90 ёшгача соғлом яшаш сирлари: ҳаётингизни ўзгартирувчи 11 маслаҳат...
Мутахассислар тавсиясига кўра, махсус 11 та одатни ҳаёт тарзига киритиш орқали 90 ёшгача соғлом яшаш имкониятига ега бўлиш мумкин. Ушбу фойдали одатларга доимий ҳаракатда бўлиш, камроқ овқатланиш, ғазаб ва ҳасаддан воз кечиш ҳамда табиат билан яқин бўлиш киради. Шунингдек, организмни чиниқтириш, аниқ мақсадга ега бўлиш, кўпроқ кулиш, шифокорлардан қўрқмаслик ҳамда севиш узоқ умр кўришга ёрдам беради.
«Узоқ умр сири – ҳар бир кунни мазмунли ўтказишда»
90 ёшгача яшаш ҳақиқатан ҳам мумкинми? Умрингизни узайтиришга ёрдам берадиган оддий ва самарали маслаҳатлар билан танишинг!
Соғлом ва узоқ умр кўриш орзуси деярли ҳар бир инсонни қизиқтиради. Мутахассислар тавсиясига кўра, ҳаёт тарзингизга қуйидаги одатларни киритсангиз, сиз ҳам 90 ёшгача яшаш имкониятига эга бўласиз.
Ҳаётингизни ўзгартирувчи одатлар:
Ҳаракатда бўлинг. Диванга ётиб қолдингизми — қаришни бошладингиз.
Камроқ овқатланинг. Ортиқча вазн узоқ умрга тўсиқ.
Ғазаб ва ҳасаддан воз кечинг. Улар сизни ич-ичингиздан емиради.
Табиат билан яқин бўлинг. Боғда ишлаш инсонга ҳақиқий қувват беради.
Организмингизни чиниқтиринг. Контраст душ баъзан таблеткалардан ҳам яхшироқ таъсир қилади.
Мақсадингиз бўлсин. Инсон нима учун яшаётганини билар экан, ҳаёти давом этади.
Кўпроқ кулинг. Ҳазил ва кулги қон босимини пасайтиради.
Шифокорлардан қўрқманг. Даволанмай қолган касалликлар умрни қисқартиради.
Севинг. Ёлғизлик умрни қисқартиради.
Тоза сув ичинг. Буйракларингиз ва терингиз сизга раҳмат айтади.
Янги нарсаларни ўрганинг. Мия ўрганишда давом этар экан, ёшлигини сақлайди.
Сиз қандай ҳаётий маслаҳатларга амал қиласиз? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани яқинларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…