаларингиз билан гаплашиб қўқмайсиз?” дея савол ўртага ташлади. Мазкур муносабат Алтманинг асл постига қараганда анча кенг тарқалиб, қисқа вақт ичида юз мингдан ортиқ “лайк” тўплади ва кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлди.

Аслида бу каби ҳолат йирик технологик компания раҳбарлари томонидан сунъий интеллектни инсоний тажрибалар ўрнини босишга уриниш билан боғлиқ биринчи ҳолат эмас. Ўтган йили Microsoft раҳбари Сатя Наделла ҳам тонги йўлда севимли подкастларини тинглаш ўрнига сунъий интеллект чатботидан фойдаланишни бошлаганини айтган эди. Ушбу тенденция технология олами раҳбарлари кундалик ҳаётдаги оддий инсоний мулоқотларни ҳам рақамли воситалар орқали ҳал қилишга интилаётганини кўрсатади.

OpenAI'нинг оилавий сегментга интилиши

Sam Altman аввалроқ ҳам фарзанд тарбиясида сунъий интеллект ёрдамига таяниҳини яширмаган эди. Жумладан, машҳур “Те Тонигҳт Шов вит Жиммй Фаллон” кўрсатувида қатнашганида у чақалоқни тарбиялаш жараёнини ChatGPT'сиз тасаввур қила олмаслигини таъкидлаган, бироқ одамлар илгари ҳам буни муваффақиятли уддалаганини тан олган эди.

Ота-оналарни ўз платформасига жалб қилиш OpenAI учун устувор вазифалардан бирига айлангани кўриниб турибди. Компания яқинда ота-оналар ва оилалар учун ишончли истеъмолчи тажрибасини яратиш тажрибасига эга маҳсулот менежери лавозимига иш эълон қилган эди. Бироқ, компания оилалар учун хавфсизлик функцияларини қўшиб бораётганига қарамай, ChatGPT яқин кишиларнинг руҳий ҳолатига салбий таъсир кўрсатгани ва фожиали оқибатларга сабаб бўлгани юзасидан ота-оналар томонидан бир нечта суд даъволарига ҳам дуч келмоқда.

Sam AltmanChatGPTOpenAIСунийд интеллектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung хабарига кўра, хотира чиплари тақчиллиги 2028-йилгача давом этадиSamsung хабарига кўра, хотира чиплари тақчиллиги 2028-йилгача давом этадиБугун, 22:21Испания IRIS2 европа космик лойиҳасига 2,3 миллиард долларгача маблағ ажратадиИспания IRIS2 европа космик лойиҳасига 2,3 миллиард долларгача маблағ ажратадиБугун, 21:51Xiaomi ўта чидамли Mijia Giant Повер Савинг Pro кондиционерларини чиқардиXiaomi ўта чидамли Mijia Giant Повер Савинг Pro кондиционерларини чиқардиБугун, 21:21Смартфондаги чалғитувчи иловаларни жисмоний қулфлаш қурилмаси яратилдиСмартфондаги чалғитувчи иловаларни жисмоний қулфлаш қурилмаси яратилдиБугун, 20:56NASA ва хусусий компаниялар Ойда базалар қуриш учун технология яратмоқдаNASA ва хусусий компаниялар Ойда базалар қуриш учун технология яратмоқдаБугун, 20:53SpaceX Starship ракета стартини ўта яқиндан тасвирга олдиSpaceX Starship ракета стартини ўта яқиндан тасвирга олдиБугун, 20:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади