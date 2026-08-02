Космик Аэроспасе тўрт ўринли электр самолётини эълон қилди

·23·Техно
Космик Аэроспасе тўрт ўринли электр самолётини эълон қилди
Қисқача

Американинг Космик Аероспасе стартапи хусусий авиация ва ўқув марказлари учун мўлжалланган тўрт ўринли тўлиқ електрда ишлайдиган Космик Оне самолёти лойиҳасини тақдим етди. Компания янги ҳаво кемасини АҚШ Фуқаро авиацияси федерал бошқармасининг янги қоидалари асосида сертификациядан ўтказиб, 2029-йилда етказиб беришни бошлашни режалаштирмоқда.

Американинг Космик Аэроспасе стартапи хусусий авиация ва ўқув марказлари учун мўлжалланган тўрт ўринли тўлиқ электрда ишлайдиган Космик Оне самолёти лойиҳасини тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, компания янги ҳаво кемасини АҚШ Фуқаро авиацияси федерал бошқармасининг (ФАА) янги қоидалари асосида сертификациядан ўтказиб, 2029-йилда етказиб беришни бошлашни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

2021-йилда асос солинган Космик Аэроспасе дастлаб электрда ишлайдиган минтақавий самолётни яратишни кўзлаган эди. Бироқ кейинчалик мутахассислар эътиборни хусусий авиация, учиш мактаблари ҳамда аэроклублар учун мўлжалланган ихчамроқ моделга қаратишга қарор қилишди. Янги лойиҳа замонавий авиация бозорида муҳим қадам бўлиши кутилмоқда.

Инновацион конструкция ва техник хусусиятлар

Космик Оне самолётининг асосий ўзига хос жиҳати — бу тўғридан-тўғри қанотга ўрнатилган олтита винтли электр станциясидир. Ишлаб чиқарувчиларнинг таъкидлашича, бундай схема аэродинамкани яхшилайди, кабинадан кўринишни яхшилайди ва хавфсизлик даражасини оширади. Шунингдек, ҳаво кемаси фавқулодда вазиятлар учун парашют тизими билан жиҳозланади.

Компания асосчиси ва бош директори Кристофер Шаҳиннинг сўзларига кўра, мазкур самолёт нарх бўйича замонавий Сиррус СР оиласига мансуб моделлар билан рақобат қилади ҳамда умумий фойдаланишдаги премиум синфидаги электр самолёти сифатида позицияланади. Космик Оненинг техник кўрсаткичлари қуйидагилардан иборат:

  • Парвоз масофаси: тахминан 250 денгиз мили (460 километрга яқин)
  • Парвоз давомийлиги: мажбурий энергия захираси билан икки соатдан ортиқ
  • Двигателлар: қанотга ўрнатилган 6 та электр винтли қурилма
  • Ҳаракатга келтирувчи тизим: модулли электр двигателлари ва литий-ион аккумуляторлар

Келгусидаги режалар ва синов босқичлари

Ҳозирги вақтда лойиҳа батафсил ишлаб чиқиш босқичида турибди. Компания аллақачон кабинанинг тўлқинсимон макетини ясаб, уни потенциал буюртмачиларга намойиш этмоқда. Илк мижоз АҚШнинг Сентенниал Флерс ташкилоти бўлиб, у тўртта самолётни харид қилиш ва яна иккита машинага опсия бўйича дастлабки келишувни имзолаган.

Дастурчилар 18–24 ой ичида тўлқинли ўлчамдаги демонстраторни осмонга кўтаришни мақсад қилган. Синов дастурини якунлаш учун Космик Аэроспасе қўшимча молиялаштиришни жалб қилишни бошлади. Шу билан бирга, стартап модулли электр станциялари ва совутиш тизимини ўзи ишлаб чиқмоқда, электр двигателлари ҳамда аккумуляторлар эса учинчи томон ишлаб чиқарувчиларидан олинади.

Лойиҳанинг амалга оширилишига ФАА Парт 22 (МОСАИК) янги сертификация қоидалари туртки бўлди. Ушбу меъёрлар енгил самолётларни яратиш имкониятларини сезиларли даражада кенгайтириб, аввалги масса чекловларини олиб ташлади ва бир нечта двигателли тўлиқ электр моделларини сертификатлашга йўл очди.

Электр самолётКосмик АэроспасеАвиацияТехнологияХусусий самолёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Касио Г-Шокк Г-Стеел: енгиллаштирилган корпус ва узоқ автономияКасио Г-Шокк Г-Стеел: енгиллаштирилган корпус ва узоқ автономияБугун, 19:51Lenovo Android операцион тизимига асосланган янги Googleбоок қурилмаларини тайёрламоқдаLenovo Android операцион тизимига асосланган янги Googleбоок қурилмаларини тайёрламоқдаБугун, 18:55Хитой прошивкали смартфонларда Google Pay ишламай қолдиХитой прошивкали смартфонларда Google Pay ишламай қолдиБугун, 18:25Вера Rubin телескопи оламнинг илк ўта чуқур суратини тақдим этдиВера Rubin телескопи оламнинг илк ўта чуқур суратини тақдим этдиБугун, 17:51NASA астронавти МКСдан Сомон йўлининг ноёб суратини қандай олдиNASA астронавти МКСдан Сомон йўлининг ноёб суратини қандай олдиБугун, 17:22Флорида штати электромобиллар зарядлаш маблағини аэротахиларга йўналтирмоқдаФлорида штати электромобиллар зарядлаш маблағини аэротахиларга йўналтирмоқдаБугун, 16:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади