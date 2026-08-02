Дензел Думфриес Реал Мадрид сафидаги дебюти ҳақида фикр билдирди
Нидерландиялик ҳимоячи Дензел Думфриес Австриянинг Клагенфурт шаҳридаги "Вортерсее Стадион"да "Фиорентина"га қарши ўтказилган ўртоқлик учрашувида "Реал Мадрид" сафидаги илк ўйинидан кейин ўз таассуротлари билан ўртоқлашди. У "Интер" сафидан кўчиб ўтгач, бош мураббий Жозе Моуринью томонидан дарҳол асосий таркибга киритилди ва қироллик клуби шарафини ҳимоя қилишдан ғурурланишини билдирди.
Нидерландиялик ҳимоячи Дензел Думфриес "Реал Мадрид" сафидаги илк учрашувидан кейин ўз таассуротлари билан ўртоқлашди ва қироллик клуби шарафини ҳимоя қилишдан ғурурланишини билдирди. Австриянинг Клагенфурт шаҳридаги "Вортерсее Стадион" майдонида бўлиб ўтган "Фиорентина"га қарши ўртоқлик учрашуви футболчи учун янги жамоадаги илк синов бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, тажрибали ўйинчи "Интер" сафидан кўчиб ўтгач, дарҳол бош мураббий Жозе Моуринью томонидан асосий таркибга киритилди. Ушбу учрашув жамоанинг янги мавсумга тайёргарлик кўриш жараёнидаги муҳим босқичларидан бири бўлиб, футболчиларнинг жисмоний ва тактик ҳолатини синовдан ўтказиш имконини берди.
Янги позиция ва мураббий талаблариЎйин давомида Дензел Думфриес одатдаги ўнг қанот ҳимоячиси позициясидан бироз фарқ қилувчи вазифани бажариб, мураббийнинг тактик экспериментларида қатнашди. Унинг сўзларига кўра, янги ролда ўйнаш осон кечмаган бўлса-да, у жамоа манфаати учун ҳар қандай вазифани бажаришга тайёр.
Реалмадрид ТВ телеканалига берган интервюсида футболчи шундай деди: "Ўзимни яхши ҳис қилдим ва 'Реал Мадрид' сафида дебют қилганимдан ғурурланаман. Бу ажойиб тажриба бўлди, энди эса янада кўпроқ ўйинлар учун қаттиқ ишлаш вақт келди".
Жамоанинг салоҳияти ва келгуси режаларҲозирги вақтда жамоа ўқув-машғулот йиғинларини ўтказаётган бўлиб, бу янги келган футболчиларга асосий таркиб юлдузлари билан ўзаро тушунишни яхшилаш имконини бермоқда. Думфриес жамоанинг техник салоҳияти юқори эканини алоҳида таъкидлади.
"Биз атиги бир ҳафтадан бери биргамиз ва яхшироқ шаклланишимиз учун бироз вақт керак бўлади. Пресеасон айнан шунинг учун ҳам керак. Жамоада маҳорат жуда юқори ва биз олдиндаги учрашувларни интиқлик билан кутяпмиз", дея қўшимча қилди нидерландиялик футболчи.
…