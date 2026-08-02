Касио Г-Шокк Г-Стеел: енгиллаштирилган корпус ва узоқ автономия
Япониянинг Касио компанияси оғир ва тўлиқ металл корпусли версияларга муқобил бўлган Касио Г-Шокк Г-Стеел ГСТ-B1000-1A ҳамда ГСТ-B1000-2A қурилмаларини расман тақдим етди. Полат билагузук ўрнига биополимер қатронидан тайёрланган тасманинг қўллангани натижасида соатнинг оғирлиги 118 граммдан 58 граммгача қисқарди.
Машҳур японияли бренд Касио ўзининг афсонавий соатлар қаторини янги моделлар билан бойитди. ixbt.com маълумотига кўра, компания илгари чиқарилган оғир ва тўлиқ металл корпусли версияларга муносиб муқобил бўлган Касио Г-Шокк Г-Стеел ГСТ-B1000-1A ҳамда ГСТ-B1000-2A қурилмаларини расман тақдим этди. Дастлаб ушбу соатлар ички бозорда, яни Японияда сотувга чиқарилиши, бироқ кейинчалик глобал бозорларга ҳам етказиб берилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги моделлар сериянинг аввалги вакилларига қараганда сезиларли даражада енгилроқ ва фойдаланувчилар учун ҳамёнбопроқ қилиб яратилган. Ишлаб чиқарувчи қимматбаҳо полат билагузук ўрнига юқори сифатли биополимер қатронидан тайёрланган махсус тасмани қўллаган. Натижада, соатнинг умумий оғирлиги деярли икки бараварга — 118 граммдан 58 граммгача қисқарган. Шунга қарамай, корпуснинг ўлчамлари аввалгидек 46,9 × 44,2 × 11,6 мм ҳажмида сақланиб қолган.
Конструкция ва ҳимоя хусусиятлариГ-Шокк сериясига хос бўлган мустаҳкамлик бу сафар ҳам асосий эътибор марказида бўлган. Қурилма углерод толаси билан кучайтирилган полимер корпус, мустаҳкам металл безак ва япон брендининг ўзига хос Карбон Коре Гуард ҳимоя тизимини ўзида мужассам этган. Сиферблат дизайни эса бренднинг мухлисларига яхши таниш бўлган афсонавий Г-Шокк ДВ-5000C модели услубидан илҳомланган ҳолда яратилган. Хусусан, ГСТ-B1000-2A версияси тўқ кўк рангли металл сиферблат билан жиҳозланган бўлиб, у қурилмага янада жиддий кўриниш беради.
Техник имкониятлар нуқтаи назаридан янги гаджет ўзининг каттароқ акаларидан қолишмайди. Соатлар қуёш энергияси ёрдамида ишловчи Тоугҳ Солар тизими ҳамда замонавий Bluetooth модули билан таъминланган. Фойдаланувчилар ўз смартфонига махсус Касио Ватчес иловасини ўрнатиш орқали вақтни автоматик равишда синхронлаштириши, турли созламаларни ўзгартириши ва ҳатто йўқолган телефонни қидириш функциясидан фойдаланиши мумкин.
Мустаҳкамлик ва автономликКундалик фойдаланишда сув остига шўнғиш ишқибозлари учун 20 АТМ даражасидаги сувдан ҳимоя муҳим аҳамият касб этади. Бу эса акваланг ёрдамида чуқур сув остига шўнғишда ҳам соатдан хавотирсиз фойдаланиш имконини беради. Шунингдек, унинг функционал тўпламига секундомер, ортга ҳисоблаш таймери, кундалик будилник, автоматик тақвим, Необрите ёруғлик тўпловчи қоплама ва Супер Иллуминатор номли ёрқин ЛEД ёритиш тизими киритилган.
Алоҳида таъкидлаш жоизки, қурилма батареясини тез-тез қувватлаб туриш ташвишини йўққа чиқаради. Компания маълумотларига кўра, мазкур соатлар одатий фойдаланиш режимида беш ойгача, қувватни тежаш режимида эса 18 ойгача бир марталик қувват билан узлуксиз ишлай олади. Японияда ушбу янги қурилмаларнинг нархи 60 500 иенни (тахминан 385 АҚШ доллари) ташкил этиб, харидорларга тақдим этилмоқда.
…