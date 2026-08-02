Касио Г-Шокк Г-Стеел: енгиллаштирилган корпус ва узоқ автономия

·18·Техно
Касио Г-Шокк Г-Стеел: енгиллаштирилган корпус ва узоқ автономия
Қисқача

Япониянинг Касио компанияси оғир ва тўлиқ металл корпусли версияларга муқобил бўлган Касио Г-Шокк Г-Стеел ГСТ-B1000-1A ҳамда ГСТ-B1000-2A қурилмаларини расман тақдим етди. Полат билагузук ўрнига биополимер қатронидан тайёрланган тасманинг қўллангани натижасида соатнинг оғирлиги 118 граммдан 58 граммгача қисқарди.

Машҳур японияли бренд Касио ўзининг афсонавий соатлар қаторини янги моделлар билан бойитди. ixbt.com маълумотига кўра, компания илгари чиқарилган оғир ва тўлиқ металл корпусли версияларга муносиб муқобил бўлган Касио Г-Шокк Г-Стеел ГСТ-B1000-1A ҳамда ГСТ-B1000-2A қурилмаларини расман тақдим этди. Дастлаб ушбу соатлар ички бозорда, яни Японияда сотувга чиқарилиши, бироқ кейинчалик глобал бозорларга ҳам етказиб берилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги моделлар сериянинг аввалги вакилларига қараганда сезиларли даражада енгилроқ ва фойдаланувчилар учун ҳамёнбопроқ қилиб яратилган. Ишлаб чиқарувчи қимматбаҳо полат билагузук ўрнига юқори сифатли биополимер қатронидан тайёрланган махсус тасмани қўллаган. Натижада, соатнинг умумий оғирлиги деярли икки бараварга — 118 граммдан 58 граммгача қисқарган. Шунга қарамай, корпуснинг ўлчамлари аввалгидек 46,9 × 44,2 × 11,6 мм ҳажмида сақланиб қолган.

Конструкция ва ҳимоя хусусиятлари

Г-Шокк сериясига хос бўлган мустаҳкамлик бу сафар ҳам асосий эътибор марказида бўлган. Қурилма углерод толаси билан кучайтирилган полимер корпус, мустаҳкам металл безак ва япон брендининг ўзига хос Карбон Коре Гуард ҳимоя тизимини ўзида мужассам этган. Сиферблат дизайни эса бренднинг мухлисларига яхши таниш бўлган афсонавий Г-Шокк ДВ-5000C модели услубидан илҳомланган ҳолда яратилган. Хусусан, ГСТ-B1000-2A версияси тўқ кўк рангли металл сиферблат билан жиҳозланган бўлиб, у қурилмага янада жиддий кўриниш беради.

Техник имкониятлар нуқтаи назаридан янги гаджет ўзининг каттароқ акаларидан қолишмайди. Соатлар қуёш энергияси ёрдамида ишловчи Тоугҳ Солар тизими ҳамда замонавий Bluetooth модули билан таъминланган. Фойдаланувчилар ўз смартфонига махсус Касио Ватчес иловасини ўрнатиш орқали вақтни автоматик равишда синхронлаштириши, турли созламаларни ўзгартириши ва ҳатто йўқолган телефонни қидириш функциясидан фойдаланиши мумкин.

Мустаҳкамлик ва автономлик

Кундалик фойдаланишда сув остига шўнғиш ишқибозлари учун 20 АТМ даражасидаги сувдан ҳимоя муҳим аҳамият касб этади. Бу эса акваланг ёрдамида чуқур сув остига шўнғишда ҳам соатдан хавотирсиз фойдаланиш имконини беради. Шунингдек, унинг функционал тўпламига секундомер, ортга ҳисоблаш таймери, кундалик будилник, автоматик тақвим, Необрите ёруғлик тўпловчи қоплама ва Супер Иллуминатор номли ёрқин ЛEД ёритиш тизими киритилган.

Алоҳида таъкидлаш жоизки, қурилма батареясини тез-тез қувватлаб туриш ташвишини йўққа чиқаради. Компания маълумотларига кўра, мазкур соатлар одатий фойдаланиш режимида беш ойгача, қувватни тежаш режимида эса 18 ойгача бир марталик қувват билан узлуксиз ишлай олади. Японияда ушбу янги қурилмаларнинг нархи 60 500 иенни (тахминан 385 АҚШ доллари) ташкил этиб, харидорларга тақдим этилмоқда.

КасиоГ-ШоккСмарт-соатТехнологияЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект даврида App Store иловалари нима учун яна оммалашмоқдаСунъий интеллект даврида App Store иловалари нима учун яна оммалашмоқдаБугун, 20:26Кореялик олимлар литий-ион аккумуляторлари умрини икки баравар узайтирувчи материал яратдиКореялик олимлар литий-ион аккумуляторлари умрини икки баравар узайтирувчи материал яратдиБугун, 20:21Космик Аэроспасе тўрт ўринли электр самолётини эълон қилдиКосмик Аэроспасе тўрт ўринли электр самолётини эълон қилдиБугун, 19:28Lenovo Android операцион тизимига асосланган янги Googleбоок қурилмаларини тайёрламоқдаLenovo Android операцион тизимига асосланган янги Googleбоок қурилмаларини тайёрламоқдаБугун, 18:55Хитой прошивкали смартфонларда Google Pay ишламай қолдиХитой прошивкали смартфонларда Google Pay ишламай қолдиБугун, 18:25Вера Rubin телескопи оламнинг илк ўта чуқур суратини тақдим этдиВера Rubin телескопи оламнинг илк ўта чуқур суратини тақдим этдиБугун, 17:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади