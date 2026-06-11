Роналд Куман Японияга қарши баҳс олдидан ўз фикрларини билдирди
Шимолий Америка яшил майдонларида футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг энг ҳаяжонли ва қайноқ учрашувлари бошланишига саноқли кунлар қолди. Бутун дунё нигоҳи Океан ортига қаратилган бир пайтда, мусобақанинг бош фаворитларидан бири ҳисобланган Нидерландия миллий терма жамоаси ҳам ўз тарихий юришини бошлаш арафасида турибди. «Учар голландлар»нинг тажрибали ва қатъиятли бош мураббийи Роналд Куман мундиалдаги илк масъулиятли беллашув олдидан оммавий ахборот воситалари ходимлари билан учрашиб, ўз режалари ва рақиб ҳақидаги ўй-фикpointлари билан ўртоқлашди.
Маълумки, жорий йилнинг 14 июнь санасида Нидерландия терма жамоаси ушбу нуфузли турнирдаги ўз дебют ўйинини Осиё қитъасининг энг кучли ва интизомли вакилларидан бири — Япония терма жамоасига қарши ўтказади.
Дунёга машҳур ва нуфузли «Goal» спорт нашрининг хабар беришича, лолалар юрти вакилларининг устози бўлажак рақибнинг кучли ва заиф томонларини аллақачон синчиклаб ўрганиб чиққанини маълум қилди:
«Биз бўлажак рақибимиз бўлмиш Япония терма жамоасининг сўнгги учрашувларини, тактик схемаларини жуда пухта таҳлил қилиб чиқдик. Уларнинг бир ёқадан бош чиқариб, жамоавий тарзда қанчалик жипслашган ва хавфли куч эканлигини яхши биламиз. Япон футболчилари майдонда жисмонан ўта бақувват, чидамли ва тезкор ҳаракат қилишади. Шубҳасиз, бу баҳс биз учун асло осон кечмайди.
Шунга қарамай, биз ўз кучимизга, футболчиларимизнинг юқори маҳоратига тўлиқ ишонамиз. Биз Япония миллий жамоасини ва уларнинг маданиятини чуқур ҳурмат қиламиз, лекин унутмаслик керакки — биз ҳам гранд жамоа, яъни Нидерландиямиз! Ўйлайманки, улар ҳам бизнинг номимиз ва кучимиздан ҳайиқишади ҳамда муносиб ҳурмат кўрсатишади. Стадионда ҳақиқий машаққатли ва шиддатли жанг бўлади», — дея ишонч билан таъкидлади Роналд Куман.
Маълумот ўрнида айтиб ўтиш жоизки, Роналд Куман шогирдлари Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичи доирасида нафақат "самурайлар", балки яна иккита жиддий рақибга қарши майдонга тушишади. «Учар голландлар» гуруҳдаги иккинчи учрашувни 20 июнь куни Европанинг бошқа бир вакили — Швеция терма жамоасига қарши ўтказишса, гуруҳ босқичининг сўнгги ҳал қилувчи баҳсини 26 июнь санасида Африканинг важоҳатли жамоаси — Тунис футболчиларига қарши олиб боришади.
Европанинг энг чиройли ўйин кўрсатадиган жамоаси — Нидерландиянинг Жаҳон чемпионатидаги илк қадамлари, гуруҳдаги очколар кураши ва мусобақанинг барча эксклюзив, тезкор ҳамда шов-шувли хабарларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…