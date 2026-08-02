Тоттенхем Виктор Осимҳен трансфери учун ҳаракатни бошлади
Лондоннинг Тоттенхем клуби ёзги трансфер ойнасидаги фаоллигини тўхтатмаяпти ва Галатасарой ҳужумчиси Виктор Осимҳени ўз сафига қўшиб олиш учун жиддий қадам ташламоқда. КаугҳтОффсиде хабар беришича, шимолий лондонликлар нигериялик тўпурар учун музокараларни бошлашга расман рухсат олган бўлиб, бу трансфер жамоанинг ҳужум чизиғидаги асосий муаммони ҳал қилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, Тоттенхем раҳбарияти футболчи учун 50 миллиондан 55 миллион фунт стерлинггача бўлган таклифни тайёрламоқда. Бироқ Туркия клуби ўз етакчиси учун 65 миллион фунт стерлинг атрофида маблағ талаб қилмоқда. Шахсий шартнома шартлари бўйича ҳеч қандай муаммо юзага келиши кутилмаяпти, чунки футболчининг ўзи ҳам Роберто Де Зерби лойиҳасига қўшилишга тайёр эканини билдирган.
Трансфер бозори ва таркибни кучайтиришНигерия миллий терма жамоаси бош мураббийи Эрик Челле томонидан «дунёнинг энг яхши ҳужумчиси» дея эътироф этилган Осимҳен учун кураш Тоттенхем ёзги трансфер даврида аллақачон амалга оширган улкан харажатлар фонида кечмоқда. Жорий трансфер ойнасида клуб янги футболчилар учун 230 миллион фунт стерлингдан ортиқ маблағ сарфлади.
Мазкур трансферлар давомида Сандро Тонали, Матеус Фернандес ва Ян Паул ван Хеке каби футболчилар жамоага келиб қўшилди. Шунга қарамай, клуб раҳбарияти трансфер ойнаси ёпилишидан олдин ҳужум чизиғини янада кучайтириш ниятида қатъий турибди.
Ричарлисоннинг келажаги мавҳумҲужумчига эҳтиёж туғилиши сабабларидан бири Ричарлисоннинг келажаги борасидаги тушунмовчиликлардир. Бош мураббий Роберто Де Зерби бразилиялик ҳужумчининг жамоада қолиш-қолмаслиги ҳозирча номаълум эканини тан олди.
«Мен унинг футболчи сифатидаги маҳоратини ҳам, инсоний фазилатларини ҳам ҳурмат қиламан. Унинг хатти-ҳаракатлари таҳсинга лойиқ, — деди Де Зерби. — Бироқ, охир-оқибат, биз унинг хоҳишини ҳурмат қилишимиз керак. У гоҳида қолишни хоҳлашини, гоҳида эса кетишни исташини айтади, мен буни тўлиқ тушуна олмаяпман».
Мураббий Ричарлисоннинг ўтган мавсумдаги натижаларини ва машғулотлардаги меҳнаткашлигини юқори баҳолади. Агар футболчи кетишга қарор қилса, унинг ўрнини босадиган муносиб номзод топиш клуб учун муҳим вазифа бўлиб қолмоқда.
…