Круссис э-Фулл 12.11 Pro Х тақдим этилди: 12 минг евролик флагман

·45·Техно
Круссис э-Фулл 12.11 Pro Х тақдим этилди: 12 минг евролик флагман
Қисқача

Круссис компанияси илғор технологиялари ва мукаммал бутловчи қисмларига ега бўлган е-Фулл 12.11 Pro Х номли янги флагман тоғ електр велосипедини кенг жамоатчиликка намойиш етди. Мазкур икки ғилдиракли транспорт воситасининг нархи 12 минг еврони ташкил етиб, уни бозордаги енг қиммат серияли моделлар қаторига олиб чиқади.

Велосипед бозорида ўзига хос премера бўлиб ўтди: ixbt.com маълумотига кўра, Круссис компанияси ўзининг янги флагман тоғ электр велосипедини кенг жамоатчиликка намойиш этди. э-Фулл 12.11 Pro Х деб номланган мазкур модел илғор технологиялари, мукаммал бутловчи қисмлари ҳамда юқори нархи билан бир зумда эътиборни тортди. Ушбу икки ғилдиракли транспорт воситаси нафақат спортсеварлар, балки замонавий премиал технологиялар ишқибозлари учун ҳам жиддий қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги моделнинг асосий ўзига хослиги унинг нархидадир. Ixbt.com хабар қилишича, ушбу флагманнинг қиймати нақд 12 минг еврони ташкил этади. Бу эса уни замонавий истеъмолчи электр велосипедлари бозоридаги энг қиммат серияли моделлар қаторига олиб чиқади. Нархнинг бундай юқорилиги транспорт воситасининг юқори сифатли материаллари ва энг сўнгги муҳандислик ечимларига асосланган.

Қувват ва техник имкониятлар

Велосипеднинг марказий қисмида жойлашган кучли DJI Авинох M2S электр двигатели ўрнатилган бўлиб, у Боост режимида 150 Н·м гача бўлган таъсирчан айланиш моментини таъминлайди. Электр тизимининг асоси бўлган аккумулятор 800 В·соат сиғимга эга. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, тўпламдаги 12 А қувватга эга тезкор қувватлаш мосламаси ёрдамида батарея қувватини атиги ярим соат ичида 75 фоизгача тиклаш мумкин.

Бошқарув ва қулайлик борасида ҳам ишлаб чиқарувчи юқори стандартларга амал қилган. Ramанинг юқори трубасига замонавий OLED-дисплей ўрнатилган бўлиб, у барча муҳим кўрсаткичларни кузатиб бориш имконини беради. Шунингдек, рулда режимни ўзгартириш учун алоҳида тугмалар мавжуд. Моделнинг яна бир қизиқарли хусусиятларидан бири — қуввати 65 В гача бўлган USB Тйпе-К улагичининг мавжудлиги бўлиб, у смартфон ёки ноутбукни сафар чоғида қувватлаш имконини тақдим этади.

Премиал бутловчи қисмлар

Круссис э-Фулл 12.11 Pro Х модели энг илғор компонентлар билан жиҳозланган. Хусусан, транспорт воситаси Фох Подиум Грип X2 Кашима вилкаси ва Фох Флоат Х Ливе Вальве Нео Эвол ЛВ орқа амортизатори билан жиҳозланган юқори сифатли осма тизимига эга. Тормозлаш тизими учун ишончли СRAM Мавен Ултимате гидравлик тормозлари танланган. Кўпгина замонавий э-МTB моделларидан фарқли равишда, бу велосипед бир хил ўлчамдаги олд ва орқа ғилдиракларга эга.

Велосипед ФСА Градиент i30 углерод толали ғилдираклари ва Маххис қопламалари билан таъминланган. Узатмалар қутиси вазифасини эса СRAM ХХ Эагле АХС Т-Тйпе электрон 12 тезликли узатмалар тизими бажаради. Мустақил синовлар маълумотларига кўра, Л ўлчамдаги ушбу электр велосипеднинг вазни тахминан 22,3 килограммни ташкил қилади, гарчи расмий ишлаб чиқарувчи тўлиқ вазн кўрсаткичларини ҳали эълон қилмаган бўлса-да.

Электр велосипедКруссисDJI АвинохВелосипедларТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Redmi K100 Pro Max флагмани: техник хусусиятлар ва тест натижалариRedmi K100 Pro Max флагмани: техник хусусиятлар ва тест натижалариБугун, 15:23Хитойда 25 миллиард долларлик йирик атом энергетикаси лойиҳалари бошландиХитойда 25 миллиард долларлик йирик атом энергетикаси лойиҳалари бошландиБугун, 14:21SpaceX 2026-йилда Falcon ракеталарининг 90-чи парвозини амалга оширдиSpaceX 2026-йилда Falcon ракеталарининг 90-чи парвозини амалга оширдиБугун, 13:57Стеам статистикасида тарихий ўзгаришлар кузатилдиСтеам статистикасида тарихий ўзгаришлар кузатилдиБугун, 13:28Samsung Galaxy З Фолд 8 экранидаги асосий муаммо яна юзага чиқдиSamsung Galaxy З Фолд 8 экранидаги асосий муаммо яна юзага чиқдиБугун, 12:27Hisense тўрт йиллик танаффусдан кейин икки экранли Э-Инк смартфонини тақдим этдиHisense тўрт йиллик танаффусдан кейин икки экранли Э-Инк смартфонини тақдим этдиБугун, 11:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади