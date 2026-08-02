Круссис э-Фулл 12.11 Pro Х тақдим этилди: 12 минг евролик флагман
Круссис компанияси илғор технологиялари ва мукаммал бутловчи қисмларига ега бўлган е-Фулл 12.11 Pro Х номли янги флагман тоғ електр велосипедини кенг жамоатчиликка намойиш етди. Мазкур икки ғилдиракли транспорт воситасининг нархи 12 минг еврони ташкил етиб, уни бозордаги енг қиммат серияли моделлар қаторига олиб чиқади.
Велосипед бозорида ўзига хос премера бўлиб ўтди: ixbt.com маълумотига кўра, Круссис компанияси ўзининг янги флагман тоғ электр велосипедини кенг жамоатчиликка намойиш этди. э-Фулл 12.11 Pro Х деб номланган мазкур модел илғор технологиялари, мукаммал бутловчи қисмлари ҳамда юқори нархи билан бир зумда эътиборни тортди. Ушбу икки ғилдиракли транспорт воситаси нафақат спортсеварлар, балки замонавий премиал технологиялар ишқибозлари учун ҳам жиддий қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги моделнинг асосий ўзига хослиги унинг нархидадир. Ixbt.com хабар қилишича, ушбу флагманнинг қиймати нақд 12 минг еврони ташкил этади. Бу эса уни замонавий истеъмолчи электр велосипедлари бозоридаги энг қиммат серияли моделлар қаторига олиб чиқади. Нархнинг бундай юқорилиги транспорт воситасининг юқори сифатли материаллари ва энг сўнгги муҳандислик ечимларига асосланган.
Қувват ва техник имкониятларВелосипеднинг марказий қисмида жойлашган кучли DJI Авинох M2S электр двигатели ўрнатилган бўлиб, у Боост режимида 150 Н·м гача бўлган таъсирчан айланиш моментини таъминлайди. Электр тизимининг асоси бўлган аккумулятор 800 В·соат сиғимга эга. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, тўпламдаги 12 А қувватга эга тезкор қувватлаш мосламаси ёрдамида батарея қувватини атиги ярим соат ичида 75 фоизгача тиклаш мумкин.
Бошқарув ва қулайлик борасида ҳам ишлаб чиқарувчи юқори стандартларга амал қилган. Ramанинг юқори трубасига замонавий OLED-дисплей ўрнатилган бўлиб, у барча муҳим кўрсаткичларни кузатиб бориш имконини беради. Шунингдек, рулда режимни ўзгартириш учун алоҳида тугмалар мавжуд. Моделнинг яна бир қизиқарли хусусиятларидан бири — қуввати 65 В гача бўлган USB Тйпе-К улагичининг мавжудлиги бўлиб, у смартфон ёки ноутбукни сафар чоғида қувватлаш имконини тақдим этади.
Премиал бутловчи қисмларКруссис э-Фулл 12.11 Pro Х модели энг илғор компонентлар билан жиҳозланган. Хусусан, транспорт воситаси Фох Подиум Грип X2 Кашима вилкаси ва Фох Флоат Х Ливе Вальве Нео Эвол ЛВ орқа амортизатори билан жиҳозланган юқори сифатли осма тизимига эга. Тормозлаш тизими учун ишончли СRAM Мавен Ултимате гидравлик тормозлари танланган. Кўпгина замонавий э-МTB моделларидан фарқли равишда, бу велосипед бир хил ўлчамдаги олд ва орқа ғилдиракларга эга.
Велосипед ФСА Градиент i30 углерод толали ғилдираклари ва Маххис қопламалари билан таъминланган. Узатмалар қутиси вазифасини эса СRAM ХХ Эагле АХС Т-Тйпе электрон 12 тезликли узатмалар тизими бажаради. Мустақил синовлар маълумотларига кўра, Л ўлчамдаги ушбу электр велосипеднинг вазни тахминан 22,3 килограммни ташкил қилади, гарчи расмий ишлаб чиқарувчи тўлиқ вазн кўрсаткичларини ҳали эълон қилмаган бўлса-да.
…