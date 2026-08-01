Sam Altman оилавий тарбия жараёнида ChatGPTдан фойдаланишни тарғиб қилмоқда
Сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши ва кундалик ҳаётимизга кириб бориши жамиятда турлича муносабатларга сабаб бўлмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, OpenAI раҳбари Sam Altman ота-оналарга фарзандларини тарбиялаш ҳамда кундалик ташвишларни бошқаришда ChatGPT имкониятларидан фойдаланишни таклиф қилгани интернет фойдаланувчиларининг кескин эътирозига учради. Ушбу ташаббус замонавий технологиялар ва инсоний муносабатлар чегарасидаги муҳим муҳокамаларни келтириб чиқарди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Sam Altman ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида компаниянинг янги маҳсулоти бўлган ChatGPT Ворк ёрдамида оилавий тақвимни улаш ва болаларнинг қизиқишларини тушунтириш мумкинлигини ёзиб қолдирган. Унинг фикрича, ота-оналар ҳар куни мактабга кетаётган йўлда бир боланинг футбол ўйини, бошқасининг яқинлашиб келаётган туғилган куни ёки бошқа янгиликлар ҳақида махсус подкаст тайёрлатиши мумкин. Ушбу ғоя кўпчилик томонидан совуққонлик билан кутиб олинди.
Ижтимоий тармоқлардаги кескин муносабатАлтманинг бу фикрига “Гравитй Фаллс” анимацион сериалининг муаллифи Алекс Ҳирсч ўзига хос тарзда кескин жавоб қайтарди. У ўз постида: “Нега шунчаки болаларингиз билан гаплашиб қўқмайсиз?” дея савол ўртага ташлади. Мазкур муносабат Алтманинг асл постига қараганда анча кенг тарқалиб, қисқа вақт ичида юз мингдан ортиқ “лайк” тўплади ва кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлди.
Аслида бу каби ҳолат йирик технологик компания раҳбарлари томонидан сунъий интеллектни инсоний тажрибалар ўрнини босишга уриниш билан боғлиқ биринчи ҳолат эмас. Ўтган йили Microsoft раҳбари Сатя Наделла ҳам тонги йўлда севимли подкастларини тинглаш ўрнига сунъий интеллект чатботидан фойдаланишни бошлаганини айтган эди. Ушбу тенденция технология олами раҳбарлари кундалик ҳаётдаги оддий инсоний мулоқотларни ҳам рақамли воситалар орқали ҳал қилишга интилаётганини кўрсатади.
OpenAI'нинг оилавий сегментга интилишиSam Altman аввалроқ ҳам фарзанд тарбиясида сунъий интеллект ёрдамига таяниҳини яширмаган эди. Жумладан, машҳур “Те Тонигҳт Шов вит Жиммй Фаллон” кўрсатувида қатнашганида у чақалоқни тарбиялаш жараёнини ChatGPT'сиз тасаввур қила олмаслигини таъкидлаган, бироқ одамлар илгари ҳам буни муваффақиятли уддалаганини тан олган эди.
Ота-оналарни ўз платформасига жалб қилиш OpenAI учун устувор вазифалардан бирига айлангани кўриниб турибди. Компания яқинда ота-оналар ва оилалар учун ишончли истеъмолчи тажрибасини яратиш тажрибасига эга маҳсулот менежери лавозимига иш эълон қилган эди. Бироқ, компания оилалар учун хавфсизлик функцияларини қўшиб бораётганига қарамай, ChatGPT яқин кишиларнинг руҳий ҳолатига салбий таъсир кўрсатгани ва фожиали оқибатларга сабаб бўлгани юзасидан ота-оналар томонидан бир нечта суд даъволарига ҳам дуч келмоқда.
…