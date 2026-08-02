Тоттенхем Виктор Осимҳен трансфери учун ҳаракатни бошлади

·0·Спорт
Тоттенхем Виктор Осимҳен трансфери учун ҳаракатни бошлади

Лондоннинг Тоттенхем клуби ёзги трансфер ойнасидаги фаоллигини тўхтатмаяпти ва Галатасарой ҳужумчиси Виктор Осимҳени ўз сафига қўшиб олиш учун жиддий қадам ташламоқда. КаугҳтОффсиде хабар беришича, шимолий лондонликлар нигериялик тўпурар учун музокараларни бошлашга расман рухсат олган бўлиб, бу трансфер жамоанинг ҳужум чизиғидаги асосий муаммони ҳал қилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, Тоттенхем раҳбарияти футболчи учун 50 миллиондан 55 миллион фунт стерлинггача бўлган таклифни тайёрламоқда. Бироқ Туркия клуби ўз етакчиси учун 65 миллион фунт стерлинг атрофида маблағ талаб қилмоқда. Шахсий шартнома шартлари бўйича ҳеч қандай муаммо юзага келиши кутилмаяпти, чунки футболчининг ўзи ҳам Роберто Де Зерби лойиҳасига қўшилишга тайёр эканини билдирган.

Трансфер бозори ва таркибни кучайтириш

Нигерия миллий терма жамоаси бош мураббийи Эрик Челле томонидан «дунёнинг энг яхши ҳужумчиси» дея эътироф этилган Осимҳен учун кураш Тоттенхем ёзги трансфер даврида аллақачон амалга оширган улкан харажатлар фонида кечмоқда. Жорий трансфер ойнасида клуб янги футболчилар учун 230 миллион фунт стерлингдан ортиқ маблағ сарфлади.

Мазкур трансферлар давомида Сандро Тонали, Матеус Фернандес ва Ян Паул ван Хеке каби футболчилар жамоага келиб қўшилди. Шунга қарамай, клуб раҳбарияти трансфер ойнаси ёпилишидан олдин ҳужум чизиғини янада кучайтириш ниятида қатъий турибди.

Ричарлисоннинг келажаги мавҳум

Ҳужумчига эҳтиёж туғилиши сабабларидан бири Ричарлисоннинг келажаги борасидаги тушунмовчиликлардир. Бош мураббий Роберто Де Зерби бразилиялик ҳужумчининг жамоада қолиш-қолмаслиги ҳозирча номаълум эканини тан олди.

«Мен унинг футболчи сифатидаги маҳоратини ҳам, инсоний фазилатларини ҳам ҳурмат қиламан. Унинг хатти-ҳаракатлари таҳсинга лойиқ, — деди Де Зерби. — Бироқ, охир-оқибат, биз унинг хоҳишини ҳурмат қилишимиз керак. У гоҳида қолишни хоҳлашини, гоҳида эса кетишни исташини айтади, мен буни тўлиқ тушуна олмаяпман».

Мураббий Ричарлисоннинг ўтган мавсумдаги натижаларини ва машғулотлардаги меҳнаткашлигини юқори баҳолади. Агар футболчи кетишга қарор қилса, унинг ўрнини босадиган муносиб номзод топиш клуб учун муҳим вазифа бўлиб қолмоқда.

ТоттенхемВиктор ОсимҳенAPЛТрансферларГалатасарой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ленй Ёро: Манчестер Юнайтед Англия чемпионлигини қўлга киритиши шартЛенй Ёро: Манчестер Юнайтед Англия чемпионлигини қўлга киритиши шартБугун, 18:58Жаҳонгир Ўрозов Россия Премер-лигасида: янги трансфер ва молиявий сакрашЖаҳонгир Ўрозов Россия Премер-лигасида: янги трансфер ва молиявий сакрашБугун, 18:39Муҳаммад Салах фаолиятини Туркияда давом эттириши мумкинМуҳаммад Салах фаолиятини Туркияда давом эттириши мумкинБугун, 18:13Реал Мадрид Ян Диоманде трансферига яқинлашмоқдаРеал Мадрид Ян Диоманде трансферига яқинлашмоқдаБугун, 17:52Джошуа Зиркзее Ювентусга ўтишга розилик билдирдиДжошуа Зиркзее Ювентусга ўтишга розилик билдирдиБугун, 17:36Барселона Френки де Ёнг ўрнига Аззедине Оунаҳига эътибор қаратмоқдаБарселона Френки де Ёнг ўрнига Аззедине Оунаҳига эътибор қаратмоқдаБугун, 17:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда