Машҳур оверклокер компьютер совутиш тизимига метрли қувур ўрнатди
Машҳур оверклокер ва ютубер Роман Хартунг (der8auer) компютер совутиш тизимидаги оддий вентиляторларни баландлиги бир метрга етувчи махсус қувур билан алмаштириб, юқори самарадорликка еришди. Ушбу тажриба AMD Ryzen 7 9800X3D процессори ва суюқликли совутиш тизими базасида йиғилган компютерда ўтказилиб, радиатордаги барча вентиляторлар демонтаж қилинди ва уларнинг ўрнига 3D-принтерда чоп етилган модулар вертикал қувур ўрнатилди.
Компьютер технологиялари оламида ноодатий экспериментлари билан танилган машҳур оверклокер ва ютубер Роман Хартунг (der8auer) навбатдаги қизиқарли тажрибани амалга оширди. ixbt.com маълумотига кўра, у шахсий компьютер совутиш тизимидаги оддий вентиляторларни баландлиги бир метрга етувчи махсус қувур билан алмаштирди ва кутилмаганда жуда юқори самарадорликка эришди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу ноодатий тажриба замонавий AMD Ryzen 7 9800X3D процессори ва суюқликли совутиш тизими (СЖО) базасида йиғилган компьютерда ўтказилди. Эксперимент давомида сув насоси (помпа) ўзининг одатий режимида ишлашда давом этди, бироқ радиаторга ўрнатилган барча вентиляторлар бутунлай демонтаж қилинди.
Табиий конвекция ва “димоҳ қувури” эффектиВентиляторлар ўрнига радиаторнинг устки қисмига 3D-принтерда махсус чоп этилган модулар вертикал қувур ўрнатилди. Ушбу муҳандислик ечими физика фанидаги “димоҳ қувури” деб номланувчи эффектга асосланган бўлиб, унга кўра юқори канал ичидаги қизиган ҳаво енгиллашиб, табиий равишда юқорига кўтарилади.
Натижада қувур асосида паст босимли зона (разрежения) ҳосил бўлиб, у ҳеч қандай мажбурий вентиляциясиз радиатордан совуқ ҳавони ўзига тортиб олади. Дастлабки синовлар шуни кўрсатдики, бор-ёғи 10 сантиметр баландликдаги қувур деярли натижа бермаган — ҳарорат атиги 0,5 даражага пасайган холос.
Метрли қувурнинг ҳайратланарли натижалариБироқ қувур баландлиги 30 сантиметргача оширилганда, совутиш суюқлиги тахминан 5 даражага совиди. Энг таъсирли ва кутилмаган натижа эса умумий баландлиги 110 сантиметр бўлган конструкцияни синовдан ўтказиш чоғида қайд этилди.
Ушбу улкан қувур ёрдамида совутиш суюқлигининг ҳарорати 50 даражагача тушди, тўлиқ юклама остида ишлаётган процессор ҳарорати эса дастлабки 90 даражадан 71 даражагача пасайди. Бу кўрсаткич оддий вентиляторли тизимлар билан рақобатлаша оладиган даражада юқори самарадорликни кўрсатди.
Тизимнинг ҳақиқатан ҳам табиий конвекция эвазига ишлаётганига амин бўлиш учун der8auer махсус тутун генераторидан фойдаланди. Тажриба ҳаво оқими мажбурий механизмларсиз радиатордан фаол тортилиб, қувур бўйлаб юқорига интилишини яққол кўрсатиб берди. Бу эса тўғри ташкил этилган ҳаво оқими анъанавий вентиляторларни ҳам муваффақиятли алмаштира олишини исботлади.
…