Космик Аэроспасе тўрт ўринли электр самолётини эълон қилди
Американинг Космик Аероспасе стартапи хусусий авиация ва ўқув марказлари учун мўлжалланган тўрт ўринли тўлиқ електрда ишлайдиган Космик Оне самолёти лойиҳасини тақдим етди. Компания янги ҳаво кемасини АҚШ Фуқаро авиацияси федерал бошқармасининг янги қоидалари асосида сертификациядан ўтказиб, 2029-йилда етказиб беришни бошлашни режалаштирмоқда.
Американинг Космик Аэроспасе стартапи хусусий авиация ва ўқув марказлари учун мўлжалланган тўрт ўринли тўлиқ электрда ишлайдиган Космик Оне самолёти лойиҳасини тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, компания янги ҳаво кемасини АҚШ Фуқаро авиацияси федерал бошқармасининг (ФАА) янги қоидалари асосида сертификациядан ўтказиб, 2029-йилда етказиб беришни бошлашни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
2021-йилда асос солинган Космик Аэроспасе дастлаб электрда ишлайдиган минтақавий самолётни яратишни кўзлаган эди. Бироқ кейинчалик мутахассислар эътиборни хусусий авиация, учиш мактаблари ҳамда аэроклублар учун мўлжалланган ихчамроқ моделга қаратишга қарор қилишди. Янги лойиҳа замонавий авиация бозорида муҳим қадам бўлиши кутилмоқда.
Инновацион конструкция ва техник хусусиятларКосмик Оне самолётининг асосий ўзига хос жиҳати — бу тўғридан-тўғри қанотга ўрнатилган олтита винтли электр станциясидир. Ишлаб чиқарувчиларнинг таъкидлашича, бундай схема аэродинамкани яхшилайди, кабинадан кўринишни яхшилайди ва хавфсизлик даражасини оширади. Шунингдек, ҳаво кемаси фавқулодда вазиятлар учун парашют тизими билан жиҳозланади.
Компания асосчиси ва бош директори Кристофер Шаҳиннинг сўзларига кўра, мазкур самолёт нарх бўйича замонавий Сиррус СР оиласига мансуб моделлар билан рақобат қилади ҳамда умумий фойдаланишдаги премиум синфидаги электр самолёти сифатида позицияланади. Космик Оненинг техник кўрсаткичлари қуйидагилардан иборат:
- Парвоз масофаси: тахминан 250 денгиз мили (460 километрга яқин)
- Парвоз давомийлиги: мажбурий энергия захираси билан икки соатдан ортиқ
- Двигателлар: қанотга ўрнатилган 6 та электр винтли қурилма
- Ҳаракатга келтирувчи тизим: модулли электр двигателлари ва литий-ион аккумуляторлар
Келгусидаги режалар ва синов босқичлариҲозирги вақтда лойиҳа батафсил ишлаб чиқиш босқичида турибди. Компания аллақачон кабинанинг тўлқинсимон макетини ясаб, уни потенциал буюртмачиларга намойиш этмоқда. Илк мижоз АҚШнинг Сентенниал Флерс ташкилоти бўлиб, у тўртта самолётни харид қилиш ва яна иккита машинага опсия бўйича дастлабки келишувни имзолаган.
Дастурчилар 18–24 ой ичида тўлқинли ўлчамдаги демонстраторни осмонга кўтаришни мақсад қилган. Синов дастурини якунлаш учун Космик Аэроспасе қўшимча молиялаштиришни жалб қилишни бошлади. Шу билан бирга, стартап модулли электр станциялари ва совутиш тизимини ўзи ишлаб чиқмоқда, электр двигателлари ҳамда аккумуляторлар эса учинчи томон ишлаб чиқарувчиларидан олинади.
Лойиҳанинг амалга оширилишига ФАА Парт 22 (МОСАИК) янги сертификация қоидалари туртки бўлди. Ушбу меъёрлар енгил самолётларни яратиш имкониятларини сезиларли даражада кенгайтириб, аввалги масса чекловларини олиб ташлади ва бир нечта двигателли тўлиқ электр моделларини сертификатлашга йўл очди.
…