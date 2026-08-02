Суперлига: Июл ойининг энг яхши мураббийи ким бўлади?

·27·Спорт
Суперлига: Июл ойининг энг яхши мураббийи ким бўлади?
Қисқача

Профессионал футбол лигаси Ўзбекистон Суперлигасида июл ойининг енг яхши мураббийи унвони учун курашадиган тўрт нафар финалчи мутахассисни еълон қилди. Унга кўра, Миржалол Қосимов (ОКМК) ва Вадим Абрамов (Динамо) бошчилигидаги жамоалар ой давомидаги учта ўйиннинг барчасида ғалаба қозонишди. Шунингдек, Ислом Исмоилов ("Нефтчи") ҳамда Рўзиқул Бердиев ("Насаф") ўтказилган учта учрашувнинг иккитасида ғалаба қозониб, биттадан дуранг қайд етишди.

Суперлигада мураббийлар кураши! ПФЛ июл ойи учун тўрт номзодни эълон қилди. Кураш кескин ва натижалар жуда қизиқарли! Июл ойида қайси устоз энг яхши, қайси жамоа энг кўп гол урди?

Ўзбекистон Суперлигасида ҳар ой мураббийлар ўртасида кескин рақобат кечади. Июл ойида тўрт мутахассис финалчи сифатида эътироф этилди. Кучли рақобат ва натижаларга назар ташланг — ғолиб ким бўлиши мақола охирида!

Номзодлар ва натижалар

  • Миржалол Қосимов (ОКМК): 3 ўйин, 3 ғалаба, тўплар нисбати 9:4

  • Ислом Исмоилов (Нефтчи): 3 ўйин, 2 ғалаба, 1 дуранг, тўплар нисбати 8:3

  • Вадим Абрамов (Динамо): 3 ўйин, 3 ғалаба, тўплар нисбати 7:4

  • Рўзиқул Бердиев (Насаф): 3 ўйин, 2 ғалаба, 1 дуранг, тўплар нисбати 5:2

Суперлига: Июл ойининг энг яхши мураббийи ким бўлади?

Эътиборли жиҳатлар

  • Қосимов ва Абрамов жамоалари барча учрашувда ғалаба қозонди.

  • Исмоилов ва Бердиев икки ғалаба ва бир дуранг қайд этди.

  • Жамоаларнинг ҳужум ва ҳимоясидаги фарқлар рақобатни янада қизиқарли қилди.

Интрига ва тахминлар

  • Қайси мураббий ойнинг энг яхшиси бўлади?

  • Голлар нисбати ва натижаларга қараб, ғолибни башорат қилиш осон эмас.

Сизнингча, қайси мураббий июл ойининг энг яхшисига айланади? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани дўстларингизга, футбол ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Миржалол ҚосимовАГМКНефтчиДинамоНасаф
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кевин Де Бруйне "Galatasaray" сафига ўтиши мумкинКевин Де Бруйне "Galatasaray" сафига ўтиши мумкинБугун, 15:36Рандал Коло Муани Турин клуби сафига ўтишга яқинРандал Коло Муани Турин клуби сафига ўтишга яқинБугун, 15:35Ферран Торреснинг келажаги: «Барселона»да қоладими ёки ПСЖга йўл оладими?Ферран Торреснинг келажаги: «Барселона»да қоладими ёки ПСЖга йўл оладими?Бугун, 15:31Дензел Думфриес Реал Мадрид сафидаги дебюти ҳақида фикр билдирдиДензел Думфриес Реал Мадрид сафидаги дебюти ҳақида фикр билдирдиБугун, 14:52Йошко Гвардиол: Энсо Мареска Манчестер Сити учун мукаммал мураббийЙошко Гвардиол: Энсо Мареска Манчестер Сити учун мукаммал мураббийБугун, 14:39Ханси Флик Карим Адеевининг Барселондаги дебютини танқид қилдиХанси Флик Карим Адеевининг Барселондаги дебютини танқид қилдиБугун, 14:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда