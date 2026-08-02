Суперлигада июль ойи юлдузи ким? Бешлик эълон қилинди
Ўзбекистон Профессионал футбол лигаси Суперлиганинг июл ойидаги енг яхши футболчиси унвонига даъвогар беш нафар ўйинчи номини еълон қилди. Ушбу рўйхатдан «Динамо» ҳужумчиси Анвар Хожимирзаев уч ўйинда бешта гол уриб асосий даъвогар сифатида жой олди.
Ўзбекистон Профессионал футбол лигаси Суперлиганинг июль ойидаги энг яхши футболчиси бўлиш учун курашадиган номзодларни маълум қилди. Рўйхатга мамлакатнинг беш клубидан беш нафар футболчи киритилди.
Номзодлар статистикасига қараганда, бу сафарги рақобат анча кескин: бир футболчи уч ўйинда бешта гол урган бўлса, бошқаси ҳимоячи бўлишига қарамай икки бор рақиб дарвозасини ишғол қилди. ЎзПФЛ анъанага кўра ҳар ой чемпионатнинг энг яхши футболчиси, мураббийи ва энг чиройли гол муаллифини аниқлаб келади.
Анвар Хожимирзаев — беш гол билан асосий даъвогар
«Динамо» ҳужумчиси Анвар Хожимирзаев июль ойида энг юқори натижадорликни қайд этди. У учта учрашувда майдонга тушиб, рақиблар дарвозасига бешта гол урди.
Бу ҳар бир ўйинга ўртача 1,67 тадан гол дегани. Қисқа давр учун бундай кўрсаткич ҳужумчининг нафақат яхши формада эканини, балки жамоаси натижаларига бевосита таъсир кўрсатганини ҳам англатади.
Хожимирзаев «Динамо»нинг етакчи футболчиларидан бири ҳисобланади ва ЎзПФЛ расмий саҳифасида ҳам самарқандликлар вакили сифатида кўрсатилган.
Асадбек Собиржоновда тўртта самарали ҳаракат
Рўйхатдаги яна бир жиддий номзод — Асадбек Собиржонов. Тақдим этилган статистикага кўра, у июль ойида учта ўйинда:
учта гол урди;
битта голли узатма берди;
жами тўртта самарали ҳаракат қайд этди.
Гол ва ассистларни биргаликда ҳисоблаганда, Собиржонов Хожимирзаевдан кейинги энг юқори кўрсаткичга эга. Бу унинг фақат ҳужумларни якунлашда эмас, шерикларига имконият яратишда ҳам фаол бўлганини кўрсатади.
Бобур Абдухолиқов барқарорлигини намойиш этди
«Насаф» форварди Бобур Абдухолиқов учта учрашувнинг ҳар бирида деярли ўз вазифасини бажарди — унинг ҳисобида учта гол бор.
Ҳар бир ўйинга биттадан голлик ўртача натижа ҳужумчи учун юқори кўрсаткич ҳисобланади. Айниқса, қисқа ойлик баҳолашда барқарорлик катта аҳамият касб этади.
ЎзПФЛ расмий маълумотида Абдухолиқов «Насаф» ҳужумчиси сифатида қайд этилган.
Башар Ресан гол урмади, аммо учта гол яратди
«Пахтакор» вингери Башар Ресан рўйхатдаги бошқа футболчилардан фарқли равишда голлари билан эмас, ассистлари билан ажралиб турди.
Ироқлик футболчи учта ўйинда шерикларига уч марта голли узатма берди. Демак, унинг ҳар бир учрашувида камида битта гол бевосита иштироки билан юзага келган.
Ресаннинг натижаси плеймейкерлик ва жамоавий ўйин ҳам алоҳида голлар каби муҳим эканини кўрсатади. ЎзПФЛ базасида у «Пахтакор» ярим ҳимоячиси сифатида кўрсатилган.
Ҳимоячи Анвар Ғофуровнинг икки голи
Номзодлар орасида ҳимоя чизиғи вакили ҳам бор. «Нефтчи» футболчиси Анвар Ғофуров июль ойида учта ўйин ўтказиб, икки марта ўз номини таблога ёздириб қўйди.
Ҳужумчилар учун икки гол оддий кўрсаткичдек туюлиши мумкин. Аммо ҳимоячининг уч учрашувда икки марта гол уриши унинг стандарт вазиятлардаги хавфи ва жамоа ҳужумларига қўшган ҳиссасини кўрсатади.
Айнан позиция омили Ғофуровнинг номзодлигини янада қизиқ қилади: у бошқа даъвогарлардан фарқли вазифани бажарган ҳолда натижадорлик кўрсатган.
Номзодларнинг июль ойидаги натижалари
Футболчи
Клуб
Ўйин
Гол
Ассист
Анвар Хожимирзаев
«Динамо»
3
5
—
Асадбек Собиржонов
ОКМК
3
3
1
Бобур Абдухолиқов
«Насаф»
3
3
—
Башар Ресан
«Пахтакор»
3
—
3
Анвар Ғофуров
«Нефтчи»
3
2
—
Танловда фақат голлар ҳал қилмайди
Соф статистика бўйича Анвар Хожимирзаев бешта гол билан пешқадам. Бироқ ойнинг энг яхши футболчисини аниқлашда фақат голлар сони эмас, футболчининг жамоа натижасига таъсири, учрашувлардаги умумий ҳаракати ва муҳим вазиятлардаги роли ҳам инобатга олиниши мумкин.
Собиржоновнинг гол ва ассистлари, Ресаннинг плеймейкерлик маҳорати, Абдухолиқовнинг барқарорлиги ҳамда Ғофуровнинг ҳимоячи сифатидаги натижадорлиги танловни оддий рақамлар курашидан чиқариб юборади.
Бир нарса аниқ: июль ойида Суперлигада ҳужумкор футбол устунлик қилди. Энди савол битта — бешта гол урган Хожимирзаев ғолиб бўладими ёки рақибларидан бири кутилмаган натижа қайд этадими?
Сизнингча, июль ойининг энг яхши футболчиси бўлишга ким муносиб? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани дўстларингизга, футбол мухлисларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…