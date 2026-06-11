Гарри Кейн ва Бавария ўртасида шартнома борасида келишмовчилик юзага келди

·91·Спорт
Гарри Кейн ва Бавария ўртасида шартнома борасида келишмовчилик юзага келди

Гарри Кейн ва Бавария ўртасидаги музокараларда кутилмаган муаммолар пайдо бўлди. Англия терма жамоаси сардори Мюнхен клубининг асосий ҳужумчиси бўлиб қолаётган бўлса-да, шартномани узайтириш бўйича мулоқотлар боши берк кўчага кириб қолган. Kicker нашрининг хабар беришича, томонлар янги битим муддати ва молиявий шартлари бўйича бир қарорга кела олишмаяпти. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирги келишув 2027-йилгача амал қилса-да, Европанинг бир қатор бой клублари вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда. Агар Бавария раҳбарияти Жаҳон чемпионатига қадар Кейн билан келиша олмаса, ёзги трансфер ойнасида йирик таклифларни кўриб чиқишга мажбур бўлиши мумкин. Ҳужумчининг вакилларига аллақачон бир нечта жамоалардан қизиқишлар бўлаётгани айтилмоқда.

Ўтган мавсумда Гарри Кейн Бавария сафида барча мусобақаларда 51 та ўйинда майдонга тушиб, 61 та гол урди ва 7 та голли узатмани амалга оширди. У жамоаси билан Германияда "олтин дубл"га эришди ва Чемпионлар лигаси ярим финалига қадар етиб борди. Шунингдек, 36 та гол билан Эрлинг Холанд каби рақибларини ортда қолдириб, Европа "Олтин бутса"сини қўлга киритди.

32 ёшли ҳужумчи ўзини "Олтин тўп" соврини учун асосий номзодлардан бири деб ҳисобламоқда. ЛЪEқуипе нашрига берган интервюсида у: "Бу мавсумда қўлга киритган совринларим ва урган голларимни ҳисобга олсак, мен пойгада борлигим аниқ. Айниқса, Англия терма жамоаси Жаҳон чемпионатида ғолиб чиқса, соврин инглиз футболчисига насиб этишини тасаввур қилиш қийин эмас", — дея таъкидлади.

Гарри КейнБаварияТрансферБундеслигаЧемпионлар Лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Виза ололмаган аргентиналик мухлисларга бепул телевизорлар тарқатилдиВиза ололмаган аргентиналик мухлисларга бепул телевизорлар тарқатилдиБугун, 17:19Марк Касадо Барселона билан хайрлашишга қарор қилдиМарк Касадо Барселона билан хайрлашишга қарор қилдиБугун, 16:52Ламине Ямал УНICEФ элчиси этиб тайинландиЛамине Ямал УНICEФ элчиси этиб тайинландиБугун, 15:57ФИФА вақтни чўзишга қарши инқилобий янги қоидаларни жорий этмоқчиФИФА вақтни чўзишга қарши инқилобий янги қоидаларни жорий этмоқчиБугун, 15:44Джеймс Родригуез Луис Диазнинг Олтин тўпни ютишига ишонмоқдаДжеймс Родригуез Луис Диазнинг Олтин тўпни ютишига ишонмоқдаБугун, 13:57Девид Симен Манчестер Юнайтедни танқид қилди ва Фернандешни каmsитдиДевид Симен Манчестер Юнайтедни танқид қилди ва Фернандешни каmsитдиБугун, 13:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...