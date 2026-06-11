Кйле Валкер нима учун Жуд Беллингем асосий таркибда тушиши кераклигини айтди
Англия терма жамоасининг собиқ ҳимоячиси Кйле Валкер Томас Тухел бошқарувидаги жамоада Жуд Беллингемнинг ўрни борасидаги баҳсларга муносабат билдирди. Сўнгги вақтларда Астон Вилла ярим ҳимоячиси Морган Рогерцнинг ажойиб ўйинлари сабаб Реал Мадрид юлдузини захирага олиш ҳақида чақириқлар кўпайган эди. Бироқ Валкернинг фикрича, Беллингэмнинг майдондаги ўзига хос нуфузи терма жамоа учун ҳамон ўрнини босиб бўлмас омил бўлиб қолмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Англия терма жамоаси Жаҳон чемпионати олдидан ўтказилган сўнгги тайёргарлик ўйинида Коста-Рика устидан 3:0 ҳисобида ғалаба қозонди. Ушбу баҳсда Беллингэм ўнинчи рақамли позицияда ҳаракат қилиб, Антонй Гордон ишлаган пеналти билан якунланган ҳужумни ташкил этишда фаоллик кўрсатди. Шунга қарамай, Тухел ихтиёридаги таркибда рақобат кучаймоқда: Морган Рогерц асосий таркиб учун, Маркус Рэшфорд эса чап қанотда Гордон билан жиддий кураш олиб бормоқда.
Манчестер Сити собиқ ҳимоячиси ўзининг Те Сун нашридаги рукнида тактик ҳолатни таҳлил қилди. "Томас Тухел учун асосий позицияларда қийин танлов юзага келган. Жуд Беллингем ёки Морган Рогерц масаласи, шунингдек, чап қанотда Гордон ва Рэшфорд ўртасидаги рақобат бор. Мен учун ҳозирча Жуде бироз устунроқ, лекин бу Морганнинг маҳоратини каmsитмайди. Мен у билан Манчестер Сити сафида бирга бўлганман, у жуда меҳнаткаш йигитали", — деб ёзади Валкер.
Валкернинг таъкидлашича, Беллингэмнинг майдондаги борлиги рақиб ҳимоячиларини доимий хавотирда ушлаб туради. Морган Рогерцнинг қисқа вақт ичида бундай даражага чиққани ва Реал Мадрид юлдузи билан рақобатлашаётгани унинг катта салоҳиятидан далолат беради. Рогерц аввалроқ Миддлесброугҳ ва Астон Вилла сафида ўзини кўрсатиб, Европа чемпионига айланишга улгурди.
Англия терма жамоаси Жаҳон чемпионатининг "Л" гуруҳида Гана, Панама ва Хорватия билан куч синашади. Валкер 2018-йилги ярим финалдаги мағлубиятни эслаб, Хорватияни асло паст баҳоламаслик кераклигини уқтирди: "Хорватия 2022-йилда Бразилияни турнирдан чиқариб юборганини унутмаслик керак. Уларнинг таркибида авлодлар алмашинуви муваффақиятли ўтди ва улар кутилмаган совғалар тақдим этишга қодир".
…