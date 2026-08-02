90 ёшгача соғлом яшаш сирлари: ҳаётингизни ўзгартирувчи 11 маслаҳат...

·27·Саломатлик
90 ёшгача соғлом яшаш сирлари: ҳаётингизни ўзгартирувчи 11 маслаҳат...
Қисқача

Мутахассислар тавсиясига кўра, махсус 11 та одатни ҳаёт тарзига киритиш орқали 90 ёшгача соғлом яшаш имкониятига ега бўлиш мумкин. Ушбу фойдали одатларга доимий ҳаракатда бўлиш, камроқ овқатланиш, ғазаб ва ҳасаддан воз кечиш ҳамда табиат билан яқин бўлиш киради. Шунингдек, организмни чиниқтириш, аниқ мақсадга ега бўлиш, кўпроқ кулиш, шифокорлардан қўрқмаслик ҳамда севиш узоқ умр кўришга ёрдам беради.

«Узоқ умр сири – ҳар бир кунни мазмунли ўтказишда»

90 ёшгача яшаш ҳақиқатан ҳам мумкинми? Умрингизни узайтиришга ёрдам берадиган оддий ва самарали маслаҳатлар билан танишинг!

Соғлом ва узоқ умр кўриш орзуси деярли ҳар бир инсонни қизиқтиради. Мутахассислар тавсиясига кўра, ҳаёт тарзингизга қуйидаги одатларни киритсангиз, сиз ҳам 90 ёшгача яшаш имкониятига эга бўласиз.

Ҳаётингизни ўзгартирувчи одатлар:

  • Ҳаракатда бўлинг. Диванга ётиб қолдингизми — қаришни бошладингиз.

  • Камроқ овқатланинг. Ортиқча вазн узоқ умрга тўсиқ.

  • Ғазаб ва ҳасаддан воз кечинг. Улар сизни ич-ичингиздан емиради.

  • Табиат билан яқин бўлинг. Боғда ишлаш инсонга ҳақиқий қувват беради.

  • Организмингизни чиниқтиринг. Контраст душ баъзан таблеткалардан ҳам яхшироқ таъсир қилади.

  • Мақсадингиз бўлсин. Инсон нима учун яшаётганини билар экан, ҳаёти давом этади.

  • Кўпроқ кулинг. Ҳазил ва кулги қон босимини пасайтиради.

  • Шифокорлардан қўрқманг. Даволанмай қолган касалликлар умрни қисқартиради.

  • Севинг. Ёлғизлик умрни қисқартиради.

  • Тоза сув ичинг. Буйракларингиз ва терингиз сизга раҳмат айтади.

  • Янги нарсаларни ўрганинг. Мия ўрганишда давом этар экан, ёшлигини сақлайди.

Сиз қандай ҳаётий маслаҳатларга амал қиласиз? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани яқинларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Телеграм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

102 ёшли япон момодан соғлом ва бахтли умр учун 7 та маслаҳат102 ёшли япон момодан соғлом ва бахтли умр учун 7 та маслаҳатБугун, 15:23Сут, саримсоқ ва киви: 12 маслаҳатдан қай бири ишлайди?Сут, саримсоқ ва киви: 12 маслаҳатдан қай бири ишлайди?Кеча, 00:27Соғлом қовуғидан айрилган аёл 17 миллион долларлик компенсация ундирдиСоғлом қовуғидан айрилган аёл 17 миллион долларлик компенсация ундирди30.07, 20:34Қорин соҳасидаги ёғларнинг асл сабаби: ундан қутулишнинг "ғаройиб" усулиҚорин соҳасидаги ёғларнинг асл сабаби: ундан қутулишнинг "ғаройиб" усули30.07, 20:29Кечқурун кўп ейиш тавсия этилмайдиган 4 та меваКечқурун кўп ейиш тавсия этилмайдиган 4 та мева29.07, 14:25Тадқиқотлар кўрсатди: ўғил ҳомила билан ҳомиладорлик нега қийинроқ кечади?Тадқиқотлар кўрсатди: ўғил ҳомила билан ҳомиладорлик нега қийинроқ кечади?29.07, 13:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Сут, саримсоқ ва киви: 12 маслаҳатдан қай бири ишлайди?
Сут, саримсоқ ва киви: 12 маслаҳатдан қай бири ишлайди?
Қорин соҳасидаги ёғларнинг асл сабаби: ундан қутулишнинг "ғаройиб" усули
Қорин соҳасидаги ёғларнинг асл сабаби: ундан қутулишнинг "ғаройиб" усули
Кенг сонлар соғлиқ белгисими? Бундай аёллар эркакларни кўпроқ ўзига тортадими?
Кенг сонлар соғлиқ белгисими? Бундай аёллар эркакларни кўпроқ ўзига тортадими?
Олимлар суякларни емирилишдан сақлайдиган энг муҳим маҳсулотларни айтди
Олимлар суякларни емирилишдан сақлайдиган энг муҳим маҳсулотларни айтди
Буйракда тош пайдо бўлишини кучайтирувчи бешта хавфли маҳсулот
Буйракда тош пайдо бўлишини кучайтирувчи бешта хавфли маҳсулот
Ҳеч нарса қилмаслик мияга фойда келтирадими? Олимлар жавоб берди
Ҳеч нарса қилмаслик мияга фойда келтирадими? Олимлар жавоб берди
Мияни ҳимоя қилиш учун бу маҳсулотлардан эҳтиёт бўлинг
Мияни ҳимоя қилиш учун бу маҳсулотлардан эҳтиёт бўлинг
Эрталабки ҳолсизлик ва сусткашликнинг 12 та яширин сабаби...
Эрталабки ҳолсизлик ва сусткашликнинг 12 та яширин сабаби...