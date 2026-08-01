Машҳур оверклокер компьютер совутиш тизимига метрли қувур ўрнатди

·51·Техно
Машҳур оверклокер компьютер совутиш тизимига метрли қувур ўрнатди
Қисқача

Машҳур оверклокер ва ютубер Роман Хартунг (der8auer) компютер совутиш тизимидаги оддий вентиляторларни баландлиги бир метрга етувчи махсус қувур билан алмаштириб, юқори самарадорликка еришди. Ушбу тажриба AMD Ryzen 7 9800X3D процессори ва суюқликли совутиш тизими базасида йиғилган компютерда ўтказилиб, радиатордаги барча вентиляторлар демонтаж қилинди ва уларнинг ўрнига 3D-принтерда чоп етилган модулар вертикал қувур ўрнатилди.

Компьютер технологиялари оламида ноодатий экспериментлари билан танилган машҳур оверклокер ва ютубер Роман Хартунг (der8auer) навбатдаги қизиқарли тажрибани амалга оширди. ixbt.com маълумотига кўра, у шахсий компьютер совутиш тизимидаги оддий вентиляторларни баландлиги бир метрга етувчи махсус қувур билан алмаштирди ва кутилмаганда жуда юқори самарадорликка эришди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу ноодатий тажриба замонавий AMD Ryzen 7 9800X3D процессори ва суюқликли совутиш тизими (СЖО) базасида йиғилган компьютерда ўтказилди. Эксперимент давомида сув насоси (помпа) ўзининг одатий режимида ишлашда давом этди, бироқ радиаторга ўрнатилган барча вентиляторлар бутунлай демонтаж қилинди.

Табиий конвекция ва “димоҳ қувури” эффекти

Вентиляторлар ўрнига радиаторнинг устки қисмига 3D-принтерда махсус чоп этилган модулар вертикал қувур ўрнатилди. Ушбу муҳандислик ечими физика фанидаги “димоҳ қувури” деб номланувчи эффектга асосланган бўлиб, унга кўра юқори канал ичидаги қизиган ҳаво енгиллашиб, табиий равишда юқорига кўтарилади.

Натижада қувур асосида паст босимли зона (разрежения) ҳосил бўлиб, у ҳеч қандай мажбурий вентиляциясиз радиатордан совуқ ҳавони ўзига тортиб олади. Дастлабки синовлар шуни кўрсатдики, бор-ёғи 10 сантиметр баландликдаги қувур деярли натижа бермаган — ҳарорат атиги 0,5 даражага пасайган холос.

Метрли қувурнинг ҳайратланарли натижалари

Бироқ қувур баландлиги 30 сантиметргача оширилганда, совутиш суюқлиги тахминан 5 даражага совиди. Энг таъсирли ва кутилмаган натижа эса умумий баландлиги 110 сантиметр бўлган конструкцияни синовдан ўтказиш чоғида қайд этилди.

Ушбу улкан қувур ёрдамида совутиш суюқлигининг ҳарорати 50 даражагача тушди, тўлиқ юклама остида ишлаётган процессор ҳарорати эса дастлабки 90 даражадан 71 даражагача пасайди. Бу кўрсаткич оддий вентиляторли тизимлар билан рақобатлаша оладиган даражада юқори самарадорликни кўрсатди.

Тизимнинг ҳақиқатан ҳам табиий конвекция эвазига ишлаётганига амин бўлиш учун der8auer махсус тутун генераторидан фойдаланди. Тажриба ҳаво оқими мажбурий механизмларсиз радиатордан фаол тортилиб, қувур бўйлаб юқорига интилишини яққол кўрсатиб берди. Бу эса тўғри ташкил этилган ҳаво оқими анъанавий вентиляторларни ҳам муваффақиятли алмаштира олишини исботлади.

ОверклокПроцессорСовутиш тизимиder8auerКомпьютер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Смартфон бозорида янги давр: харид қилиш ўрнига ижарага олиш трендга чиқмоқдаСмартфон бозорида янги давр: харид қилиш ўрнига ижарага олиш трендга чиқмоқдаКеча, 23:56Хитойда янги AES реактори миллий тармоққа уландиХитойда янги AES реактори миллий тармоққа уландиКеча, 23:27Sam Altman оилавий тарбия жараёнида ChatGPTдан фойдаланишни тарғиб қилмоқдаSam Altman оилавий тарбия жараёнида ChatGPTдан фойдаланишни тарғиб қилмоқдаКеча, 22:27Samsung хабарига кўра, хотира чиплари тақчиллиги 2028-йилгача давом этадиSamsung хабарига кўра, хотира чиплари тақчиллиги 2028-йилгача давом этадиКеча, 22:21Испания IRIS2 европа космик лойиҳасига 2,3 миллиард долларгача маблағ ажратадиИспания IRIS2 европа космик лойиҳасига 2,3 миллиард долларгача маблағ ажратадиКеча, 21:51Xiaomi ўта чидамли Mijia Giant Повер Савинг Pro кондиционерларини чиқардиXiaomi ўта чидамли Mijia Giant Повер Савинг Pro кондиционерларини чиқардиКеча, 21:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади