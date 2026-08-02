Дензел Думфриес Реал Мадрид сафидаги дебюти ҳақида фикр билдирди

·31·Спорт
Дензел Думфриес Реал Мадрид сафидаги дебюти ҳақида фикр билдирди
Қисқача

Нидерландиялик ҳимоячи Дензел Думфриес Австриянинг Клагенфурт шаҳридаги "Вортерсее Стадион"да "Фиорентина"га қарши ўтказилган ўртоқлик учрашувида "Реал Мадрид" сафидаги илк ўйинидан кейин ўз таассуротлари билан ўртоқлашди. У "Интер" сафидан кўчиб ўтгач, бош мураббий Жозе Моуринью томонидан дарҳол асосий таркибга киритилди ва қироллик клуби шарафини ҳимоя қилишдан ғурурланишини билдирди.

Нидерландиялик ҳимоячи Дензел Думфриес "Реал Мадрид" сафидаги илк учрашувидан кейин ўз таассуротлари билан ўртоқлашди ва қироллик клуби шарафини ҳимоя қилишдан ғурурланишини билдирди. Австриянинг Клагенфурт шаҳридаги "Вортерсее Стадион" майдонида бўлиб ўтган "Фиорентина"га қарши ўртоқлик учрашуви футболчи учун янги жамоадаги илк синов бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, тажрибали ўйинчи "Интер" сафидан кўчиб ўтгач, дарҳол бош мураббий Жозе Моуринью томонидан асосий таркибга киритилди. Ушбу учрашув жамоанинг янги мавсумга тайёргарлик кўриш жараёнидаги муҳим босқичларидан бири бўлиб, футболчиларнинг жисмоний ва тактик ҳолатини синовдан ўтказиш имконини берди.

Янги позиция ва мураббий талаблари

Ўйин давомида Дензел Думфриес одатдаги ўнг қанот ҳимоячиси позициясидан бироз фарқ қилувчи вазифани бажариб, мураббийнинг тактик экспериментларида қатнашди. Унинг сўзларига кўра, янги ролда ўйнаш осон кечмаган бўлса-да, у жамоа манфаати учун ҳар қандай вазифани бажаришга тайёр.

Реалмадрид ТВ телеканалига берган интервюсида футболчи шундай деди: "Ўзимни яхши ҳис қилдим ва 'Реал Мадрид' сафида дебют қилганимдан ғурурланаман. Бу ажойиб тажриба бўлди, энди эса янада кўпроқ ўйинлар учун қаттиқ ишлаш вақт келди".

Жамоанинг салоҳияти ва келгуси режалар

Ҳозирги вақтда жамоа ўқув-машғулот йиғинларини ўтказаётган бўлиб, бу янги келган футболчиларга асосий таркиб юлдузлари билан ўзаро тушунишни яхшилаш имконини бермоқда. Думфриес жамоанинг техник салоҳияти юқори эканини алоҳида таъкидлади.

"Биз атиги бир ҳафтадан бери биргамиз ва яхшироқ шаклланишимиз учун бироз вақт керак бўлади. Пресеасон айнан шунинг учун ҳам керак. Жамоада маҳорат жуда юқори ва биз олдиндаги учрашувларни интиқлик билан кутяпмиз", дея қўшимча қилди нидерландиялик футболчи.

Реал МадридДензел ДумфриесЖозе МоуриньюФиорентинаФутбол трансферлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ферран Торреснинг келажаги: «Барселона»да қоладими ёки ПСЖга йўл оладими?Ферран Торреснинг келажаги: «Барселона»да қоладими ёки ПСЖга йўл оладими?Бугун, 15:31Суперлига: Июл ойининг энг яхши мураббийи ким бўлади?Суперлига: Июл ойининг энг яхши мураббийи ким бўлади?Бугун, 15:11Йошко Гвардиол: Энсо Мареска Манчестер Сити учун мукаммал мураббийЙошко Гвардиол: Энсо Мареска Манчестер Сити учун мукаммал мураббийБугун, 14:39Ханси Флик Карим Адеевининг Барселондаги дебютини танқид қилдиХанси Флик Карим Адеевининг Барселондаги дебютини танқид қилдиБугун, 14:10"Арсенал"да янги юлдуз? Хулиан Алварес трансфери атрофидаги интрига..."Арсенал"да янги юлдуз? Хулиан Алварес трансфери атрофидаги интрига...Бугун, 13:53Манчестер Юнайтед Арсенал ҳимоячисини ўз сафига қўшиб олмоқчиМанчестер Юнайтед Арсенал ҳимоячисини ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 13:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда