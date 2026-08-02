Аякс Барселона дарвозабони ва ёш иқтидорини ўз сафига қўшиб олмоқда

·27·Спорт
Аякс Барселона дарвозабони ва ёш иқтидорини ўз сафига қўшиб олмоқда
Қисқача

Нидерландиянинг Аякс клуби Барселона жамоасидан тажрибали дарвозабон Марк-Андре тер Штеген трансферини якунлашга яқин турибди. Ҳозирда солиқ ва ҳуқуқий меъёрдаги тўсиқлар бартараф етилиб, немис посбонига Барселона йиғинини тарк етишга рухсат берилди. Шунингдек, Амстердам клуби Ла Масиа тарбияланувчиси Жофре Торренцни сотиб олиш ҳуқуқи билан ижарага олиш устида ҳам расмий музокаралар олиб бормоқда.

Нидерландиянинг Аякс клуби трансфер ойнасининг сўнгги кунларида Каталониянинг Барселона жамоаси билан фаол музокаралар олиб бормоқда. Marca нашри тарқатган маълумотларга кўра, Амстердам клуби тажрибали дарвозабон Марк-Андре тер Штеген трансферини якунлаш билан бирга, Ла Масиа тарбияланувчиси Жофре Торрентсга ҳам қизиқиш билдирмоқда ва уни ўз сафига қўшиб олиш устида ишламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда Аякс раҳбарияти Барселона билан иккита алоҳида операцияни бошқариб бормоқда. Немис посбонини Амстердамга кўчириб ўтиш бўйича келишув якуний босқичга етган бўлса, Эредивисие грандлари ёш чап қанот ҳимоячиси Торрентсни ҳам ижарага олиш бўйича расмий музокараларга киришган.

Тер Штеген трансферидаги тўсиқлар бартараф этилди

Марк-Андре тер Штегеннинг трансфери Испания ва Нидерландия ўртасидаги мураккаб солиқ ҳамда ҳуқуқий меъёрлар сабабли бир неча ҳафта давомида чўзилиб кетган эди. Бироқ солиқ масалаларидаги кечикишлар ҳал этилгач, Боруссия Менхенгладлах клубининг собиқ футболчисига Барселона йиғинини тарк этишга рухсат берилди.

Каталония клубида Ханси Фликнинг келгусидаги режаларига кирмаган ва Жоан Гарсия асосий дарвозабонга айланган, шунингдек Войцех Шесни тажрибали захира сифатида турган бир пайтда, Тер Штеген ўйин амалиётига эга бўлиш учун бошқа жамоага ўтишга қарор қилди. Шунга қарамай, Барселона дарвозабоннинг молиявий харажатларининг сезиларли қисмини ўз зиммасида сақлаб қолмоқда.

Ла Масиа иқтидори Амстердам йўлида

Торрентсга бўлган қизиқиш Тер Штеген бўйича узоқ давом этган муҳокамалар чоғида юзага келган. Аякс бош мураббийи ушбу универсал ҳимоячини ўз таркибида кўришни истамоқда. Нидерландия клуби футболчини сотиб олиш ҳуқуқи билан ижарага олиш, хусусан, вақтинчалик келишув якунида унинг ҳуқуқларининг 50 фоизини қўлга киритиш вариантини кўриб чиқмоқда.

Жофре Торрентс 2017-йилдан бери Барселона ёшлар тизимида шуғулланиб келади ва Ла Масиа академиясининг энг истиқболли битирувчиларидан бири ҳисобланади. У асосий жамоадаги дебютидан сўнг бу унинг ҳаётидаги энг катта орзу эканлигини таъкидлаган эди.

Селва-дел-Кампдан бўлган ҳимоячи Ла Лига ва Қироллик кубогида жами тўртта учрашувда майдонга тушди. Шунга қарамай, клуб раҳбарияти футболчининг янада ўсиши ва тажриба тўплаши учун ижара энг мақбул ечим деб ҳисобламоқда.

Англиядаги мавсумолди йиғинга танлаб олинган 17 нафар ёш футболчидан бири бўлган Торрентс мураббийлар штабида ижобий таассурот қолдиришга улгурди. Унинг Аяксга ўтиши ёш футболчининг фаолиятида янги босқични бошлаб бериши мумкин.

АяксБарселонаТер ШтегенЖофре ТоррентсТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона Ферран Торрес трансферига тайёрБарселона Ферран Торрес трансферига тайёрБугун, 20:18Ўзбекистон–Россия ўйини бўладими? Тошев муҳим шартни айтдиЎзбекистон–Россия ўйини бўладими? Тошев муҳим шартни айтдиБугун, 20:06Суперлигада июль ойи юлдузи ким? Бешлик эълон қилиндиСуперлигада июль ойи юлдузи ким? Бешлик эълон қилиндиБугун, 19:51Тоттенхем Виктор Осимҳен трансфери учун ҳаракатни бошладиТоттенхем Виктор Осимҳен трансфери учун ҳаракатни бошладиБугун, 19:17Ленй Ёро: Манчестер Юнайтед Англия чемпионлигини қўлга киритиши шартЛенй Ёро: Манчестер Юнайтед Англия чемпионлигини қўлга киритиши шартБугун, 18:58Жаҳонгир Ўрозов Россия Премер-лигасида: янги трансфер ва молиявий сакрашЖаҳонгир Ўрозов Россия Премер-лигасида: янги трансфер ва молиявий сакрашБугун, 18:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда