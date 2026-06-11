Роналд Куман Японияга қарши баҳс олдидан ўз фикрларини билдирди

·38·Спорт
Роналд Куман Японияга қарши баҳс олдидан ўз фикрларини билдирди

Шимолий Америка яшил майдонларида футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг энг ҳаяжонли ва қайноқ учрашувлари бошланишига саноқли кунлар қолди. Бутун дунё нигоҳи Океан ортига қаратилган бир пайтда, мусобақанинг бош фаворитларидан бири ҳисобланган Нидерландия миллий терма жамоаси ҳам ўз тарихий юришини бошлаш арафасида турибди. «Учар голландлар»нинг тажрибали ва қатъиятли бош мураббийи Роналд Куман мундиалдаги илк масъулиятли беллашув олдидан оммавий ахборот воситалари ходимлари билан учрашиб, ўз режалари ва рақиб ҳақидаги ўй-фикpointлари билан ўртоқлашди.

Маълумки, жорий йилнинг 14 июнь санасида Нидерландия терма жамоаси ушбу нуфузли турнирдаги ўз дебют ўйинини Осиё қитъасининг энг кучли ва интизомли вакилларидан бири — Япония терма жамоасига қарши ўтказади.

Дунёга машҳур ва нуфузли «Goal» спорт нашрининг хабар беришича, лолалар юрти вакилларининг устози бўлажак рақибнинг кучли ва заиф томонларини аллақачон синчиклаб ўрганиб чиққанини маълум қилди:

«Биз бўлажак рақибимиз бўлмиш Япония терма жамоасининг сўнгги учрашувларини, тактик схемаларини жуда пухта таҳлил қилиб чиқдик. Уларнинг бир ёқадан бош чиқариб, жамоавий тарзда қанчалик жипслашган ва хавфли куч эканлигини яхши биламиз. Япон футболчилари майдонда жисмонан ўта бақувват, чидамли ва тезкор ҳаракат қилишади. Шубҳасиз, бу баҳс биз учун асло осон кечмайди.

Шунга қарамай, биз ўз кучимизга, футболчиларимизнинг юқори маҳоратига тўлиқ ишонамиз. Биз Япония миллий жамоасини ва уларнинг маданиятини чуқур ҳурмат қиламиз, лекин унутмаслик керакки — биз ҳам гранд жамоа, яъни Нидерландиямиз! Ўйлайманки, улар ҳам бизнинг номимиз ва кучимиздан ҳайиқишади ҳамда муносиб ҳурмат кўрсатишади. Стадионда ҳақиқий машаққатли ва шиддатли жанг бўлади», — дея ишонч билан таъкидлади Роналд Куман.

Маълумот ўрнида айтиб ўтиш жоизки, Роналд Куман шогирдлари Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичи доирасида нафақат "самурайлар", балки яна иккита жиддий рақибга қарши майдонга тушишади. «Учар голландлар» гуруҳдаги иккинчи учрашувни 20 июнь куни Европанинг бошқа бир вакили — Швеция терма жамоасига қарши ўтказишса, гуруҳ босқичининг сўнгги ҳал қилувчи баҳсини 26 июнь санасида Африканинг важоҳатли жамоаси — Тунис футболчиларига қарши олиб боришади.

Европанинг энг чиройли ўйин кўрсатадиган жамоаси — Нидерландиянинг Жаҳон чемпионатидаги илк қадамлари, гуруҳдаги очколар кураши ва мусобақанинг барча эксклюзив, тезкор ҳамда шов-шувли хабарларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Роналд КуманНидерландияЯпонияGoal
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид Бернардо Силва учун расмий таклиф юбордиРеал Мадрид Бернардо Силва учун расмий таклиф юбордиБугун, 18:12Виза ололмаган аргентиналик мухлисларга бепул телевизорлар тарқатилдиВиза ололмаган аргентиналик мухлисларга бепул телевизорлар тарқатилдиБугун, 17:19Марк Касадо Барселона билан хайрлашишга қарор қилдиМарк Касадо Барселона билан хайрлашишга қарор қилдиБугун, 16:52Гарри Кейн ва Бавария ўртасида шартнома борасида келишмовчилик юзага келдиГарри Кейн ва Бавария ўртасида шартнома борасида келишмовчилик юзага келдиБугун, 16:18Ламине Ямал УНICEФ элчиси этиб тайинландиЛамине Ямал УНICEФ элчиси этиб тайинландиБугун, 15:57ФИФА вақтни чўзишга қарши инқилобий янги қоидаларни жорий этмоқчиФИФА вақтни чўзишга қарши инқилобий янги қоидаларни жорий этмоқчиБугун, 15:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...