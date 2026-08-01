Хитойда янги AES реактори миллий тармоққа уланди

·26·Техно
Хитойда янги AES реактори миллий тармоққа уланди
Қисқача

Хитойнинг Хайнан оролидаги «Чанцзян» AESининг учинчи енергетика блоки мамлакат миллий енерготизимига илк бор уланди ва електр енергияси ишлаб чиқаришни бошлади. Ушбу иншоот Хитойда ишлаб чиқилган учинчи авлод «Хуалун-1» технологиясига асосланган бўлиб, минтақада фойдаланишга топширилган биринчи шундай реактор ҳисобланади.

Хитой ўзининг атом энергетикасини ривожлантириш йўлида муҳим қадам ташлаб, Хайнан оролида жойлашган «Чантсзян» AESининг учинчи энергетика блокини илк бор миллий энерготизимга улади. Марказий телевидение хабар қилишича, бу мамлакатнинг ушбу минтақасида фойдаланишга топширилган «Хуалун-1» (Ҳуалонг Оне) туридаги илк реактор ҳисобланади. Тармоққа уланиш қурилманинг илк бор электр энергияси ишлаб чиқаришни бошлаганини англатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирда янги энергетика блокини саноат миқёсида тўлақонли ишга туширишдан олдин сўнгги босқичдаги синов ишлари кутиб турибди. Мутахассислар босқичма-босқич реактор қувватини ошириб, барча тизимларнинг барқарорлигини комплекс тарзда синовдан ўтказадилар. Ушбу лойиҳа келгусида мамлакат энергия хавфсизлигини таъминлаш ва экологик юкламани камайтиришда муҳим ўрин тутиши кутилмоқда.

Замонавий хавфсизлик технологиялари

Лойиҳанинг асосий ўзига хос жиҳати шундаки, у тўлиқ мамлакат ичида ишлаб чиқилган учинчи авлод «Хуалун-1» технологияси асосида бунёд этилган. Реактор жиддий авария ҳолатларида ҳам барқарор ишлай оладиган фаол ва пассив хавфсизлик тизимларининг замонавий мажмуаси билан жиҳозланган. Бу эса станциянинг ишончлилигини мутлақо янги босқичга олиб чиқади.

Хусусан, лойиҳанинг энг муҳим элементларидан бири бу реактор биносининг гумбази остида жойлашган пассив фавқулодда совутиш резервуари бўлиб, унда тахминан 2400 тонна сув сақланади. Ҳар қандай кутилмаган вазиятда ташқи электр таъминоти, насослар ва ходимлар аралашувисиз, сув тортишиш кучи таъсирида автоматик равишда реакторга йўналтирилади. Ишлаб чиқувчилар маълумотига кўра, мазкур захира реакторни 72 соат давомида узлуксиз совутиш учун етарли ҳисобланади.

Экологик самарадорлик ва кўрсаткичлар

Реакторнинг ташқи таъсирлардан ҳимояланиши ва радиоактив моддаларнинг ташқарига чиқиб кетишининг олдини олиш мақсадида қўшма герметик қобиқ ўрнатилган. Ички қисм темир-бетондан қалинлиги 1,3 метр атрофида ясалиб, пўлат қоплама билан мустаҳкамланган, ташқи қобиқ эса қалинлиги 1,8 метргача бўлган юқори мустаҳкам бетондан тайёрланган.

«Чантсзян» AESининг иккинчи навбати ҳар бири 1,2 ГВ қувватга эга иккита энергетика блокини ўз ичига олади. Қурилиш ишлари тўла якунлангач, улар йилига 18 миллиард кВ·соат электр энергияси ишлаб чиқариш қувватига эга бўлади. Хитой томонининг баҳолашича, бу ҳар йили қарийб 6,3 миллион тонна шартли ёқилғини тежаш ва углерод чиқиндиларини 11,6 миллион тоннага қисқартириш имконини беради.

ХитойАтом энергетикасиAESТехнологияЭкология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Смартфон бозорида янги давр: харид қилиш ўрнига ижарага олиш трендга чиқмоқдаСмартфон бозорида янги давр: харид қилиш ўрнига ижарага олиш трендга чиқмоқдаКеча, 23:56Машҳур оверклокер компьютер совутиш тизимига метрли қувур ўрнатдиМашҳур оверклокер компьютер совутиш тизимига метрли қувур ўрнатдиКеча, 22:54Sam Altman оилавий тарбия жараёнида ChatGPTдан фойдаланишни тарғиб қилмоқдаSam Altman оилавий тарбия жараёнида ChatGPTдан фойдаланишни тарғиб қилмоқдаКеча, 22:27Samsung хабарига кўра, хотира чиплари тақчиллиги 2028-йилгача давом этадиSamsung хабарига кўра, хотира чиплари тақчиллиги 2028-йилгача давом этадиКеча, 22:21Испания IRIS2 европа космик лойиҳасига 2,3 миллиард долларгача маблағ ажратадиИспания IRIS2 европа космик лойиҳасига 2,3 миллиард долларгача маблағ ажратадиКеча, 21:51Xiaomi ўта чидамли Mijia Giant Повер Савинг Pro кондиционерларини чиқардиXiaomi ўта чидамли Mijia Giant Повер Савинг Pro кондиционерларини чиқардиКеча, 21:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади