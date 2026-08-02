Суперлига: Июл ойининг энг яхши мураббийи ким бўлади?
Профессионал футбол лигаси Ўзбекистон Суперлигасида июл ойининг енг яхши мураббийи унвони учун курашадиган тўрт нафар финалчи мутахассисни еълон қилди. Унга кўра, Миржалол Қосимов (ОКМК) ва Вадим Абрамов (Динамо) бошчилигидаги жамоалар ой давомидаги учта ўйиннинг барчасида ғалаба қозонишди. Шунингдек, Ислом Исмоилов ("Нефтчи") ҳамда Рўзиқул Бердиев ("Насаф") ўтказилган учта учрашувнинг иккитасида ғалаба қозониб, биттадан дуранг қайд етишди.
Суперлигада мураббийлар кураши! ПФЛ июл ойи учун тўрт номзодни эълон қилди. Кураш кескин ва натижалар жуда қизиқарли! Июл ойида қайси устоз энг яхши, қайси жамоа энг кўп гол урди?
Ўзбекистон Суперлигасида ҳар ой мураббийлар ўртасида кескин рақобат кечади. Июл ойида тўрт мутахассис финалчи сифатида эътироф этилди. Кучли рақобат ва натижаларга назар ташланг — ғолиб ким бўлиши мақола охирида!
Номзодлар ва натижалар
Миржалол Қосимов (ОКМК): 3 ўйин, 3 ғалаба, тўплар нисбати 9:4
Ислом Исмоилов (Нефтчи): 3 ўйин, 2 ғалаба, 1 дуранг, тўплар нисбати 8:3
Вадим Абрамов (Динамо): 3 ўйин, 3 ғалаба, тўплар нисбати 7:4
Рўзиқул Бердиев (Насаф): 3 ўйин, 2 ғалаба, 1 дуранг, тўплар нисбати 5:2
Эътиборли жиҳатлар
Қосимов ва Абрамов жамоалари барча учрашувда ғалаба қозонди.
Исмоилов ва Бердиев икки ғалаба ва бир дуранг қайд этди.
Жамоаларнинг ҳужум ва ҳимоясидаги фарқлар рақобатни янада қизиқарли қилди.
Интрига ва тахминлар
Қайси мураббий ойнинг энг яхшиси бўлади?
Голлар нисбати ва натижаларга қараб, ғолибни башорат қилиш осон эмас.
Сизнингча, қайси мураббий июл ойининг энг яхшисига айланади? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани дўстларингизга, футбол ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…